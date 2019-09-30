Октоберфест 2019: рецепт настоящих немецких брецелей
Брецели подают к пиву вместе с особой сырной закуской
В Мюнхене вовсю празднуется Октоберфест. В 2019 году этот знаменитый пивной фестиваль пройдет с 21 сентября по 6 октября.
Смотрите видео, как проходит Октоберфест в Германии:
Мы предлагаем приготовить в честь праздника самый настоящий баварский брецель и закуску к нему – обацду из камамбера.
Брецели с обацдой по рецепту Даши Малаховой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 380 ккал на 100 г
Для брецеля:
- 300 г муки
- 1 ч. ложка соли
- 1 ч. ложка дрожжей
- Щепотка сахара
- 225 мл теплого молока
Для содового раствора:
- 1 л воды
- 30 г соды
Для обацды:
- 150 г сыра камамбер
- 50 г мягкого сливочного масла
- 1 небольшая луковица
- 1/2 ч. ложки тмина
- 1/2 ч. ложки сладкой паприки
- Зеленый лук
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Способ приготовления:
- В чашу хлебопечки выложите муку и соль. Теплое молоко разведите с дрожжами и сахаром и влейте в хлебопечку. Установите режим для основного замеса теста. Готовое тесто переложите в миску и накройте чистым полотенцем. когда оно увеличится в два раза, разделите на шесть одинаковых частей. Каждую раскатайте в длинные жгуты и сформируйте брецели.
- Доведите до кипения воду для содового раствора, уменьшите огонь и добавьте соду. Используя шумовку, по одному опускайте брецели и держите в смеси в течение 40-60 секунд.
- Переложите приваренные брецели на противень с пергаментной бумагой. Чуть надрежьте по краям и выпекайте в течение 15 минут при температуре 200 º С.
- Срежьте корочку с камамбера, разотрите вилкой вместе со сливочным маслом. Добавьте мелко нарезанную луковицу, тмин и паприку. Готовую закуску посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.
- Подавайте вместе с брецелями.
Что такое обацда
Это типичная баварская закуска, которая готовится из камамбера, сливочного масла, лука, тмина и сладкой красной паприки. Обацда считается одним из главных дополнений к пиву на Октоберфесте. Ее также едят с редисом, солеными огурцами и ржаными сухарями.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить немецкий пирог с капустой. "Сегодня" также делились рецептами сырных закусок к пиву.
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