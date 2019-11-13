Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

Рецепты вкусных салатов на Новый год 2020

Салаты на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Традиционный новогодний стол не обходится без салатов "Оливье" и "Селедка под шубой". Но Белой Металлической Крысе – хозяйке наступающего года – будет приятно, если вы учтете и ее вкусы.

Смотрите видео, как оригинально подать салат "Мимоза" на Новый год:

Так что берите на заметку наши простые и вкусные рецепты салатов на Новый год 2020. Кстати, подавать их следует в небольших мисочках: Крыса привыкла есть по чуть-чуть.

Салат-закуска "Мышки"

Салат на Новый год 2020 Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Сыр плавленый – 180 г

Крабовые палочки – 150 г

Яйца – 2 шт.

Чеснок – 1 зубчик (по вкусу)

Майонез – 2 ст. ложки

Соль – по вкусу

Редиска (для украшения) – 2 шт.

Перец черный горошком (для украшения)

Способ приготовления:

Подготовить продукты для сырной закуски "Мышки" с крабовыми палочками. Яйца отварить вкрутую (9 минут после закипания), остудить и очистить. Натереть яйца на мелкой терке. Сыр натереть на мелкой терке. Натереть крабовые палочки (красную часть одной палочки оставить для украшения). Половину тертых крабовых палочек отправить в миску с яйцами и сыром, половину оставить для украшения. Выдавить чеснок через пресс. (Чтобы получить более острую закуску, можно добавить больше чеснока. Или наоборот, уменьшить количество чеснока.) Добавить майонез. Если нужно, посолить. Перемешать. Из сырной массы сформовать небольшие шарики и обвалять их в тертых крабовых палочках. Редиску нарезать тонкими кружочками. Красную часть крабовой палочки нарезать тонкими полосками. Шарикам из сырной массы придать форму мышки (овальную, с заостренным концом с одной стороны). Оформить закуску в виде мышки: из черного перца сделать "глаза" и "нос", из редиски "ушки", а из полоски крабовой палочки "хвост". Переложить закуску из крабовых палочек, яиц и плавленого сыра на тарелку или доску для подачи. Закуску "Мышки" украсить зеленью, редиской, кусочками сыра и подавать к столу.

Новогодний салат из грейпфрута, феты и кешью

Салат с грейпфрутом и фетой Фото: Pixabay

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 грейпфрут или красный апельсин

1/2 красной луковицы

100 г феты

1 пучок салатного микса

Горсть орехов кешью

Для заправки:

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1/2 ст.л. меда

Морская соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Салатную зелень помыть и обсушить. Порвать руками на тарелку. Красный лук тонко нарезать, выложить поверх зелени. Раскрошить сыр, добавить подсушенные орехи. Грейпфрут почистить, удалить белые пленки и нарезать. Добавить в салат. Смешать все ингредиенты заправки и полить салат.

Салат на Новый год с курицей и гранатовыми зернами

Салат "Красная шапочка" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

2-3 шт. картофеля

2 куриных филе

50 г грецких орехов

100 г сыра

2 моркови или морковь по-корейски

3 яйца

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Гранатовые зерна – для украшения

Способ приготовления:

Отдельно отварить картофель, морковь и яйца. Остудить, почистить и нарезать кубиками. Отварить куриное филе в подсоленной воде. Остудить и нарезать такими же кусочками, как и остальные ингредиенты. Грецкие орехи по желанию поджарить, мелко порубить или измельчить в блендере. Сыр натереть на терке. Выложить все ингредиенты слоями, смазывая майонезом: картофель, курица, орехи, сыр, морковь и яйца. Поставить в холодильник до подачи. Украсить готовый салат гранатовыми зернами.

Новогодний салат с тунцом, вареными яйцами и помидорами

Салат с тунцом и овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Для салата:

1 пучок салатного микса

1 банка консервированного тунца кусочками

1 красный помидор

1 желтый помидор

2-3 яйца

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. дижонской горчицы

1 ч.л. меда

1 ч.л. лимонного сока

Соль, перец

Способ приготовления:

Салатные листья помыть и обсушить. Яйца отварить, остудить и почистить. Разрезать каждое яйцо на 4-6 частей. Помидоры помыть и нарезать дольками. Порвать салатные листья руками в миску. Сверху разложить кусочки консервированного тунца, томатов и яиц. Для заправки перемешать оливковое масло, дижонскую горчицу, мед и лимонный сок. Посолить и поперчить. Полить салат заправкой и подавать вместе с хрустящим свежим хлебом.

Новогодний салат с семгой и авокадо

Салат на Новый с красной рыбой и авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

200 г слабосоленой семги

50 г риса (смесь золотистого и дикого риса)

1 шт. авокадо

100 г мягкого творожного сыра

60 г твердого сыра

70 мл майонеза

1/2 лимона

Несколько веточек укропа

Способ приготовления:

Филе лосося без кожи и костей нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком. Рис отварить в подсоленной воде, остудить. Смешать по вкусу с майонезом. Авокадо почистить, нарезать кубиками, сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не темнела. Положить сервировочное кольцо на тарелку, выложить сверху половину лосося, рис, авокадо, сливочный сыр с зеленью и остатки лосося. Сверху сделать сеточку из майонеза, посыпать тертым сыром и нарезанным укропом. По желанию украсить готовый салат розочками из тонких ломтиков лосося и веточками розмарина.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить праздничный салат "Грибная поляна". Сегодня также делились рецептом салата "Тиффани" с курицей и виноградом.

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