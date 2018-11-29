Оранчелло: как приготовить ароматную апельсиновую настойку
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Оранчелло – это апельсиновый вариант лимончелло, итальянской настойки на водке. Но есть существенная разница в способе приготовления двух ликеров. Если для лимончелло используется только цедра, то чтобы сделать оранчелло, кроме кожуры требуется и сок плодов. Благодаря этому апельсиновый вариант получается более мягким.
Оранчелло на водке
Ингредиенты:
- 0.7 л водки
- 5 крупных апельсинов
- 500 г сахара
Рецепт приготовления:
- Апельсины хорошо помойте горячей водой (можно с использованием соды). Аккуратно снимите цедру полосками с помощью овощечистки. Не задевайте белую часть кожуры, иначе напиток будет горчить.
- Сложите цедру в чистую банку с крышкой и залейте водкой. Уберите в холодильник или в другое прохладное темное место на 5 дней.
- То, что осталось от апельсинов, сложите в мешочек, плотно завяжите и уберите в холодильник. На шестой день апельсиновую настойку процедите. Цедру можно выбросить.
- Из апельсинов выжмите сок. Его должно получиться около 500 мл. Если меньше, придется добавить воду до нужного объема.
- Смешайте апельсиновый сок с 0.5 кг сахара и поставьте на сильный огонь. Нагрейте, постоянно помешивая. Готовый сироп полностью остудите.
- Смешайте сироп с апельсиновой настойкой, перелейте получившийся ликер в бутылку и поставьте в холодильник еще на 2-3 дня.
Напомним, ранее мы писали, как использовать лимонную цедру для приготовления блюд. Сайт "Сегодня" также называл пять причин пить апельсиновый сок каждый день.
Смотрите видео, как приготовить итальянский напиток лимончелло:
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Источник: "Сегодня"