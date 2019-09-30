Октоберфест 2019: рецепт настоящих немецких брецелей

Брецели подают к пиву вместе с особой сырной закуской

Домашние брецели к пиву Фото: Depositphotos

В Мюнхене вовсю празднуется Октоберфест. В 2019 году этот знаменитый пивной фестиваль пройдет с 21 сентября по 6 октября.

Смотрите видео, как проходит Октоберфест в Германии:

Мы предлагаем приготовить в честь праздника самый настоящий баварский брецель и закуску к нему – обацду из камамбера.

Брецели с обацдой по рецепту Даши Малаховой

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

380 ккал на 100 г

Для брецеля:

300 г муки

1 ч. ложка соли

1 ч. ложка дрожжей

Щепотка сахара

225 мл теплого молока

Для содового раствора:

1 л воды

30 г соды

Для обацды:

150 г сыра камамбер

50 г мягкого сливочного масла

1 небольшая луковица

1/2 ч. ложки тмина

1/2 ч. ложки сладкой паприки

Зеленый лук

Способ приготовления:

В чашу хлебопечки выложите муку и соль. Теплое молоко разведите с дрожжами и сахаром и влейте в хлебопечку. Установите режим для основного замеса теста. Готовое тесто переложите в миску и накройте чистым полотенцем. когда оно увеличится в два раза, разделите на шесть одинаковых частей. Каждую раскатайте в длинные жгуты и сформируйте брецели. Доведите до кипения воду для содового раствора, уменьшите огонь и добавьте соду. Используя шумовку, по одному опускайте брецели и держите в смеси в течение 40-60 секунд. Переложите приваренные брецели на противень с пергаментной бумагой. Чуть надрежьте по краям и выпекайте в течение 15 минут при температуре 200 º С. Срежьте корочку с камамбера, разотрите вилкой вместе со сливочным маслом. Добавьте мелко нарезанную луковицу, тмин и паприку. Готовую закуску посыпьте мелко нарезанным зеленым луком. Подавайте вместе с брецелями.

Что такое обацда

Это типичная баварская закуска, которая готовится из камамбера, сливочного масла, лука, тмина и сладкой красной паприки. Обацда считается одним из главных дополнений к пиву на Октоберфесте. Ее также едят с редисом, солеными огурцами и ржаными сухарями.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить немецкий пирог с капустой. "Сегодня" также делились рецептами сырных закусок к пиву.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.