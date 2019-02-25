Необычный рецепт десерта: готовим мандариновый лукум

По вкусу десерт напоминает нечто среднее между рахат-лукумом и мармеладом

Мандариновый лукум Фото: Pinterest

В составе этого рахат-лукума нет никаких экзотических ингредиентов. Загущается смесь только крахмалом, что делает этот мандариновый десерт очень доступным и в то же время вкусным.

Мандариновый лукум

Ингредиенты:

Сок мандаринов - 400 мл

Сахар – 3 ст. л.

Крахмал – 3 ст. л.

Сливочное масло – 1 ст. л. с горкой

Для посыпки – кокосовая стружка или сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

Из свежих мандаринов выжимаем 400 мл сока. Переливаем в кастрюльку, всыпаем сахар и крахмал, тщательно размешиваем венчиком, чтобы не было комочков. Ставим на плиту, ждем закипания, активно помешиваем венчиком. Затем огонь убавляем и увариваем до консистенции джема средней густоты. В конце добавляем ложку с горкой сливочного масла, взбиваем венчиком. Формочки смазываем сливочным маслом, выливаем мандариновую смесь (можно использовать силиконовые формочки для льда). Отправляем в холодильник до полного застывания (лучше на ночь). Вынимаем из формочек застывший лукум, обваливаем его в кокосовой стружке, нарезаем на порционные кусочки. Мандариновый десерт готов!

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мандариновое желе с водкой и розмарином. Сайт "Сегодня" также делился рецептом мандаринового кекса с сухофруктами.

Смотрите видео, как проверить мандарины при покупке:

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