Оранчелло: как приготовить ароматную апельсиновую настойку

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Апельсиновая настойка Фото: depositphotos.com

Оранчелло – это апельсиновый вариант лимончелло, итальянской настойки на водке. Но есть существенная разница в способе приготовления двух ликеров. Если для лимончелло используется только цедра, то чтобы сделать оранчелло, кроме кожуры требуется и сок плодов. Благодаря этому апельсиновый вариант получается более мягким.

Оранчелло на водке

Ингредиенты:

0.7 л водки

5 крупных апельсинов

500 г сахара

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Рецепт приготовления:

Апельсины хорошо помойте горячей водой (можно с использованием соды). Аккуратно снимите цедру полосками с помощью овощечистки. Не задевайте белую часть кожуры, иначе напиток будет горчить. Сложите цедру в чистую банку с крышкой и залейте водкой. Уберите в холодильник или в другое прохладное темное место на 5 дней. То, что осталось от апельсинов, сложите в мешочек, плотно завяжите и уберите в холодильник. На шестой день апельсиновую настойку процедите. Цедру можно выбросить. Из апельсинов выжмите сок. Его должно получиться около 500 мл. Если меньше, придется добавить воду до нужного объема. Смешайте апельсиновый сок с 0.5 кг сахара и поставьте на сильный огонь. Нагрейте, постоянно помешивая. Готовый сироп полностью остудите. Смешайте сироп с апельсиновой настойкой, перелейте получившийся ликер в бутылку и поставьте в холодильник еще на 2-3 дня.

Напомним, ранее мы писали, как использовать лимонную цедру для приготовления блюд. Сайт "Сегодня" также называл пять причин пить апельсиновый сок каждый день.

Смотрите видео, как приготовить итальянский напиток лимончелло: