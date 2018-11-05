Облепиха, пастила и морс: три осенних десерта из облепихи
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Облепиха – богатейший источник витамина С, главного врага простуд. Сегодня мы расскажем, как приготовить из этой желтой осенней ягоды джем, морс и пастилу.
Облепиховый джем
Ингредиенты:
- 1 кг ягод облепихи
- 1.2 кг сахара
- 2 ст.л. лимонного сока
Рецепт приготовления:
- Подготовленную облепиху измельчить с помощью блендера и засыпать сахаром на час.
- Перемешать и довести на слабом огне до кипения. Варить, помешивая, около 15 минут или пока джем не загустеет.
- В конце добавить свежевыжатый лимонный сок. Перелить варенье в стерилизованные банки и закатать.
Облепиховый морс с медом
Ингредиенты:
- 1 л воды
- 300 г облепихи
- 1 ст.л. меда или по вкусу
Рецепт приготовления:
- Из облепихи выжать сок. Жмых положить в воду и довести до кипения.
- Охладить до теплого состояния и добавить мед.
- Процедить отвар и смешать его с облепиховым соком. По желанию можно добавить немного апельсинового фреша.
- Подавать морс холодным.
Пастила из облепихи
Ингредиенты:
Для основы:
- 750 г яблочного пюре
- 250 г облепихового пюре
- 800 г сахара
- 40 г яичного белка
Для сиропа:
- 17 г агар-агара
- 200 г воды
- 640 г сахара
Рецепт приготовления:
- Запечь очищенные яблоки в закрытой жаропрочной посуде с небольшим количеством воды в духовке до состояния пюре. Смешать с облепиховым пюре и сахаром.
- Замочить агар в указанном количестве воды на 30 минут. Подогреть, добавить сахар. Варить сироп до температуры 117 градусов.
- В яблочно-облепиховое пюре добавить белок и начать взбивать, когда сироп достигнет примерно до 110 градусов. Тонкой струйкой влить горячий сироп (117 градусов), продолжая взбивать еще несколько минут.
- Вылить в застеленную пленкой форму, оставить на ночь. Вынуть из формы, нарезать полосками, обвалять в сахарной пудре, положить на решетку для бисквитов. Оставить на 2 дня, чтобы пастила подсохла.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить осенний мармелад из облепихи, яблок и ананасов по рецепту Лизы Глинской. Сайт "Сегодня" также делился рецептами согревающего чая из облепихи.
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Источник: "Сегодня"