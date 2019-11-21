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Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

Рецепт вкусного и простого салата на Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:32
Салат на Новый год 2020
Салат на Новый год 2020
Фото: freepik.com

Новый год 2020 – это год Белой Металлической Крысы. Хотя до праздника осталось больше месяца, мы советуем заранее запастись идеями вкусных блюд.

Смотрите видео, как оригинально подать классические новогодние салаты:

Простой, но очень аппетитный слоеный салат из куриной печени и моркови по-корейски украсит ваш новогодний стол. Вы можете сделать один большой салат или подать блюдо в прозрачных порционных креманках, чтобы было видно все слои.

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Новогодний салат из печени с корейской морковью

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 149 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500 г
  • Яйцо вареное – 4 шт.
  • Корейская морковь – 350 г
  • Майонез – 200 г
  • Сыр – 100 г

Способ приготовления:

  1. Печень отварить, остудить, очистить от пленок и натереть на крупной терке.
  2. Яйца очистить, разделить на желтки и белки, отдельно натереть.
  3. Сыр также натереть на терке.
  4. Слоями выложить в салатницу морковь, печень и сыр, смазывая каждый слой майонезом.
  5. Верх салата украсить тертыми желтками и белками.

Как и с чем подавать новогодний салат

Подавайте праздничный салат из печени охлажденным. По желанию его можно украсить гранатовыми зернами и листиками розмарина.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салаты на Новый год 2020 без майонеза. "Сегодня" также писали, как сделать салат "Гранатовый браслет" на Новый год.

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Источник: Сегодня
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