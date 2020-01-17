Оливковое масло: польза для здоровья и правила выбора
Узнайте о целебных свойствах оливкового масла
А вы знали, что секрет легендарной красоты итальянок – оливковое масло? И в Италии его считают эликсиром молодости и употребляют по 14 л масла в год. На украинских рынках цена оливкового масла почти в два раза выше подсолнечного. Но действительно ли оно имеет целебные свойства?
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Чем полезно оливковое масло
Употребление оливкового масла полезно для здоровья за счет высокого содержания мононенасыщенных жирных кислот и антиоксидантов.
- Оливковое масло оказывает положительное влияние на здоровье сердца и сосудов. Оно снижает уровень "плохого" холестерина в крови, который приводит к образованию бляшек на стенках коронарных артерий.
- Оливковое масло улучшает пищеварение и стимулирует выработку желчи, что значительно уменьшает риск образования камней в желчном пузыре. Кроме этого, оливковое масло препятствует ожирению печени.
- Оливковое масло содержит олеиновую кислоту и другие фенолы, которые обладают антиоксидантными свойствами. Эти вещества избавляют организм от свободных радикалов, которые вызывают повреждение клеток и приводят к раку.
- Оливковое масло богато витамином Е, который полезен для красоты кожи и волос. Именно этот необходимый нашему организму элемент стимулирует выработку коллагена и препятствует появлению морщин.
- Диетологи считают, что, поскольку оливковое масло является мононенасыщенным жиром, набрать вес, употребляя его, трудно. Этот продукт ускоряет обмен веществ и увеличивает уровень энергии. Если вы хотите похудеть, используйте оливковое масло в качестве заправки к салатам и прочим блюдам. На нем можно жарить мясо, рыбу, тушить овощи и прочие продукты.
Как выбрать оливковое масло
Нерафинированное масло используют для салатных заправок и соусов. Но и цена такого масла намного выше – по крайней мере, по 200 грн за литр. Такое масло часто фальсифируется, потому что стоит дорого. Поэтому его могут разбавлять другими маслами и продавать.
Оливковое масло бывает трех видов:
- Extra virgin olive oil. Продукт самого высшего качества, масло первого холодного отжима. Обладает приятным ароматом, фруктовым привкусом и сохраняет все полезные вещества, накопленные созревшими плодами оливы. Кислотность не должна превышать 1%.
- Virgin olive oil. Получается при втором холодном отжиме, имеет высокое качество. Ароматом и цветом не уступает первой категории. Кислотность – от 1 до 2%.
- Olive oil.Представляет собой смесь очищенного (рафинированного) и натурального масла. Уступает по вкусу и полезности первым двум. Кислотность – не более 3,3%.
Также этикетка информирует о том, для чего можно применять конкретный вид масла. Например, для салатов лучше всего подойдет экстра-класс, а для жарки – с примесью рафинированного.
Оливковое масло очень полезно, но покупая, внимательно читайте маркировку и не жалейте на него денег.
Напомним, ранее мы делились рецептом пасты из оливок.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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