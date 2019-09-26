Октоберфест 2019: рецепт пирога с квашеной капустой

Готовим пирог из слоеного теста со свежей и квашеной капустой

Пирог со свежей и квашеной капустой Фото: Depositphotos

Октоберфест 2019 пройдет с 21 сентября по 6 октября в Мюнхене. Это самое большое народное гуляние в мире, которое ежегодно привлекает более шести миллионов туристов. Традиционное меню пивного фестиваля – жирные мясные блюда с плотным гарниром.

Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к завтраку:

К хмельному напитку подают картофельный салат, свиную рульку и, конечно же, тушеную квашеную капусту. Чаще всего ее едят в качестве гарнира к вышеупомянутым блюдам. Мы предлагаем испечь ароматный и очень вкусный пирог с квашеной капустой по рецепту Даши Малаховой.

Пирог из слоеного теста с капустой

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 упаковка слоеного дрожжевого теста

1 кг свежей капусты

1/2 кг квашеной капусты

1 большая луковица

2 ст. л. муки

1 желток – для смазывания

Тмин

Растительное масло

Черный перец

Соль

Способ приготовления:

Разморозьте слоеное тесто. Тем временем, приготовьте начинку: очистите от верхних листьев свежую капусту, удалите кочерыжку и нашинкуйте. Присыпьте капусту небольшим количеством соли и оставьте на 15-20 минут. Затем отожмите капусту от сока и отставьте в сторону. Почистите луковицу и нарежьте ее полукольцами. Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте до прозрачности лук. Добавьте свежую капусту, протушите 4-5 минут и снимите с огня. Хорошенько отожмите от сока квашеную капусту и также обжарьте (отдельно от свежей) на небольшом количестве растительного масла. Смешайте в большой миске два вида капусты. Добавьте муку, тмин и черный перец все тщательно перемешайте. Смажьте форму для выпекания растительным маслом. Разрежьте слоеное тесто на две равные части. Уложите в форму одну часть теста, а затем начинку. Накройте пирог вторым пластом теста и защипните края. Проколите верх пирога в нескольких местах вилкой. Взбейте желток с 1 ст. л. воды и смажьте верхушку пирога. Отправьте пирог в духовку на 35-40 минут при температуре 180º С.

Как правильно разморозить слоеное тесто

Переложить упаковку из морозилки в холодильник. Удобно сделать это с вечера, тогда утром оно уже будет мягким и готовым к дальнейшей работе.

Снять упаковку и положить тесто на посыпанную мукой дощечку или стол. При комнатной температуре оно полностью оттает примерно за 2-3 часа. До этого времени лучше его не трогать и не пытаться отделить листы друг от друга.

Напомним, ранее мы делились рецептом венгерского гуляша с капустой. "Сегодня" также делились рецептом заливного пирога с капустой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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