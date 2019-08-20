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Ореховый Спас 2019: что святят на праздник

Узнайте, что освящают на Ореховый Спас 29 августа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Ореховый Спас отмечают последним
Ореховый Спас отмечают последним
Фото: freepik.com

Каждый год 29 августа христиане восточного обряда отмечают Третий, или Ореховый, или Полотняный Спас. В этот день в Константинополь перенесли Нерукотворный образ Христа на холсте, поэтому праздник еще называют "Спас на полотне". Он считается одним из двенадцати главных в Православной церкви. 

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

Ореховый Спас замыкает двухнедельный Успенский пост и является последним из Спасов, после Медового и Яблочного. Наши предки приметили, что после Третьего Спаса улетают последние ласточки. Также с этого момента селяне начинают сеять озимые. 

Что святят на Ореховый Спас в церкви

Орехи освящали в церкви и заготавливали на зиму
Орехи освящали в церкви и заготавливали на зиму
Фото: Pixabay

Когда-то люди освящали в церкви лен, прядево и полотно, которые использовали при лечении болезней и гадании. Сейчас в храм несут ореховые ветви, листья для целебных настоек, а также хлеб, яблоки, виноград, мед и орехи. 

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На Третий Спас святят новые колодцы: чистят к осени источники, пьют воду, обходят колодцы кругами, как бы замыкая теплое время года. 

Что готовят на Ореховый Спас

На Ореховый Спас пекут хлеб и пироги из муки нового урожая
На Ореховый Спас пекут хлеб и пироги из муки нового урожая
Фото: Depositphotos

В этот день принято печь пироги из зерна нового урожая. Это и есть главное праздничное блюдо.

Раньше хозяйки делали выпечку с грибами и домашний хлеб, готовили блюда с орехами и угощали ими всех родных и гостей. Успенский пост к этому дню уже заканчивался, а значит, можно было подавать мясные и рыбные блюда. Однако во главе стола были хлеб, орехи, мед и яблоки. 

В этот день делали и лечебную настойку, помогавшую избавиться от простуды. Для нее брали перепонки грецких орехов и заливали водкой или самогоном.

Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки на Ореховый Спас.

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праздник орехи Ореховый Спас
Источник: Сегодня
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