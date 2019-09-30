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Октоберфест 2019: рецепт настоящих немецких брецелей

Брецели подают к пиву вместе с особой сырной закуской

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:05
Домашние брецели к пиву
Домашние брецели к пиву
Фото: Depositphotos

В Мюнхене вовсю празднуется Октоберфест. В 2019 году этот знаменитый пивной фестиваль пройдет с 21 сентября по 6 октября.

Смотрите видео, как проходит Октоберфест в Германии:

Мы предлагаем приготовить в честь праздника самый настоящий баварский брецель и закуску к нему – обацду из камамбера.

Брецели с обацдой по рецепту Даши Малаховой

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 380 ккал на 100 г

Для брецеля:

  • 300 г муки
  • 1 ч. ложка соли
  • 1 ч. ложка дрожжей
  • Щепотка сахара
  • 225 мл теплого молока

Для содового раствора:

  • 1 л воды
  • 30 г соды

Для обацды:

  • 150 г сыра камамбер
  • 50 г мягкого сливочного масла
  • 1 небольшая луковица
  • 1/2 ч. ложки тмина
  • 1/2 ч. ложки сладкой паприки
  • Зеленый лук

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Способ приготовления:

  1. В чашу хлебопечки выложите муку и соль. Теплое молоко разведите с дрожжами и сахаром и влейте в хлебопечку. Установите режим для основного замеса теста. Готовое тесто переложите в миску и накройте чистым полотенцем. когда оно увеличится в два раза, разделите на шесть одинаковых частей. Каждую раскатайте в длинные жгуты и сформируйте брецели.
  2. Доведите до кипения воду для содового раствора, уменьшите огонь и добавьте соду. Используя шумовку, по одному опускайте брецели и держите в смеси в течение 40-60 секунд.
  3. Переложите приваренные брецели на противень с пергаментной бумагой. Чуть надрежьте по краям и выпекайте в течение 15 минут при температуре 200 º С.
  4. Срежьте корочку с камамбера, разотрите вилкой вместе со сливочным маслом. Добавьте мелко нарезанную луковицу, тмин и паприку. Готовую закуску посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.
  5. Подавайте вместе с брецелями.

Что такое обацда

Это типичная баварская закуска, которая готовится из камамбера, сливочного масла, лука, тмина и сладкой красной паприки. Обацда считается одним из главных дополнений к пиву на Октоберфесте. Ее также едят с редисом, солеными огурцами и ржаными сухарями.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить немецкий пирог с капустой. "Сегодня" также делились рецептами сырных закусок к пиву.

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Источник: Сегодня
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