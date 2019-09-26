Октоберфест 2019: рецепт пирога с квашеной капустой
Готовим пирог из слоеного теста со свежей и квашеной капустой
Октоберфест 2019 пройдет с 21 сентября по 6 октября в Мюнхене. Это самое большое народное гуляние в мире, которое ежегодно привлекает более шести миллионов туристов. Традиционное меню пивного фестиваля – жирные мясные блюда с плотным гарниром.
Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к завтраку:
К хмельному напитку подают картофельный салат, свиную рульку и, конечно же, тушеную квашеную капусту. Чаще всего ее едят в качестве гарнира к вышеупомянутым блюдам. Мы предлагаем испечь ароматный и очень вкусный пирог с квашеной капустой по рецепту Даши Малаховой.
Пирог из слоеного теста с капустой
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 161 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 упаковка слоеного дрожжевого теста
- 1 кг свежей капусты
- 1/2 кг квашеной капусты
- 1 большая луковица
- 2 ст. л. муки
- 1 желток – для смазывания
- Тмин
- Растительное масло
- Черный перец
- Соль
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Способ приготовления:
- Разморозьте слоеное тесто.
- Тем временем, приготовьте начинку: очистите от верхних листьев свежую капусту, удалите кочерыжку и нашинкуйте. Присыпьте капусту небольшим количеством соли и оставьте на 15-20 минут. Затем отожмите капусту от сока и отставьте в сторону.
- Почистите луковицу и нарежьте ее полукольцами.
- Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте до прозрачности лук. Добавьте свежую капусту, протушите 4-5 минут и снимите с огня.
- Хорошенько отожмите от сока квашеную капусту и также обжарьте (отдельно от свежей) на небольшом количестве растительного масла.
- Смешайте в большой миске два вида капусты. Добавьте муку, тмин и черный перец все тщательно перемешайте.
- Смажьте форму для выпекания растительным маслом.
- Разрежьте слоеное тесто на две равные части. Уложите в форму одну часть теста, а затем начинку. Накройте пирог вторым пластом теста и защипните края. Проколите верх пирога в нескольких местах вилкой.
- Взбейте желток с 1 ст. л. воды и смажьте верхушку пирога. Отправьте пирог в духовку на 35-40 минут при температуре 180º С.
Как правильно разморозить слоеное тесто
- Переложить упаковку из морозилки в холодильник. Удобно сделать это с вечера, тогда утром оно уже будет мягким и готовым к дальнейшей работе.
- Снять упаковку и положить тесто на посыпанную мукой дощечку или стол. При комнатной температуре оно полностью оттает примерно за 2-3 часа. До этого времени лучше его не трогать и не пытаться отделить листы друг от друга.
Напомним, ранее мы делились рецептом венгерского гуляша с капустой. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с капустой.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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