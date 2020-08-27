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Новый фуд-тренд: гурманы запекают целые головки подсолнечника на гриле

Сегодня, 15:38

Фуди делятся своими мыслями о спорном блюде в Facebook

Новая гастрономическая тенденция заключается в том, что люди готовят на гриле целые головки подсолнечника и едят их, как вареную кукурузу в початках, а дегустаторы говорят, что у блюда "ореховый вкус".

Уже тысячи людей оставили комментарии в Facebook, чтобы поделиться своими мыслями о необычном использовании популярного летнего цветка. В то время как некоторые заявили, что хотели бы попробовать подсолнечник на гриле, другие высказали сомнение, что это вкусно.

Подсолнечник на гриле
Подсолнечник на гриле
Фото: facebook.com/rareseeds

Чтобы приготовить блюдо, разработанное компанией Baker Creek Heirloom Seed Company из Мэнсфилда, штат Миссури, подсолнечник нужно сорвать, когда семена сформировались, но все еще имеют мягкую оболочку.

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Все лепестки удаляют, а семена покрывают маслом из банки с вялеными помидорами. Затем цветок кладут лицевой стороной вниз на горячую решетку гриля, накрывают и оставляют готовиться на пяти минут, а в конце покрывают вялеными помидорами и базиликом. Готовое блюдо берут в руки и откусывают, как вареную кукурузу.

Более 2000 человек присоединились к дискуссии и высказали свое мнение по поводу этого удивительно противоречивого рецепта. Сотни гурманов отметили, что никогда не думали съесть головку подсолнуха, но теперь хотят попробовать. А один увлеченный шеф-повар высказал мысль, что можно натереть зернышки чесноком вместо масла из-под вяленых томатов.

Несколько человек также присоединились к разговору, чтобы сказать, что рецепт вызвал у них трипофобию – страх кластерных отверстий.

Смотрите видео, какие цветы считаются съедобными:

Напомним, ранее мы рассказывали, что приготовить из цветков цукини.

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Источники: Сегодня , facebook.com/rareseeds
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