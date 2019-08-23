Ореховый Спас 2019: что святить на праздник

Узнайте, что освящают на Ореховый Спас 29 августа

Что святят на Ореховый Спас Фото: pexels.com

29 августа украинцы отмечают Ореховый Спас, который также называется Хлебным и Третьим Спасом. Это день в народном календаре славян, посвящённый воспоминанием перенесения Нерукотворного образа Спасителя.

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

Третий Спас – Ореховый, или Хлебный – замыкает двухнедельный Успенский пост и является последним из Спасов, после Медового и Яблочного. Ореховым он назван потому, что народные природоведы считают, будто к этому дню окончательно созревают орехи.

Ореховый Спас 2019 – что святят в церкви

В этот день принято выпекать из нового урожая хлеб и пироги, которые после освящения становятся главным блюдом этого праздника. К Ореховому Спасу созревают лесные орехи (лещина) и разрешается их собирать в лесах.

На Ореховый Спас в церкви святят орехи, и с этого дня разрешается есть орехи нового урожая. Согласно народным поверьям, урожай орехов предвещает урожай ржи на следующей год. Народ отмечал этот день как день благодарения Господу за хлеб насущный.

Что святят на Ореховый Спас — список продуктов Фото: pexels.com

Освятить на Ореховый Спас можно любые орехи — не только лещину, но и, например, фисташки — это не будет нарушением. Но самое главное в дни больших религиозных праздников — посещение богослужений и молитва.

Ореховый Спас 2019 – продукты праздника

Традиционно в этот день хозяйки делают хлеб и пироги с грибами из новой муки, готовили блюда с орехами и угощали ими всех родных и гостей. Успенский пост к этому дню уже заканчивался, а значит, можно было ставить на стол мясные и рыбные блюда. Однако во главе стола, конечно, были хлеб, орехи, мед и яблоки. Считалось, что, если человек отведает от каждого блюда, исполнится любое его желание, а в жизнь потекут деньги.

В этот день хозяйки делают также специальную настойку, помогавшую избавиться от любой простуды. Для нее брались перепонки грецких орехов и заливались водкой.

Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки на Ореховый Спас.

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