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Орехи и сухофрукты с медом: рецепт витаминной смеси

Этот десерт представляет собой микс орехов и сухофруктов под ароматным свежим медом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50
Орехи в меду
Орехи в меду
Фото: freepik.com

Орехи с сухофруктами в меду – это не только вкусно, но и очень полезно. В этом десерте можно использовать любые орехи и сухофрукты на ваш вкус.

Смотрите видео, как приготовить ореховое варенье:

Подавать орехи с сухофруктами в меду можно вместе с чашкой горячего чая, а также добавлять в различные сладкие блюда.

Орехи с сухофруктами и медом

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Кешью – 100 г
  • Миндаль – 100 г
  • Фундук – 100 г
  • Вяленая вишня – 100 г
  • Сушеные апельсины – 100 г
  • Сушеные груши – 100 г
  • Жидкий мед – 500 мл

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Способ приготовления:

  1. Очистить миндаль, если нужно. Для этого залить его кипятком на 10 минут, затем промыть под холодной водой и снять кожицу.
  2. Обсушить орехи и обжарить их в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.
  3. Фундук обжарить в духовке как миндаль. Чтобы снять кожицу, отправить теплый фундук в полиэтиленовый пакет и помять его в руках: шелуха легко отойдет. При необходимости, сухофрукты промыть и обсушить.
  4. Затем выложить орехи и фрукты слоями в банку: сначала положить кешью, залить медом.
  5.  Добавить вишню, залить медом.
  6. Затем выложить слой фундука, снова залить медом.
  7. Добавить груши и еще один слой меда.
  8. Затем очередь миндаля, который тоже нужно покрыть медом.
  9.  Последний слой – сушеные апельсины и мед.
  10. Можно украсить верх десерта ассорти из всех ингредиентов. Закрыть банку крышкой и дать постоять некоторое время. Если мед стечет вниз, добавить еще.
  11. Хранить орехово-медовый микс в темном прохладном месте.

Чем полезны орехи в меду

Мед является прекрасным проводником для всех микроэлементов, входящих в состав грецких орехов, тем самым усиливая их полезные свойства. Мед с орехами и сухофруктами чаще всего употребляют для восстановления сил. Такая заготовка благотворно влияет на работу сердца и кровеносных сосудов, стимулирует умственную активность, повышает настроение, снимает головные боли при мигрени и улучшает сон.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с орехами и изюмом. "Сегодня" также делились рецептами орехов с сухофруктами.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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