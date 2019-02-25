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Необычный рецепт десерта: готовим мандариновый лукум

По вкусу десерт напоминает нечто среднее между рахат-лукумом и мармеладом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Мандариновый лукум
Мандариновый лукум
Фото: Pinterest

В составе этого рахат-лукума нет никаких экзотических ингредиентов. Загущается смесь только крахмалом, что делает этот мандариновый десерт очень доступным и в то же время вкусным.

Мандариновый лукум

Ингредиенты:

  • Сок мандаринов - 400 мл
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Крахмал – 3 ст. л.
  • Сливочное масло – 1 ст. л. с горкой
  • Для посыпки – кокосовая стружка или сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

  1. Из свежих мандаринов выжимаем 400 мл сока.
  2. Переливаем в кастрюльку, всыпаем сахар и крахмал, тщательно размешиваем венчиком, чтобы не было комочков.
  3. Ставим на плиту, ждем закипания, активно помешиваем венчиком. Затем огонь убавляем и увариваем до консистенции джема средней густоты. В конце добавляем ложку с горкой сливочного масла, взбиваем венчиком.
  4. Формочки смазываем сливочным маслом, выливаем мандариновую смесь (можно использовать силиконовые формочки для льда). Отправляем в холодильник до полного застывания (лучше на ночь).
  5. Вынимаем из формочек застывший лукум, обваливаем его в кокосовой стружке, нарезаем на порционные кусочки.
  6. Мандариновый десерт готов!

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить мандариновое желе с водкой и розмарином. Сайт "Сегодня" также делился рецептом мандаринового кекса с сухофруктами.

Смотрите видео, как проверить мандарины при покупке:

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Источник: Сегодня
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