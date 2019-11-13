Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов
Рецепты вкусных салатов на Новый год 2020
Традиционный новогодний стол не обходится без салатов "Оливье" и "Селедка под шубой". Но Белой Металлической Крысе – хозяйке наступающего года – будет приятно, если вы учтете и ее вкусы.
Смотрите видео, как оригинально подать салат "Мимоза" на Новый год:
Так что берите на заметку наши простые и вкусные рецепты салатов на Новый год 2020. Кстати, подавать их следует в небольших мисочках: Крыса привыкла есть по чуть-чуть.
Салат-закуска "Мышки"
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Сыр плавленый – 180 г
- Крабовые палочки – 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Чеснок – 1 зубчик (по вкусу)
- Майонез – 2 ст. ложки
- Соль – по вкусу
- Редиска (для украшения) – 2 шт.
- Перец черный горошком (для украшения)
Способ приготовления:
- Подготовить продукты для сырной закуски "Мышки" с крабовыми палочками.
- Яйца отварить вкрутую (9 минут после закипания), остудить и очистить.
- Натереть яйца на мелкой терке.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Натереть крабовые палочки (красную часть одной палочки оставить для украшения).
- Половину тертых крабовых палочек отправить в миску с яйцами и сыром, половину оставить для украшения.
- Выдавить чеснок через пресс. (Чтобы получить более острую закуску, можно добавить больше чеснока. Или наоборот, уменьшить количество чеснока.)
- Добавить майонез. Если нужно, посолить. Перемешать.
- Из сырной массы сформовать небольшие шарики и обвалять их в тертых крабовых палочках.
- Редиску нарезать тонкими кружочками. Красную часть крабовой палочки нарезать тонкими полосками.
- Шарикам из сырной массы придать форму мышки (овальную, с заостренным концом с одной стороны). Оформить закуску в виде мышки: из черного перца сделать "глаза" и "нос", из редиски "ушки", а из полоски крабовой палочки "хвост".
- Переложить закуску из крабовых палочек, яиц и плавленого сыра на тарелку или доску для подачи. Закуску "Мышки" украсить зеленью, редиской, кусочками сыра и подавать к столу.
Новогодний салат из грейпфрута, феты и кешью
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 грейпфрут или красный апельсин
- 1/2 красной луковицы
- 100 г феты
- 1 пучок салатного микса
- Горсть орехов кешью
Для заправки:
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1/2 ст.л. меда
- Морская соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
- Салатную зелень помыть и обсушить.
- Порвать руками на тарелку.
- Красный лук тонко нарезать, выложить поверх зелени.
- Раскрошить сыр, добавить подсушенные орехи.
- Грейпфрут почистить, удалить белые пленки и нарезать. Добавить в салат.
- Смешать все ингредиенты заправки и полить салат.
Салат на Новый год с курицей и гранатовыми зернами
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 2-3 шт. картофеля
- 2 куриных филе
- 50 г грецких орехов
- 100 г сыра
- 2 моркови или морковь по-корейски
- 3 яйца
- Майонез – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Гранатовые зерна – для украшения
Способ приготовления:
- Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками.
- Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты.
- Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке.
- Выложить все ингредиенты слоями, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи.
- Украсить готовый салат гранатовыми зернами.
Новогодний салат с тунцом, вареными яйцами и помидорами
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
Для салата:
- 1 пучок салатного микса
- 1 банка консервированного тунца кусочками
- 1 красный помидор
- 1 желтый помидор
- 2-3 яйца
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. дижонской горчицы
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. лимонного сока
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Салатные листья помыть и обсушить.
- Яйца отварить, остудить и почистить. Разрезать каждое яйцо на 4-6 частей.
- Помидоры помыть и нарезать дольками.
- Порвать салатные листья руками в миску. Сверху разложить кусочки консервированного тунца, томатов и яиц.
- Для заправки перемешать оливковое масло, дижонскую горчицу, мед и лимонный сок. Посолить и поперчить.
- Полить салат заправкой и подавать вместе с хрустящим свежим хлебом.
Новогодний салат с семгой и авокадо
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 200 г слабосоленой семги
- 50 г риса (смесь золотистого и дикого риса)
- 1 шт. авокадо
- 100 г мягкого творожного сыра
- 60 г твердого сыра
- 70 мл майонеза
- 1/2 лимона
- Несколько веточек укропа
Способ приготовления:
- Филе лосося без кожи и костей нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком.
- Рис отварить в подсоленной воде, остудить. Смешать по вкусу с майонезом.
- Авокадо почистить, нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не темнела.
- Положить сервировочное кольцо на тарелку, выложить сверху половину лосося, рис, авокадо, сливочный сыр с зеленью и остатки лосося. Сверху сделать сеточку из майонеза, посыпать тертым сыром и нарезанным укропом.
- По желанию украсить готовый салат розочками из тонких ломтиков лосося и веточками розмарина.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить праздничный салат "Грибная поляна". Сегодня также делились рецептом салата "Тиффани" с курицей и виноградом.
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