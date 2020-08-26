Неприятный запах у гречки: почему он появляется

Плохо пахнущая крупа может быть опасной для здоровья

С котлетой, курицей, рыбой или с салатами – гречневая каша подходит как гарнир к любому блюду. Особенно ее любят спортсмены, потому что это источник силы и выносливости.

"Гречка полезна тем, что не содержит "быстрых" углеводов, которые могут существенно повлиять на ваш вес", – говорит семейный доктор Михаил Соколовский.

Некачественная гречка может вызвать аллергию Фото: freepik.com

Сейчас украинцы все чаще жалуются на посторонний химический запах в крупах, особенно в гречке. Это влияет не только на аромат, но и портит вкус каши.

Читайте также: Как сварить сытный гречневый суп с мясом

Пестициды или плесень – основная причина плохого запаха от любой крупы, рассказывают специалисты. Химикаты добавляются, чтобы дольше хранить зерно и отпугивать вредителей – крыс и жуков. А вот плесень – результат неправильного хранения. Хорошая гречка не должна иметь посторонних ароматов. Если же вы все-таки купили крупу с неприятным запахом, употреблять ее нельзя.

"Употребляя в пищу такие продукты, вы можете получить инфекционную болезнь или аллергическую реакцию, сложность которых предусмотреть нельзя", – подчеркивает Михаил Соколовский.

Если вы все-таки приобрели крупу ненадлежащего качества, ее можно вернуть в магазин, главное, иметь чек. Отдать невозможно тот товар, который вы уже попробовали.

Как правильно хранить гречку дома

Но не только производитель должен придерживаться правил хранения. Для хозяек тоже есть несколько советов. Во-первых, крупы всегда нужно хранить в закрытой таре в холодных темных помещениях, а если есть возможность, то в морозилке. Во-вторых, стоит помнить, что после открытия упаковки крупу можно хранить не больше месяца. В-третьих, любую крупу нужно промывать перед приготовлением – только так ваша каша будет по-настоящему вкусной.

Напомним, ранее мы делились рецептами необычных блюд из гречки.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться