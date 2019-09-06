Облепиха: польза, вред и рецепты осенних блюд
Витамина С в облепихе больше, чем в цитрусовых
Облепиха – это кустарник, ягоды которого полезны для профилактики инфекций, улучшения зрения и замедления процесса старения.
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Облепиха используется для лечения артрита, подагры и кожных высыпаний. Эти ягоды – прекрасный источник витаминов, антиоксидантов, аминокислот, жирных кислот и минералов. Они помогают нормализовать артериальное давление и снизить уровня холестерина в крови.
Облепиха полезна для профилактики заболеваний кровеносных сосудов, способна укрепить иммунитет.
Польза облепихи для здоровья
Эта ягода – настоящая витаминная бомба. И прежде всего она богатейший источник аскорбиновой кислоты – главного врага простуд. В ягодах облепихи также содержатся витамины группы В, витамин С, каротин и железо. Облепиха богата и витамином Е, который препятствует старению организма.
Лекарство номер 1 из облепихи — это масло: в нем максимальная концентрация полезных веществ. Для его приготовления измельчите спелые ягоды, залейте равным по объему количеством оливкового масла, перемешайте и подержите на водяной бане в течение 30 минут. Принимать такое масло нужно внутрь по 1 ч. л. 2-3 раза в день за 30-40 минут до еды.
Польза облепихового масла бесконечна – оно применяется для лечения ожогов, пролежней, при обмораживании, катаракте. Также полезно оно для лечения диабета, анемии, гипертонии, атеросклероза. Косметические компании смело вводят облепиховое масло в состав различных средств – кремов, мыла и настоек.
Находит применение облепиха и в приготовлении домашней косметики – отвар плодов используют для укрепления волос. Облепиховое масло перед мытьем втирают в кожу головы, делают из него омолаживающие питательные маски.
И не забудьте заморозить эту ягоду впрок: зимой, при первых признаках простуды, залейте их горсть кипятком, дайте настояться, в теплый напиток добавьте мед – и вкусное и ароматное снадобье готово.
Вред облепихи для здоровья
Любые блюда и напитки из облепихи категорически не рекомендуется употреблять людям, имеющим такие проблемы со здоровьем, как: заболевания печени и желчного пузыря, гепатит, панкреатит, холецистит и так далее. В данных случаях полезная ягода может серьезно навредить здоровью человека.
Облепиха для беременных
Облепиха является поливитаминным и минеральным препаратом, имеет общеукрепляющие свойства и противовоспалительные свойства. А еще она благотворно влияет на выработку женских гормонов, потому может применяться в качестве профилактики цистита, эндометриоза и полипов в матке. Можно ли употреблять облепиху при беременности, поможет определить наблюдающий врач.
Облепиха: рецепты
Что приготовить из облепихи? Варенье, компоты, желе, кисели, мармелады, пастилу, муссы, сладкие соусы – что угодно. Чем меньше термическая обработка ягоды, тем больше сохраняется в ней полезных свойств.
Облепиха, протертая с сахаром: рецепт на зиму
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг облепихи
- 1.5 кг сахара
Способ приготовления:
- Облепиху помыть и обсушить.
- Сухую ягоду тщательно измельчить с помощью блендера или мясорубки. Протирая, каждый слой пересыпать сахаром.
- Другой вариант – небольшие порции облепихи смешивать с сахаром и раздавливать с помощью деревянной деревянного пестика. Оставить лишь небольшое количество сахара (примерно стакан).
- Измельченную и смешанную с сахаром ягоду накрыть тканью и поставить в прохладное, защищенное от света место для настаивания.
- Через пару часов разложить по подготовленным банкам. Подготовка предполагает мытье и стерилизацию.
- В каждую банку поверх ягодной массы насыпать сахарный песок. Оптимальная ширина сахарного слоя – 2 см.
- Накрыть каждую баночку пергаментом, сверху закрыть полиэтиленовой крышкой. Хранить в погребе или холодильнике.
Облепиховый чай для укрепления иммунитета
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 1 л воды
- 1 стакан ягод облепихи
- 1 апельсин
- 50 г сахара
- 1 палочка корицы
Способ приготовления:
- Облепиху помыть, одну четверть размять до получения кашицы.
- Выжать сок из апельсина, а цедру натереть на терке.
- В заварочный чайник или френч-пресс положить облепиху, налить сок апельсина, туда же добавить цедру, сахар и разломанную палочку корицы. По желанию забросить несколько долек апельсина.
- Залить кипятком и дать настояться в течение 15 минут.
Облепиха с медом
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 3 стакана облепихи
- 1 стакан меда
- 1 лимон
Способ приготовления:
- Ягоды помыть, выложить на полотенце и просушить.
- Затем перемолоть облепиху и перемешать с медом.
- Лимон вымыть в горячей воде. Нарезать ломтиками и удалить все косточки, перемолоть на мясорубке или в блендере.
- Перемешать все компоненты и сложить в чистую стеклянную банку. Хранить в холодильнике.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вино из облепихи.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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