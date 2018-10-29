Оладьи с яблоками и ягодным соусом: рецепт вкусного завтрака от Григория Германа

Ведущий готовит сладкий соус на основе замороженной смородины и сгущенки

Оладьи со смородиновым соусом Фото: facebook.com/germancooks

"Вам нужны пышные оладьи? Тогда примем как доказанные факты – соду не гасим и вместо кефира можем брать натуральный йогурт. Теоретически даже с каким-то вкусом", – советует ведущий шоу "Свекруха чи невістка".

Оладьи с ягодным соусом от Григория Германа

Ингредиенты:

Йогурт натуральный – 200 мл

Яйцо куриное – 1 шт.

Сахар – 100 г

Сода – 1/3 чайной ложки

Мука – около 250 г (смотреть по консистенции теста).

Яблоки – 1 среднее

Растительное масло для жарки

Черная смородина замороженная – 250 г

Сгущенное молоко – 0,5 л

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Рецепт приготовления:

Чистим яблоки. Нарезаем их мелкими кусочками. Миксером тщательно перетираем сахар с яйцом. Смешиваем четверть стакана теплой воды с содой. Слегка нагреваем йогурт. Именно нагреваем, не кипятим ни в коем случае. До температуры тела. То есть капнув этим йогуртом на запястье, вы ничего не почувствуете. Вливаем йогурт в яичное-сахарную смесь. Постоянно взбивая миксером, постепенно добавляем муку до консистенции густой сметаны. Не переставая перемешивать, вливаем воду с содой. Добавляем в тесто яблоки. Нагреваем сковородку и масло на ней. Ложкой выкладываем оладьи и жарим. Когда первый раз перевернете – обратите внимание на то, с какой радостью и оптимизмом они будут подниматься. Высыпаем в глубокую емкость ягоды. Выливаем сверху сгущенку. Погружным блендером создаем сказочный соус. Подаем вместе с ним оладьи.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минеральной воде. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить диетические оладьи из цельнозерновой муки. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

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