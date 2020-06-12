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Окрошка: три рецепта самого популярного летнего супа

Сегодня, 14:53

Лучшие рецепты домашней окрошки с фото

Окрошка – прекрасный вариант для летнего обеда. Свое название этот холодный суп получил от глагола "крошить" – мелко нарезать, измельчить.

Классическая окрошка готовится на квасе, но его часто заменяют кефиром, сметаной, бульоном, сывороткой, газированной водой.

Самые популярные продукты для супа – огурцы, зелень, картофель, редис, колбаса, мясо и вареные яйца. В окрошку нередко добавляют горчицу и лимонный сок.

Окрошка: рецепт на кефире с ветчиной

Окрошка на кефире
Окрошка на кефире
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 3 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 пучок зеленого лука
  • 1 пучок укропа
  • 200 г ветчины
  • 4 огурца
  • 6 шт. редиса
  • 1,5 л кефира 1% жирности
  • Соль, молотый черный перец

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Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, охладить, отделить белки от желтков.
  2. Картофель и морковь отварить, дать остыть, очистить и нарезать маленькими кубиками.
  3. Зеленый лук и укроп мелко нарезать. Лук растереть с желтками и щепоткой соли.
  4. Ветчину нарезать кубиками, огурцы – небольшими ломтиками, редис соломкой.
  5. Яичные белки нарубить, перемешать с картофелем, морковью, зеленым луком, укропом, ветчиной, огурцами и редисом.
  6. В миску с подготовленными ингредиентами влить кефир, посолить, поперчить, перемешать и убрать в холод на 15 минут.

Окрошка: рецепт на майонезе

Окрошка с майонезом
Окрошка с майонезом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 250 г вареной колбасы
  • 5 свежих огурцов
  • 6 шт. редиса
  • Зелень
  • 4 ст. л. сметаны
  • 3 ст. л. домашнего майонеза
  • 1,5 ст. л. горчицы
  • 0,5 ч. л. лимонной кислоты
  • 1 л сыворотки
  • Соль

Смотрите видео, как сделать необычную домашнюю окрошку:

Способ приготовления:

  1. Нарезать вареные яйца, колбасу, овощи и зелень.
  2. Заправить окрошку смесью домашнего майонеза, сметаны, горчицы, лимонной кислоты и сыворотки. Посолить по вкусу.
  3. Остудить в холодильнике.

Полезный совет: колбасу в рецепте можно заменить ветчиной или отварным мясом.

Диетическая окрошка: рецепт на воде

Окрошка на воде
Окрошка на воде
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 200 г говяжьего языка
  • 200 г куриной грудки
  • 3 средних огурца
  • 3 редиса
  • 3 яйца
  • 1 пучок зеленого лука
  • 2 отварные картофелины
  • Зелень (лук, укроп, петрушка, по желанию – кинза)
  • Соль

Для заправки:

  • 1 л минеральной воды
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 огурец

Способ приготовления:

  1. Нарезать кубиками мясо, яйца, язык, редис, огурцы и картофель.
  2. Добавить нарезанную зелень, перемешать.
  3. Для заправки смешать с водой мелко натертый огурец и лимонный сок.
  4. Залить нарезанные овощи готовой заправкой.

Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный суп с мороженым и делились рецептом холодника на квасе.

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Источник: Сегодня
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