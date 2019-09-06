Облепиха: польза, вред и рецепты осенних блюд

Витамина С в облепихе больше, чем в цитрусовых

Облепиха богата витаминами Фото: freepik.com

Облепиха – это кустарник, ягоды которого полезны для профилактики инфекций, улучшения зрения и замедления процесса старения.

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Облепиха используется для лечения артрита, подагры и кожных высыпаний. Эти ягоды – прекрасный источник витаминов, антиоксидантов, аминокислот, жирных кислот и минералов. Они помогают нормализовать артериальное давление и снизить уровня холестерина в крови.

Облепиха полезна для профилактики заболеваний кровеносных сосудов, способна укрепить иммунитет.

Польза облепихи для здоровья

Облепиха – это кустарник Фото: Pixabay

Эта ягода – настоящая витаминная бомба. И прежде всего она богатейший источник аскорбиновой кислоты – главного врага простуд. В ягодах облепихи также содержатся витамины группы В, витамин С, каротин и железо. Облепиха богата и витамином Е, который препятствует старению организма.

Лекарство номер 1 из облепихи — это масло: в нем максимальная концентрация полезных веществ. Для его приготовления измельчите спелые ягоды, залейте равным по объему количеством оливкового масла, перемешайте и подержите на водяной бане в течение 30 минут. Принимать такое масло нужно внутрь по 1 ч. л. 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды.

Польза облепихового масла бесконечна – оно применяется для лечения ожогов, пролежней, при обмораживании, катаракте. Также полезно оно для лечения диабета, анемии, гипертонии, атеросклероза. Косметические компании смело вводят облепиховое масло в состав различных средств – кремов, мыла и настоек.

Находит применение облепиха и в приготовлении домашней косметики – отвар плодов используют для укрепления волос. Облепиховое масло перед мытьем втирают в кожу головы, делают из него омолаживающие питательные маски.

И не забудьте заморозить эту ягоду впрок: зимой, при первых признаках простуды, залейте их горсть кипятком, дайте настояться, в теплый напиток добавьте мед – и вкусное и ароматное снадобье готово.

Вред облепихи для здоровья

Облепиха противопоказана при гастрите Фото: freepik.com

Любые блюда и напитки из облепихи категорически не рекомендуется употреблять людям, имеющим такие проблемы со здоровьем, как: заболевания печени и желчного пузыря, гепатит, панкреатит, холецистит и так далее. В данных случаях полезная ягода может серьезно навредить здоровью человека.

Облепиха для беременных

Облепиха является поливитаминным и минеральным препаратом, имеет общеукрепляющие свойства и противовоспалительные свойства. А еще она благотворно влияет на выработку женских гормонов, потому может применяться в качестве профилактики цистита, эндометриоза и полипов в матке. Можно ли употреблять облепиху при беременности, поможет определить наблюдающий врач.

Облепиха: рецепты

Облепиховое варенье Фото: Depositphotos

Что приготовить из облепихи? Варенье, компоты, желе, кисели, мармелады, пастилу, муссы, сладкие соусы – что угодно. Чем меньше термическая обработка ягоды, тем больше сохраняется в ней полезных свойств.

Облепиха, протертая с сахаром: рецепт на зиму

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг облепихи

1.5 кг сахара

Способ приготовления:

Облепиху помыть и обсушить. Сухую ягоду тщательно измельчить с помощью блендера или мясорубки. Протирая, каждый слой пересыпать сахаром. Другой вариант – небольшие порции облепихи смешивать с сахаром и раздавливать с помощью деревянной деревянного пестика. Оставить лишь небольшое количество сахара (примерно стакан). Измельченную и смешанную с сахаром ягоду накрыть тканью и поставить в прохладное, защищенное от света место для настаивания. Через пару часов разложить по подготовленным банкам. Подготовка предполагает мытье и стерилизацию. В каждую банку поверх ягодной массы насыпать сахарный песок. Оптимальная ширина сахарного слоя – 2 см. Накрыть каждую баночку пергаментом, сверху закрыть полиэтиленовой крышкой. Хранить в погребе или холодильнике.

Облепиховый чай для укрепления иммунитета

Облепиховый чай Фото: Depositphotos

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

1 л воды

1 стакан ягод облепихи

1 апельсин

50 г сахара

1 палочка корицы

Способ приготовления:

Облепиху помыть, одну четверть размять до получения кашицы. Выжать сок из апельсина, а цедру натереть на терке. В заварочный чайник или френч-пресс положить облепиху, налить сок апельсина, туда же добавить цедру, сахар и разломанную палочку корицы. По желанию забросить несколько долек апельсина. Залить кипятком и дать настояться в течение 15 минут.

Облепиха с медом

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

3 стакана облепихи

1 стакан меда

1 лимон

Способ приготовления:

Ягоды помыть, выложить на полотенце и просушить. Затем перемолоть облепиху и перемешать с медом. Лимон вымыть в горячей воде. Нарезать ломтиками и удалить все косточки, перемолоть на мясорубке или в блендере. Перемешать все компоненты и сложить в чистую стеклянную банку. Хранить в холодильнике.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вино из облепихи.

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