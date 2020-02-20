Оригинальные блины на Масленицу: три рецепта от Юлии Высоцкой
Необычные блины на Масленицу 2020
В 2020 году Масленица будет длиться с 24 февраля по 1 марта. В православной церкви считается, что смысл этого праздника – в примирении с ближними, в прощении накопившихся обид. Тем самым мы готовимся к Великому посту, когда посвящаем время своей душе, добрым делам, хорошим отношениям с близкими.
В течение семи дней Масленицы пекутся блины и подаются с различными начинками. Мы предлагаем вам несколько необычных рецептов блинов от Юлии Высоцкой – гречневые с семгой, бисквитные с медом и орехам и тонкие, с яблочным припеком.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 4 яйца
- 1/3 стакана сахара
- 3/4 стакана молока
- 1/3 стакана воды минеральной газированной
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 щепотка морской соли
Для начинки:
- 100 г фундука
- 100 г жидкого меда
- 25 мл рома
Способ приготовления:
- Муку просеять.
- Белки отделить от желтков. Желтки взбить с сахаром, солью и молоком.
- Не переставая взбивать, всыпать небольшими порциями муку, в конце добавить минеральную воду.
- Белки взбить в крепкую пену, ввести в тесто и испечь на растительном масле блины — они должны получаться толще, чем традиционные масленичные блинчики.
- Орехи подсушить в духовке, очистить от шелухи и порубить ножом.
- Мед подогреть, добавить в него алкоголь и орехи.
- Смазать блины начинкой, свернуть треугольным конвертом.
Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 г гречневой муки
- 100 г сметаны
- 1 яйцо
- 4–5 ст. ложек растительного масла
- 1/4 ч. ложки сухих дрожжей
- Щепотка сахара
- Щепотка морской соли
Для начинки:
- 200 г семги
- Горсть нарезанной зелени укропа
- Сок 1/2 лимона
- 2 ст. ложки оливкового масла
- 10–15 горошин красного перца
Способ приготовления:
- Развести дрожжи в 175 мл теплой воды.
- Просеять муку с солью и сахаром. Добавить яйцо и воду с дрожжами.
- Сделать тесто и оставить на 30 минут.
- Испечь блины на разогретой сковороде.
- Смешать оливковое масло, лимонный сок, укроп и красный перец.
- Замариновать в полученной смеси кусочки семги. Оставить на 10 минут.
- Подавать гречневые блины с семгой и сметаной.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
Для начинки:
- 1 яблоко
- 1 лимон
- 100 г сметаны
- 4 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. сахара
Для теста:
- 100 г муки
- 2 яйца
- 1/3 стакана молока
- 1 щепотка соли
Способ приготовления:
- Из лимона выжать сок.
- Яблоко, удалив сердцевину, нарезать как можно тоньше, сбрызнуть лимонным соком, присыпать сахаром и оставить на полчаса.
- Приготовить тесто: муку перемешать с солью, добавить яйца, 1/2 стакана воды и молоко и замесить тесто. Оставить на полчаса.
- Разогреть в сковороде немного растительного масла и пожарить блинчики таким образом: влить небольшое количество теста так, чтобы блинчик получился тонким и положить на него три-четыре дольки яблока.
- Сверху полить тестом и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета.
- Подавать блинчики со сметаной или взбитыми сливками.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить разноцветные блинчики.
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