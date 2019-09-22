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Октоберфест 2019: интересные факты о пивном празднике осени

Удивительные факты о немецком пивном фестивале

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Октоберфест проводят каждый год
Октоберфест проводят каждый год
Фото: Depositphotos

Октоберфест – это самое большое народное гуляние в мире, которое ежегодно привлекает более шести миллионов туристов. В 2019 году праздник будет длиться с 21 сентября по 6 октября.

Смотрите видео, как празднуют Октоберфест в Германии:

Об Октоберфесте слышали, пожалуй, все. Масштабные гулянья, где пиво льется рекой, жарятся тонны колбасок и цыплят, устраиваются различные состязания, где можно покататься на аттракционах и просто провести время в веселой компании.

Интересные факты от Октоберфесте

Пиво – главный напиток Октоберфеста
Пиво – главный напиток Октоберфеста
Фото: Depositphotos
  • Впервые Октоберфест состоялся в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы Саксонской-Хильдбургхаузской (ее именем назван луг, где проходит праздник). Когда влюбленные обвенчались в 1810 году, члены королевской семьи решили отметить это событие массовым торжеством.
  • Октоберфест традиционно проводят в Мюнхене, Бавария. В честь праздника на Лугу Терезы устанавливают пивные шатры: 14 больших и 15 маленьких. Интересно, что большие шатры способны вместить до 10 000 человек.
  • Октоберфест принимает посетителей ежедневно с 10:00 утра и до 10:30 вечера, а в выходные дни – с 9:00.
  • Фестиваль считается открытым только тогда, когда ведущий праздника – мэр Мюнхена – откупорит первый бочонок пива и прокричит "Открыто!".
  • Продавать хмельной напиток на Октоберфесте имеют право лишь шесть пивоварен – Spaten, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräuhaus и Löwenbräu.
  • Октоберфестовское пиво довольно крепкое: в нем содержится целых 6% алкоголя.
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  • Кельнерши на Октоберфесте переносят за раз огромное количество тяжелых пивных кружек. На празднике работают в общей сложности около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.
  • На пиво цена по сравнению с предыдущим годом уже традиционно возросла. В этом году она увеличилась в среднем на 30 евроцентов и теперь за литровую кружку пива в палатках пивоварен просят от 10,80 до 11,80 евро.
  • На фестивале строго следят за тем, не обманывают ли посетителей. Объем пива в кружке не должен отличаться от 1 литра более чем на десятую часть.
  • На Октоберфесте любят промышлять карманники. Каждый год полиция регистрирует около 300 краж.
  • За время проведения фестиваля гости выпивают более 7 миллионов литров пива и съедают 1,5 миллиона жареных мюнхенских сосисок, 500 тысяч жареных кур, 65 тысяч свиных рулек и 84 быка.

Напомним, ранее мы показывали, как Германия отмечает Октоберфест. "Сегодня" также рассказывали, что будет, если пить пиво каждый день.

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Источник: Сегодня
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