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Новый год 2020: что нельзя ставить на стол в год Крысы

Узнайте, какие блюда могут разозлить "хозяйку" наступающего года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Что нельзя готовить на Новый год 2020
Что нельзя готовить на Новый год 2020
Фото: freepik.com

Год Белой Металлической Крысы 2020 будет годом новых начинаний. Он сулит новые возможности, любовь и деньги.

Смотрите видео, как украинцы планируют встретить Новый год 2020:

Согласно китайскому зодиаку, китайский Новый год в 2020 году начнется в субботу, 25 января, и закончится 11 февраля 2021 года. Год Металлической Крысы наступит сразу после года Желтой Земляной Свиньи (2019) и перед годом Белого Металлического Быка (2021).

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Крыса является первым знаком из цикла 12 животных китайского зодиака, и по этой причине этот период считается годом новых начинаний и обновлений.

Официально китайский Новый год Крысы начнется 25 января. Чтобы провести его удачно, мы советуем включить в праздничное меню то, что нравится Крысе (орехи и все виды сыров), а также надеть свою лучшую одежду и украшения, потому что "хозяйка" 2020 года любит богатство, роскошь и изысканность.

Что нельзя готовить на Новый год 2020

Крыса любит роскошь и изысканность
Крыса любит роскошь и изысканность
Фото: Depositphotos

Чтобы наступающий 2020 год был благополучным, при подготовке праздничного меню стоит учесть предпочтения "хозяйки" года – Белой Металлической Крысы. Как утверждают знатоки фэншуй, это животное – существо всеядное, прожорливое и запасливое. Так что обилие новогодних блюд в меню ему точно понравится. А чтобы не разгневать Белую Металлическую Крысу, следует заранее выяснить, какие продукты стоит исключить из меню.

Так, нельзя ставить на новогодний стол 2020 блюда из говядины. Все дело в том, что знак Быка – дружественный Крысе. Это может оскорбить "хозяйку" года. По этой же причине стоит избегать желейных десертов – для производства желатина используют рога, хрящи и сухожилия крупного скота.

Крысе не по душе крепкий алкоголь
Крысе не по душе крепкий алкоголь
Фото: freepik.com

Считается, что все крысы любят сыр, но резкие запахи не по душе этим зверькам. Так что в новогоднюю ночь 2020 не стоит подавать любимые многими выдержанные сорта. Под запретом и соления: квашеная капуста, огурцы и помидоры.

Крепкий алкоголь тоже не подойдет. Текила, коньяк и другие варианты с высоким градусом исключаются, но подойдут напитки на зерновых: пшеничная водка, солодовый виски спасут ситуацию. Остальные можно пить только разбавленными в коктейлях.

Помните, что Белая Металлическая Крыса любит только натуральную и свежую еду, поэтому откажитесь от полуфабрикатов, фастфуда и заготовок.

Блюда в виде крысы на Новый год 2020

Салат в виде крысы на Новый год
Салат в виде крысы на Новый год
Фото: Depositphotos

Многие хозяйки любят удивлять гостей праздничными блюдами в виде символа наступающего года. Но проблема в том, что они будут выглядеть красиво только до подачи на стол, а потом станут разрушенными и неэстетичными, что вряд ли придется по душе Белой Металлической Крысе. Лучше украсьте стол игрушечной фигуркой зверька в знак уважения и подготовьте отдельную мисочку с зерном, фруктами, орехами или крупой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вкусные и необычные салаты на Новый год. "Сегодня" также делились идеями, что можно положить в тарталетки в новогоднюю ночь.

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Источник: Сегодня
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