Низкокалорийный десерт: творожное суфле с шоколадом

В этом десерте совсем нет сахара

Творожное суфле с шоколадом Фото: pixabay.com

Десерты из творога – это не только вкусно, но и очень полезно! Для приготовления суфле желательно брать домашний творог и темный какао-порошок без сахара.

Творожно-шоколадное суфле

Ингредиенты:

20 г желатина

1 стакан холодной кипяченой воды

100 мл молока

2 ст.л. темного какао-порошка

2 ст.л. меда

300 г творога

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Рецепт приготовления:

Желатин залить стаканом холодной воды и оставить на полчаса, чтобы он набух. Добавить молоко, какао и мед, размешать. Поставить на слабый огонь и нагревать до тех пор, пока какао не растворится полностью. Не кипятить! Добавить творог, размешать. Измельчить все ингредиенты с помощью блендера в однородную массу. Разлить творожно-шоколадное суфле по формам и поставить в холодильник на несколько часов или на ночь.

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