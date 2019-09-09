Орехи и сухофрукты с медом: рецепт витаминной смеси
Этот десерт представляет собой микс орехов и сухофруктов под ароматным свежим медом
Орехи с сухофруктами в меду – это не только вкусно, но и очень полезно. В этом десерте можно использовать любые орехи и сухофрукты на ваш вкус.
Смотрите видео, как приготовить ореховое варенье:
Подавать орехи с сухофруктами в меду можно вместе с чашкой горячего чая, а также добавлять в различные сладкие блюда.
Орехи с сухофруктами и медом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Кешью – 100 г
- Миндаль – 100 г
- Фундук – 100 г
- Вяленая вишня – 100 г
- Сушеные апельсины – 100 г
- Сушеные груши – 100 г
- Жидкий мед – 500 мл
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Способ приготовления:
- Очистить миндаль, если нужно. Для этого залить его кипятком на 10 минут, затем промыть под холодной водой и снять кожицу.
- Обсушить орехи и обжарить их в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.
- Фундук обжарить в духовке как миндаль. Чтобы снять кожицу, отправить теплый фундук в полиэтиленовый пакет и помять его в руках: шелуха легко отойдет. При необходимости, сухофрукты промыть и обсушить.
- Затем выложить орехи и фрукты слоями в банку: сначала положить кешью, залить медом.
- Добавить вишню, залить медом.
- Затем выложить слой фундука, снова залить медом.
- Добавить груши и еще один слой меда.
- Затем очередь миндаля, который тоже нужно покрыть медом.
- Последний слой – сушеные апельсины и мед.
- Можно украсить верх десерта ассорти из всех ингредиентов. Закрыть банку крышкой и дать постоять некоторое время. Если мед стечет вниз, добавить еще.
- Хранить орехово-медовый микс в темном прохладном месте.
Чем полезны орехи в меду
Мед является прекрасным проводником для всех микроэлементов, входящих в состав грецких орехов, тем самым усиливая их полезные свойства. Мед с орехами и сухофруктами чаще всего употребляют для восстановления сил. Такая заготовка благотворно влияет на работу сердца и кровеносных сосудов, стимулирует умственную активность, повышает настроение, снимает головные боли при мигрени и улучшает сон.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить сметанник с орехами и изюмом. "Сегодня" также делились рецептами орехов с сухофруктами.
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