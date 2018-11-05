Облепиха, пастила и морс: три осенних десерта из облепихи

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Облепиховый морс Фото: depositphotos.com

Облепиха – богатейший источник витамина С, главного врага простуд. Сегодня мы расскажем, как приготовить из этой желтой осенней ягоды джем, морс и пастилу.

Облепиховый джем

Варенье из облепихи Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 кг ягод облепихи

1.2 кг сахара

2 ст.л. лимонного сока

Рецепт приготовления:

Подготовленную облепиху измельчить с помощью блендера и засыпать сахаром на час. Перемешать и довести на слабом огне до кипения. Варить, помешивая, около 15 минут или пока джем не загустеет. В конце добавить свежевыжатый лимонный сок. Перелить варенье в стерилизованные банки и закатать.

Облепиховый морс с медом

Морс из облепихи Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 л воды

300 г облепихи

1 ст.л. меда или по вкусу

Рецепт приготовления:

Из облепихи выжать сок. Жмых положить в воду и довести до кипения. Охладить до теплого состояния и добавить мед. Процедить отвар и смешать его с облепиховым соком. По желанию можно добавить немного апельсинового фреша. Подавать морс холодным.

Пастила из облепихи

Облепиховая пастила Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Для основы:

750 г яблочного пюре

250 г облепихового пюре

800 г сахара

40 г яичного белка

Для сиропа:

17 г агар-агара

200 г воды

640 г сахара

Рецепт приготовления:

Запечь очищенные яблоки в закрытой жаропрочной посуде с небольшим количеством воды в духовке до состояния пюре. Смешать с облепиховым пюре и сахаром. Замочить агар в указанном количестве воды на 30 минут. Подогреть, добавить сахар. Варить сироп до температуры 117 градусов. В яблочно-облепиховое пюре добавить белок и начать взбивать, когда сироп достигнет примерно до 110 градусов. Тонкой струйкой влить горячий сироп (117 градусов), продолжая взбивать еще несколько минут. Вылить в застеленную пленкой форму, оставить на ночь. Вынуть из формы, нарезать полосками, обвалять в сахарной пудре, положить на решетку для бисквитов. Оставить на 2 дня, чтобы пастила подсохла.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить осенний мармелад из облепихи, яблок и ананасов по рецепту Лизы Глинской. Сайт "Сегодня" также делился рецептами согревающего чая из облепихи.