Новая судья "МастерШеф. Профессионалы": интервью с Ольгой Мартыновской

Ольга Мартыновская стала судьей во втором сезоне проекта "МастерШеф. Профессионалы"

29 февраля в 19:00 на канале СТБ состоится премьера второго сезона "МастерШеф. Профессионалы". После оглушительного успеха в прошлом году в этот раз на кастинг придет еще больше гениальных поваров. Они снова будут проходить индивидуальные и командные испытания, чтобы в итоге выиграть 1 000 000 гривен. Уже известно, что на кастинг приедет шеф, который кормил трех президентов Украины, повар из ресторана Владимира Ярославсого и даже обладатель престижной ресторанной премии "Соль".

О своих впечатлениях, ожиданиях и отношениях с коллегами рассказала новая судья проекта Ольга Мартыновская.

Насколько совпали ваши представления о судействе на проекте и реальность? Были ли сюрпризы?

Ольга Мартыновская – победительница третьего сезона "МастерШеф" Фото: пресс-служба СТБ

Мои ожидания совпали с реальностью на сто процентов. Я уже знала эту команду. Знала, как работают судьи, им приходится переживать. В течение двух лет я работала на "МастерШеф" за кадром в качестве фуд-продюсера, поэтому знала, чего ожидать. Знаете, когда я была юная, мне так хотелось уехать от родителей. Были амбиции, хотелось новых друзей. А потом ты поскитался, пожил, создал свое, и так хочется вернуться домой! Так же и на "МастерШеф". Никаких сюрпризов, ты как вернулся туда, где тебя всегда для ждали. Тот самый домашний запах, и сама атмосфера.

Какие у вас отношения с другими судьями шоу? Каково это – работать с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским?

Судьи "МастерШеф. Профессионалы"-2 Фото: пресс-служба СТБ

Конечно, когда мы видим Эктора по телевидению, мы его боимся и уважаем. Когда становимся участниками, то перед ним просто дрожим. Это же иностранный супершеф!Невозможно же понять, что таится в его глазах. Когда я стала победительницей, Эктор позвал меня с ним работать. Он дал мне возможность еще поучиться, а также найти свое место в Киеве. Когда он открывал свою Кулинарную академию, то пригласил там работать. Это была большая честь, ведь на тот момент он ни с кем из участников еще не работал. У меня еще было мало опыта, но он в меня поверил! Нам тогда было суперкомфортно в сотрудничестве. Поэтому вернуться сейчас на проект в качестве его коллеги – это просто подарок судьбы!

Наши отношения между судьями очень откровенные и искренние. Если мы с чем-то не согласны, мы можем прямо об этом сказать. И в этом нет никакого соревнования. У нас классная атмосфера!

Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская Фото: пресс-служба СТБ

Кстати, об отношениях с Вовой Ярославским. Мой бывший муж, когда я еще была беременной, работал в ресторане Вовы. И он постоянно рассказывал, какой у них эмоционально неуравновешенный шеф. Если опоздал, то приказывают и даже увольняют. Ресторан крутой, гости классные, но шеф настолько серьезный и злой, как черт! И когда уже пора нам с Вовой сотрудничать на проект, я просто сижу и думаю: "Что мне делать? Буду искать приют в Эктора, потому что сейчас Вова меня разнесет!". Но мы разговорились. А потом, когда уже начали работать, я поняла, что Вова самом деле такой спокойный, веселый, очень мудрый и рассудительный. Я в восторге от того, как круто изменилось мое впечатление. Это очень приятный сюрприз!

Расскажите о конкурсах на "МастерШеф. Профессионалы", которые вы считаете самыми интересными. Как, на ваш взгляд, они помогают участникам себя раскрыть?

Ольга Мартыновская на съемках шоу Фото: пресс-служба СТБ

В этом году в конкурсах мы ориентировались на глобальные кулинарные тренды, которые уже несколько лет востребованы в Европе, Америке. Например, экологичность, безотходность производства, здоровое питание, растительная пища. Именно это сегодня является ориентиром для мировых шефов, и поэтому почти 80% всех задач также раскрывали эти темы. Для участников это очень полезно, ведь на нашей кухне они экспериментировали. Мы им задали этот ритм и направление, а в своей дальнейшей карьере они смогут его использовать. Некоторые участники работают в своих ресторанах по 5-10 лет, и каждый день готовили то, к чему просто привыкли их гости. Поэтому "МастерШеф" для них – это крутой шанс отточить свои умения и попробовать новое.

Напомним, ранее Владимир Ярославский рассказал о своем судействе в "МастерШеф".

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