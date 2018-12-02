Новый год 2019: что нельзя ставить на стол в год Свиньи

Узнайте, какие блюда могут разозлить "хозяйку" наступающего года

Украсьте стол керамической фигуркой свинки Фото: depositphotos.com

Чтобы наступающий 2019 год был удачным и счастливым, при подготовке праздничного меню стоит учесть предпочтения "хозяйки" года – Желтой Земляной Свиньи. Как утверждают знатоки фэншуй, Свинья некапризна и любит сытно поесть, поэтому обязательно оценит щедрый и обильный стол.

Меню на год Свиньи должно быть простым, непринужденным и домашним – таким же, как и покровительница года. Поэтому не нужно целый день корпеть над деликатесами, требующими мастерства шеф-повара. А чтобы не разгневать Желтую Земляную Свинью, следует заранее выяснить, какие продукты стоит исключить из меню.

Разумеется, нельзя ставить на новогодний стол 2019 блюда из свинины – молочных поросят, буженину, сало, холодец, сосиски, колбасы, паштеты, бекон и ветчину. Также стоит избегать желейных десертов – для производства желатина часто используют свиные голяшки. Помните, что Желтая Земляная Свинья любит только натуральную и свежую еду, поэтому откажитесь от полуфабрикатов, фастфуда и заготовок.

Многие хозяйки любят удивлять гостей праздничными блюдами в виде символа наступающего года. Но проблема в том, что они будут выглядеть красиво только до подачи на стол, а потом станут разрушенными и неэстетичными, что вряд ли придется по душе Желтой Земляной Свинье. Лучше украсьте стол игрушечной фигуркой свинки в знак уважения и подготовьте отдельную мисочку с зерном, хлебом, орехами или крупой.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать с новогодними подарками, которые вам не подошли.

Смотрите видео, как празднуют Китайский Новый год: