Необычный салат из редиса с мидиями и огурцами
Рецепт оригинального весеннего салата
Весенний микс из редиса, вареных яиц и огурцов давно стал классическим. Но если вы ищете более интересный рецепт, приготовьте салат из редиски с мидиями, перепелиными яйцами и зеленью. Это потрясающее блюдо украсит любой праздничный стол.
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Заправляется салат оливковым маслом, соком лимона и зернистой горчицей. К столу его можно подавать вместе со свежим багетом.
Необычный салат с редисом
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 103 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Мидии очищенные замороженные – 500 г
- Салат айсберг – 100 г
- Яйцо перепелиное – 15-20 шт.
- Редис – 6 шт.
- Огурец – 1-2 шт.
- Красный лук -1 шт.
- Петрушка – 1 пучок
- Кинза – 0,5 пучка
- Лимон – 0,5 шт.
- Горчица зерновая – 2 ст. л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Херес/вино белое сухое – 100 мл
- Масло оливковое – 50 мл
- Перец белый – щепотка
- Соль, смесь перцев свежемолотая – по вкусу
Смотрите видео, как вкусно приготовить редис:
Способ приготовления:
- Перепелиные яйца опустить в кипящую воду при помощи ложки и варить 5 минут. Остудить в холодной воде.
- Петрушку и кинзу помыть и обсушить. Оборвать листочки, веточки мелко порубить.
- Чеснок почистить и раздавить широкой стороной лезвия ножа. В сотейнике разогреть оливковое масло, добавить чеснок. Через одну-две минуты, когда чеснок отдаст свой аромат маслу, убрать дольки.
- Выложить в сотейник с чесночным маслом мидии. Залить хересом, добавить рубленую петрушку и кинзу, приправить белым перцем. Тушить, помешивая, на небольшом огне 3-4 минуты. Посолить по вкусу.
- Красный лук почистить, помыть и нашинковать тонкими кольцами. Редис и огурцы помыть, обрезать хвостики и нарезать кружочками.
- Яйца очистить от скорлупы и разрезать на половинки.
- Листья салата помыть, обсушить и мелко нарезать.
- На порционные тарелки выложить листья салата, зелень, огурцы и редис. Сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Посолить по вкусу.
- Сверху положить мидии и перепелиные яйца. Приправить зерновой горчицей и присыпать смесью свежемолотых перцев.
Как почистить живые мидии в ракушках
Для начала переберите мидии. Выбросите поврежденные, треснувшие и те, что не захлопываются при касании. Тщательно промойте ракушки большим количеством холодной воды, а очень грязные почистите щеткой. Любые лишние наросты удалите. Обязательно снимите "усики" или "бороды" со стенок раковин.
Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.
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