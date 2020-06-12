Окрошка: три рецепта самого популярного летнего супа

Лучшие рецепты домашней окрошки с фото

Окрошка – прекрасный вариант для летнего обеда. Свое название этот холодный суп получил от глагола "крошить" – мелко нарезать, измельчить.

Классическая окрошка готовится на квасе, но его часто заменяют кефиром, сметаной, бульоном, сывороткой, газированной водой.

Самые популярные продукты для супа – огурцы, зелень, картофель, редис, колбаса, мясо и вареные яйца. В окрошку нередко добавляют горчицу и лимонный сок.

Окрошка: рецепт на кефире с ветчиной

Окрошка на кефире Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

5 яиц

3 картофелины

1 морковь

1 пучок зеленого лука

1 пучок укропа

200 г ветчины

4 огурца

6 шт. редиса

1,5 л кефира 1% жирности

Соль, молотый черный перец

Способ приготовления:

Яйца отварить, охладить, отделить белки от желтков. Картофель и морковь отварить, дать остыть, очистить и нарезать маленькими кубиками. Зеленый лук и укроп мелко нарезать. Лук растереть с желтками и щепоткой соли. Ветчину нарезать кубиками, огурцы – небольшими ломтиками, редис соломкой. Яичные белки нарубить, перемешать с картофелем, морковью, зеленым луком, укропом, ветчиной, огурцами и редисом. В миску с подготовленными ингредиентами влить кефир, посолить, поперчить, перемешать и убрать в холод на 15 минут.

Окрошка: рецепт на майонезе

Окрошка с майонезом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

5 яиц

250 г вареной колбасы

5 свежих огурцов

6 шт. редиса

Зелень

4 ст. л. сметаны

3 ст. л. домашнего майонеза

1,5 ст. л. горчицы

0,5 ч. л. лимонной кислоты

1 л сыворотки

Соль

Смотрите видео, как сделать необычную домашнюю окрошку:

Способ приготовления:

Нарезать вареные яйца, колбасу, овощи и зелень. Заправить окрошку смесью домашнего майонеза, сметаны, горчицы, лимонной кислоты и сыворотки. Посолить по вкусу. Остудить в холодильнике.

Полезный совет: колбасу в рецепте можно заменить ветчиной или отварным мясом.

Диетическая окрошка: рецепт на воде

Окрошка на воде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

200 г говяжьего языка

200 г куриной грудки

3 средних огурца

3 редиса

3 яйца

1 пучок зеленого лука

2 отварные картофелины

Зелень (лук, укроп, петрушка, по желанию – кинза)

Соль

Для заправки:

1 л минеральной воды

2 ст. л. лимонного сока

1 огурец

Способ приготовления:

Нарезать кубиками мясо, яйца, язык, редис, огурцы и картофель. Добавить нарезанную зелень, перемешать. Для заправки смешать с водой мелко натертый огурец и лимонный сок. Залить нарезанные овощи готовой заправкой.

Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный суп с мороженым и делились рецептом холодника на квасе.

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