Необычный рецепт десерта: готовим мандариновый лукум
По вкусу десерт напоминает нечто среднее между рахат-лукумом и мармеладом
В составе этого рахат-лукума нет никаких экзотических ингредиентов. Загущается смесь только крахмалом, что делает этот мандариновый десерт очень доступным и в то же время вкусным.
Мандариновый лукум
Ингредиенты:
- Сок мандаринов - 400 мл
- Сахар – 3 ст. л.
- Крахмал – 3 ст. л.
- Сливочное масло – 1 ст. л. с горкой
- Для посыпки – кокосовая стружка или сахарная пудра
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Рецепт приготовления:
- Из свежих мандаринов выжимаем 400 мл сока.
- Переливаем в кастрюльку, всыпаем сахар и крахмал, тщательно размешиваем венчиком, чтобы не было комочков.
- Ставим на плиту, ждем закипания, активно помешиваем венчиком. Затем огонь убавляем и увариваем до консистенции джема средней густоты. В конце добавляем ложку с горкой сливочного масла, взбиваем венчиком.
- Формочки смазываем сливочным маслом, выливаем мандариновую смесь (можно использовать силиконовые формочки для льда). Отправляем в холодильник до полного застывания (лучше на ночь).
- Вынимаем из формочек застывший лукум, обваливаем его в кокосовой стружке, нарезаем на порционные кусочки.
- Мандариновый десерт готов!
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мандариновое желе с водкой и розмарином. Сайт "Сегодня" также делился рецептом мандаринового кекса с сухофруктами.
Смотрите видео, как проверить мандарины при покупке:
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Источник: Сегодня