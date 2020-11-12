Новый тренд в Instagram – синий чай. Откуда он взялся, чем полезен и сколько стоит

Из него делают голубой латте, который очень хорошо выглядит на фото

Синий чай – новый тренд в Instagram. Из него делают голубой латте, который очень хорошо выглядит на фото. А еще он прекрасно согревает и даже помогает держать фигуру в форме! Что это за чай и в чем его уникальность, рассказали телеведущие Мария Мельник и Григорий Герман в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Откуда взялся синий чай

В чем уникальность синего чая Фото: Depositphotos

Черный, зеленый, в пакетиках и гранулах, в порошке и листовой. Чаев на полках магазинов – множество. Однако есть и новый, который покоряет все больше людей – синий чай. Он выглядит, как магическое зелье или химическая смесь. Но по составу он вполне натуральный!

Синий чай пришел к нам из Таиланда. Считается, что самый вкусный чай получается из молодых цветов, а процесс изготовления состоит из нескольких этапов.

"Синий тайский чай – это сушеные цветы лиановидного растения, которое по-научному называются клютория дойчатая. У нас он больше известен как чай Анчан, – поделилась сотрудница магазина чая Екатерина Вельчева. – Чай состоит из полураскрытых бутонов этого растения. Их собирают на рассвете, пока они не успели распуститься, раскладывают на солнышке, где они лежат день. Затем их собирают и вечером вручную докручивают. При этом раскрытые бутоны цветов не собирают, ведь считается, что в полузакрытом цветке больше полезных свойств".

Чем полезен синий чай

В чем уникальность синего чая Фото: freepik.com

Этому чаю приписывают много полезных свойств. В частности, он содержит минералы: железо, фосфор, марганец. Они влияют на оздоровление кожи, волос и ногтей. А еще Анчан содержит кучу витаминов: В1, В2, В12, В13, C, D, E, K. Они комплексно оздоравливают организм.

Кроме того, синий чай очищает сосуды, нормализует давление и улучшает кровоснабжение головного мозга. Также Анчан улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара в крови, влияет на улучшение памяти. Он очень полезен для тех, кто много времени проводит за компьютером. А еще благоприятно влияет на нервную систему, помогает бороться с бессонницей.

"Научно доказано, что этот чай имеет ярко выраженное седативное средство, то есть он является антидепрессантом. Также он снижает аппетит, чувство голода, поэтому считается, что он помогает похудеть, но скорее всего – человек просто не ест лишнего", – комментирует эксперт.

Разновидности синего чая и способы заваривания

В чем уникальность синего чая Фото: Pixabay

Синий чай есть двух видов – в форме цветов и в порошке. Чтобы чай раскрыл все свои полезные свойства, важно правильно его заварить.

"В магазинах чай представлен в основном в виде порошка – это перемолотые в мелкую пудру цветочки. Порошок удобнее использовать в приготовлении различных молочных чайных напитков, таких как латте, а еще он используется как пищевой краситель и краситель для одежды", – отметила Екатерина.

А для того, чтобы правильно заварить синий чай, следует немного охладить кипяток – до 80 градусов, после чего залить водой несколько крупных цветков чая и подождать 7-10 минут. А если добавить в него несколько капель лимона или лайма, чай изменит цвет на фиолетовый!

Чай не имеет ярко выраженных вкусовых свойств. Впрочем, он хорошо сочетается с медом, лавандой, мятой и чабрецом. Стоит синий чай около 100 гривен за 50 грамм. Есть варианты и подешевле – главное хорошо поискать. Часто употреблять Анчан не рекомендуется. Достаточно до 3 чашек в неделю. И помните – есть противопоказания. Из-за большого количества микроэлементов во время приема пищи плохо усваивается железо. Поэтому людям с анемией, беременным и женщинам в период кормления грудью его употреблять не рекомендуется.

Все, что вы хотели еще узнать про синий чай – смотрите видео:

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