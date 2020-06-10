Огурцы: польза и вред для здоровья

Огурец – один из самых здоровых и популярных овощей на нашем столе

Без свежих огурцов невозможно представить многие летние блюда – салаты, холодные супы и закуски. Помимо замечательного вкуса, эти овощи имеют много полезных свойств. О них рассказала известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Польза огурцов для здоровья

Огурцы богаты клетчаткой Фото: freepik.com

С давних времен огурец использовали как средство от многих болезней.⁣⁣ Это один из немногих овощей, который мы употребляем в пищу незрелым. Его название "агурос" в переводе с греческого буквально означает "незрелый".⁣⁣⠀

Он малокалорийный (содержит всего 16 ккал на 100 г), в состав входят различные минеральные вещества, витамины и антиоксиданты. Именно высокое содержание калия, кремния и цинка делает огурцы профилактическим средством для ухода за здоровьем кожи и волос.⁣⁣⠀

Пищевая ценность огурца в первую очередь обусловлена ​​высоким содержанием:⁣⁣⠀

лютеина и зеаксантина – веществ, которые накапливаются в тканях глаза и обеспечивают эффективную защиту глаз и зрения. В 100 г огурцов содержание этих каротиноидов в три раза больше суточной потребности.⁣⁣⠀

Фитостеролов, подобные своей структуре холестерином, а потому замещают его в организме. Таким образом, при употреблении огурцов фитостеролы подавляют всасывание холестерина из пищеварительного тракта. Холестерин лучше выводится из организма и уменьшается его уровень в крови. ⁣⁣⠀

Как правильно есть огурцы

Огурцы нельзя хранить в нарезанном виде Фото: Pixabay

Желательно употреблять огурцы с кожурой – основная масса витаминов и других полезных веществ находится именно там. Но надо быть уверенным в качестве огурцов, ведь в ней могут накапливаться вредные вещества, тогда употребление может принести вред здоровью.⁣⁣⠀

Смотрите видео, как сделать фаршированные огурцы:

Вы знаете, что огурцы не следует хранить в нарезанном виде? Есть один интересный факт: в этом незрелом овоще в большом количестве содержится фермент аскорбатоксидаза. Его еще называют "антивитамин С" – потому что он ускоряет окисление витамина С, то есть разрушает его.⁣⁣⠀

Выделение антивитаминного фермента происходит при измельчении огурцов. Поэтому готовьте овощные салаты непосредственно перед едой, чтобы не терять витамин С.⁣⁣⠀

Вред огурца для здоровья

Диетолог Светлана Фус Фото: facebook.com/svetlanafus

Несмотря на всю пользу овоща, есть и противопоказания. Не рекомендуется есть огурцы при обострении колита, дискинезии желчевыводящих путей и гастрите, при почечной недостаточности.⁣⁣⠀

Напомним, ранее мы писали о пользе и вреде клубники, а также рассказывали, как заваривать чай матча.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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