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Необычный салат из редиса с мидиями и огурцами

Рецепт оригинального весеннего салата

Ирина Павлина
Сегодня, 16:40

Весенний микс из редиса, вареных яиц и огурцов давно стал классическим. Но если вы ищете более интересный рецепт, приготовьте салат из редиски с мидиями, перепелиными яйцами и зеленью. Это потрясающее блюдо украсит любой праздничный стол.

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Заправляется салат оливковым маслом, соком лимона и зернистой горчицей. К столу его можно подавать вместе со свежим багетом.

Необычный салат с редисом

Салат из редиса с мидиями
Салат из редиса с мидиями
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 103 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Мидии очищенные замороженные – 500 г
  • Салат айсберг – 100 г
  • Яйцо перепелиное – 15-20 шт.
  • Редис – 6 шт.
  • Огурец – 1-2 шт.
  • Красный лук -1 шт.
  • Петрушка – 1 пучок
  • Кинза – 0,5 пучка
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Горчица зерновая – 2 ст. л.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Херес/вино белое сухое – 100 мл
  • Масло оливковое – 50 мл
  • Перец белый – щепотка
  • Соль, смесь перцев свежемолотая – по вкусу

Смотрите видео, как вкусно приготовить редис:

Способ приготовления:

  1. Перепелиные яйца опустить в кипящую воду при помощи ложки и варить 5 минут. Остудить в холодной воде.
  2. Петрушку и кинзу помыть и обсушить. Оборвать листочки, веточки мелко порубить.
  3. Чеснок почистить и раздавить широкой стороной лезвия ножа. В сотейнике разогреть оливковое масло, добавить чеснок. Через одну-две минуты, когда чеснок отдаст свой аромат маслу, убрать дольки.
  4. Выложить в сотейник с чесночным маслом мидии. Залить хересом, добавить рубленую петрушку и кинзу, приправить белым перцем. Тушить, помешивая, на небольшом огне 3-4 минуты. Посолить по вкусу.
  5. Красный лук почистить, помыть и нашинковать тонкими кольцами. Редис и огурцы помыть, обрезать хвостики и нарезать кружочками.
  6. Яйца очистить от скорлупы и разрезать на половинки.
  7. Листья салата помыть, обсушить и мелко нарезать.
  8. На порционные тарелки выложить листья салата, зелень, огурцы и редис. Сбрызнуть соком лимона и оливковым маслом. Посолить по вкусу.
  9. Сверху положить мидии и перепелиные яйца. Приправить зерновой горчицей и присыпать смесью свежемолотых перцев.

Как почистить живые мидии в ракушках

Для начала переберите мидии. Выбросите поврежденные, треснувшие и те, что не захлопываются при касании. Тщательно промойте ракушки большим количеством холодной воды, а очень грязные почистите щеткой. Любые лишние наросты удалите. Обязательно снимите "усики" или "бороды" со стенок раковин.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

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Источник: Сегодня
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