Окрошка: три рецепта самого популярного летнего супа
Лучшие рецепты домашней окрошки с фото
Окрошка – прекрасный вариант для летнего обеда. Свое название этот холодный суп получил от глагола "крошить" – мелко нарезать, измельчить.
Классическая окрошка готовится на квасе, но его часто заменяют кефиром, сметаной, бульоном, сывороткой, газированной водой.
Самые популярные продукты для супа – огурцы, зелень, картофель, редис, колбаса, мясо и вареные яйца. В окрошку нередко добавляют горчицу и лимонный сок.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 3 картофелины
- 1 морковь
- 1 пучок зеленого лука
- 1 пучок укропа
- 200 г ветчины
- 4 огурца
- 6 шт. редиса
- 1,5 л кефира 1% жирности
- Соль, молотый черный перец
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Способ приготовления:
- Яйца отварить, охладить, отделить белки от желтков.
- Картофель и морковь отварить, дать остыть, очистить и нарезать маленькими кубиками.
- Зеленый лук и укроп мелко нарезать. Лук растереть с желтками и щепоткой соли.
- Ветчину нарезать кубиками, огурцы – небольшими ломтиками, редис соломкой.
- Яичные белки нарубить, перемешать с картофелем, морковью, зеленым луком, укропом, ветчиной, огурцами и редисом.
- В миску с подготовленными ингредиентами влить кефир, посолить, поперчить, перемешать и убрать в холод на 15 минут.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 250 г вареной колбасы
- 5 свежих огурцов
- 6 шт. редиса
- Зелень
- 4 ст. л. сметаны
- 3 ст. л. домашнего майонеза
- 1,5 ст. л. горчицы
- 0,5 ч. л. лимонной кислоты
- 1 л сыворотки
- Соль
Смотрите видео, как сделать необычную домашнюю окрошку:
Способ приготовления:
- Нарезать вареные яйца, колбасу, овощи и зелень.
- Заправить окрошку смесью домашнего майонеза, сметаны, горчицы, лимонной кислоты и сыворотки. Посолить по вкусу.
- Остудить в холодильнике.
Полезный совет: колбасу в рецепте можно заменить ветчиной или отварным мясом.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 200 г говяжьего языка
- 200 г куриной грудки
- 3 средних огурца
- 3 редиса
- 3 яйца
- 1 пучок зеленого лука
- 2 отварные картофелины
- Зелень (лук, укроп, петрушка, по желанию – кинза)
- Соль
Для заправки:
- 1 л минеральной воды
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 огурец
Способ приготовления:
- Нарезать кубиками мясо, яйца, язык, редис, огурцы и картофель.
- Добавить нарезанную зелень, перемешать.
- Для заправки смешать с водой мелко натертый огурец и лимонный сок.
- Залить нарезанные овощи готовой заправкой.
Напомним, ранее мы писали, как сделать клубничный суп с мороженым и делились рецептом холодника на квасе.
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