Ореховый Спас 2019: что святят на праздник

Узнайте, что освящают на Ореховый Спас 29 августа

Ореховый Спас отмечают последним Фото: freepik.com

Каждый год 29 августа христиане восточного обряда отмечают Третий, или Ореховый, или Полотняный Спас. В этот день в Константинополь перенесли Нерукотворный образ Христа на холсте, поэтому праздник еще называют "Спас на полотне". Он считается одним из двенадцати главных в Православной церкви.

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

Ореховый Спас замыкает двухнедельный Успенский пост и является последним из Спасов, после Медового и Яблочного. Наши предки приметили, что после Третьего Спаса улетают последние ласточки. Также с этого момента селяне начинают сеять озимые.

Что святят на Ореховый Спас в церкви

Орехи освящали в церкви и заготавливали на зиму Фото: Pixabay

Когда-то люди освящали в церкви лен, прядево и полотно, которые использовали при лечении болезней и гадании. Сейчас в храм несут ореховые ветви, листья для целебных настоек, а также хлеб, яблоки, виноград, мед и орехи.

На Третий Спас святят новые колодцы: чистят к осени источники, пьют воду, обходят колодцы кругами, как бы замыкая теплое время года.

Что готовят на Ореховый Спас

На Ореховый Спас пекут хлеб и пироги из муки нового урожая Фото: Depositphotos

В этот день принято печь пироги из зерна нового урожая. Это и есть главное праздничное блюдо.

Раньше хозяйки делали выпечку с грибами и домашний хлеб, готовили блюда с орехами и угощали ими всех родных и гостей. Успенский пост к этому дню уже заканчивался, а значит, можно было подавать мясные и рыбные блюда. Однако во главе стола были хлеб, орехи, мед и яблоки.

В этот день делали и лечебную настойку, помогавшую избавиться от простуды. Для нее брали перепонки грецких орехов и заливали водкой или самогоном.

Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки на Ореховый Спас.

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