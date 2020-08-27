Новый фуд-тренд: гурманы запекают целые головки подсолнечника на гриле
Фуди делятся своими мыслями о спорном блюде в Facebook
Новая гастрономическая тенденция заключается в том, что люди готовят на гриле целые головки подсолнечника и едят их, как вареную кукурузу в початках, а дегустаторы говорят, что у блюда "ореховый вкус".
Уже тысячи людей оставили комментарии в Facebook, чтобы поделиться своими мыслями о необычном использовании популярного летнего цветка. В то время как некоторые заявили, что хотели бы попробовать подсолнечник на гриле, другие высказали сомнение, что это вкусно.
Чтобы приготовить блюдо, разработанное компанией Baker Creek Heirloom Seed Company из Мэнсфилда, штат Миссури, подсолнечник нужно сорвать, когда семена сформировались, но все еще имеют мягкую оболочку.
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Все лепестки удаляют, а семена покрывают маслом из банки с вялеными помидорами. Затем цветок кладут лицевой стороной вниз на горячую решетку гриля, накрывают и оставляют готовиться на пяти минут, а в конце покрывают вялеными помидорами и базиликом. Готовое блюдо берут в руки и откусывают, как вареную кукурузу.
Более 2000 человек присоединились к дискуссии и высказали свое мнение по поводу этого удивительно противоречивого рецепта. Сотни гурманов отметили, что никогда не думали съесть головку подсолнуха, но теперь хотят попробовать. А один увлеченный шеф-повар высказал мысль, что можно натереть зернышки чесноком вместо масла из-под вяленых томатов.
Несколько человек также присоединились к разговору, чтобы сказать, что рецепт вызвал у них трипофобию – страх кластерных отверстий.
Смотрите видео, какие цветы считаются съедобными:
Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить из цветков цукини.
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