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Облепиха, пастила и морс: три осенних десерта из облепихи

Готовим вкусные и полезные сезонные сладости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18
Облепиховый морс Фото: depositphotos.com
Облепиховый морс Фото: depositphotos.com

Облепиха – богатейший источник витамина С, главного врага простуд. Сегодня мы расскажем, как приготовить из этой желтой осенней ягоды джем, морс и пастилу.

Облепиховый джем

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Варенье из облепихи
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 кг ягод облепихи
  • 1.2 кг сахара
  • 2 ст.л. лимонного сока

Рецепт приготовления:

  1. Подготовленную облепиху измельчить с помощью блендера и засыпать сахаром на час.
  2. Перемешать и довести на слабом огне до кипения. Варить, помешивая, около 15 минут или пока джем не загустеет.
  3. В конце добавить свежевыжатый лимонный сок. Перелить варенье в стерилизованные банки и закатать.

Облепиховый морс с медом

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Морс из облепихи
Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

  • 1 л воды
  • 300 г облепихи
  • 1 ст.л. меда или по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Из облепихи выжать сок. Жмых положить в воду и довести до кипения.
  2. Охладить до теплого состояния и добавить мед.
  3. Процедить отвар и смешать его с облепиховым соком. По желанию можно добавить немного апельсинового фреша.
  4. Подавать морс холодным.
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Пастила из облепихи

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Облепиховая пастила
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Для основы:

  • 750 г яблочного пюре
  • 250 г облепихового пюре
  • 800 г сахара
  • 40 г яичного белка

Для сиропа:

  • 17 г агар-агара
  • 200 г воды
  • 640 г сахара

Рецепт приготовления:

  1. Запечь очищенные яблоки в закрытой жаропрочной посуде с небольшим количеством воды в духовке до состояния пюре. Смешать с облепиховым пюре и сахаром.
  2. Замочить агар в указанном количестве воды на 30 минут. Подогреть, добавить сахар. Варить сироп до температуры 117 градусов.
  3. В яблочно-облепиховое пюре добавить белок и начать взбивать, когда сироп достигнет примерно до 110 градусов. Тонкой струйкой влить горячий сироп (117 градусов), продолжая взбивать еще несколько минут.
  4. Вылить в застеленную пленкой форму, оставить на ночь. Вынуть из формы, нарезать полосками, обвалять в сахарной пудре, положить на решетку для бисквитов. Оставить на 2 дня, чтобы пастила подсохла.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить осенний мармелад из облепихи, яблок и ананасов по рецепту Лизы Глинской. Сайт "Сегодня" также делился рецептами согревающего чая из облепихи.

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Источник: "Сегодня"
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