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Необычный рецепт свиных ребрышек в ананасовом маринаде

Рецепт запеченных свиных ребер в пряном маринаде

Ирина Павлина
Сегодня, 17:25

Свиные ребрышки в духовке – вкуснейшее, ароматное блюдо, которое обязательно оценят любители мяса на косточке. В нашем рецепте свиные ребра запекаются в остром маринаде из соевого соуса, перца чили, ананасового сока, корицы и лайма.

Выбирая ребрышки, обратите внимание на хорошую грудинку с небольшим количеством сала. Хорошее свежее мясо отличается равномерным цветом и глянцевой поверхностью без пятен и следов слизи.

Запеченные свиные ребрышки в ананасовом маринаде

Свиные ребра с ананасами
Свиные ребра с ананасами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 310 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 кг свиных ребер
  • 1 крупный репчатый лук
  • 3 перца чили
  • 30 г корня имбиря
  • 1 палочка корицы
  • 4 ст. л. соевого соуса
  • 3 ст. л. меда
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 150 мл ананасового сока
  • 1/2 ч. л. соли
  • Сок и цедра 1-2 лаймов

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Способ приготовления:

  1. Нарезать репчатый лук полукольцами.
  2. Перец чили мелко порубить, удалив семена.
  3. Очищенный корень имбиря натереть на мелкой терке.
  4. Соединить все подготовленные ингредиенты, добавить соевый соус, корицу, растительное масло, ананасовый сок, соль, сок и цедру лаймов. Тщательно перемешать.
  5. Ребрышки нарезать порционно и мариновать 2 часа.
  6. В форму для запекания выложить ребрышки и залить маринадом. Поставить в духовку и запекать час при 200 ºС.
  7. Достать форму, слить в отдельную кастрюльку жидкость, которая образовалась при запекании. Затем перевернуть ребрышки, подложив под них лук. Готовить еще 10-15 минут.
  8. К жидкости, слитой из формы, добавить мед и тщательно перемешать. Поставить на средний огонь и довести до кипения. Уменьшить нагрев и варить до загустения, около 10 минут.
  9. Достать форму, полить ребрышки соусом и поставить обратно в духовку под гриль на 2 минуты.

Как подавать ребра

Запеченные ребрышки можно дополнить запеченным картофелем, овощами гриль или вареной кукурузой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь говяжьи ребрышки под клюквенным соусом.

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Источник: Сегодня
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