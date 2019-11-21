Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью
Рецепт вкусного и простого салата на Новый год 2020
Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы. Хотя до праздника осталось больше месяца, мы советуем заранее запастись идеями вкусных блюд.
Смотрите видео, как оригинально подать классические новогодние салаты:
Простой, но очень аппетитный слоеный салат из куриной печени и моркови по-корейски украсит ваш новогодний стол. Вы можете сделать один большой салат или подать блюдо в прозрачных порционных креманках, чтобы было видно все слои.
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Новогодний салат из печени с корейской морковью
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 149 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500 г
- Яйцо вареное – 4 шт.
- Корейская морковь – 350 г
- Майонез – 200 г
- Сыр – 100 г
Способ приготовления:
- Печень отварить, остудить, очистить от пленок и натереть на крупной терке.
- Яйца очистить, разделить на желтки и белки, отдельно натереть.
- Сыр также натереть на терке.
- Слоями выложить в салатницу морковь, печень и сыр, смазывая каждый слой майонезом.
- Верх салата украсить тертыми желтками и белками.
Как и с чем подавать новогодний салат
Подавайте праздничный салат из печени охлажденным. По желанию его можно украсить гранатовыми зернами и листиками розмарина.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салаты на Новый год 2020 без майонеза. "Сегодня" также писали, как сделать салат "Гранатовый браслет" на Новый год.
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