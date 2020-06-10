Огурцы: польза и вред для здоровья
Огурец – один из самых здоровых и популярных овощей на нашем столе
Без свежих огурцов невозможно представить многие летние блюда – салаты, холодные супы и закуски. Помимо замечательного вкуса, эти овощи имеют много полезных свойств. О них рассказала известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.
С давних времен огурец использовали как средство от многих болезней. Это один из немногих овощей, который мы употребляем в пищу незрелым. Его название "агурос" в переводе с греческого буквально означает "незрелый".⠀
Он малокалорийный (содержит всего 16 ккал на 100 г), в состав входят различные минеральные вещества, витамины и антиоксиданты. Именно высокое содержание калия, кремния и цинка делает огурцы профилактическим средством для ухода за здоровьем кожи и волос.⠀
Пищевая ценность огурца в первую очередь обусловлена высоким содержанием:⠀
- лютеина и зеаксантина – веществ, которые накапливаются в тканях глаза и обеспечивают эффективную защиту глаз и зрения. В 100 г огурцов содержание этих каротиноидов в три раза больше суточной потребности.⠀
- Фитостеролов, подобные своей структуре холестерином, а потому замещают его в организме. Таким образом, при употреблении огурцов фитостеролы подавляют всасывание холестерина из пищеварительного тракта. Холестерин лучше выводится из организма и уменьшается его уровень в крови. ⠀
Желательно употреблять огурцы с кожурой – основная масса витаминов и других полезных веществ находится именно там. Но надо быть уверенным в качестве огурцов, ведь в ней могут накапливаться вредные вещества, тогда употребление может принести вред здоровью.⠀
Смотрите видео, как сделать фаршированные огурцы:
Вы знаете, что огурцы не следует хранить в нарезанном виде? Есть один интересный факт: в этом незрелом овоще в большом количестве содержится фермент аскорбатоксидаза. Его еще называют "антивитамин С" – потому что он ускоряет окисление витамина С, то есть разрушает его.⠀
Выделение антивитаминного фермента происходит при измельчении огурцов. Поэтому готовьте овощные салаты непосредственно перед едой, чтобы не терять витамин С.⠀
Несмотря на всю пользу овоща, есть и противопоказания. Не рекомендуется есть огурцы при обострении колита, дискинезии желчевыводящих путей и гастрите, при почечной недостаточности.⠀
Напомним, ранее мы писали о пользе и вреде клубники, а также рассказывали, как заваривать чай матча.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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