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Оранчелло: как приготовить ароматную апельсиновую настойку

Приготовьте сейчас, чтобы к Новому году угостить родных вкусным напитком

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:31
Апельсиновая настойка Фото: depositphotos.com
Апельсиновая настойка Фото: depositphotos.com

Оранчелло – это апельсиновый вариант лимончелло, итальянской настойки на водке. Но есть существенная разница в способе приготовления двух ликеров. Если для лимончелло используется только цедра, то чтобы сделать оранчелло, кроме кожуры требуется и сок плодов. Благодаря этому апельсиновый вариант получается более мягким.

Оранчелло на водке

Ингредиенты:

  • 0.7 л водки
  • 5 крупных апельсинов
  • 500 г сахара
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Рецепт приготовления:

  1. Апельсины хорошо помойте горячей водой (можно с использованием соды). Аккуратно снимите цедру полосками с помощью овощечистки. Не задевайте белую часть кожуры, иначе напиток будет горчить.
  2. Сложите цедру в чистую банку с крышкой и залейте водкой. Уберите в холодильник или в другое прохладное темное место на 5 дней.
  3. То, что осталось от апельсинов, сложите в мешочек, плотно завяжите и уберите в холодильник. На шестой день апельсиновую настойку процедите. Цедру можно выбросить.
  4. Из апельсинов выжмите сок. Его должно получиться около 500 мл. Если меньше, придется добавить воду до нужного объема.
  5. Смешайте апельсиновый сок с 0.5 кг сахара и поставьте на сильный огонь. Нагрейте, постоянно помешивая. Готовый сироп полностью остудите.
  6. Смешайте сироп с апельсиновой настойкой, перелейте получившийся ликер в бутылку и поставьте в холодильник еще на 2-3 дня.

Напомним, ранее мы писали, как использовать лимонную цедру для приготовления блюд. Сайт "Сегодня" также называл пять причин пить апельсиновый сок каждый день.

Смотрите видео, как приготовить итальянский напиток лимончелло:

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Источник: "Сегодня"
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