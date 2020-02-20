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Оригинальные блины на Масленицу: три рецепта от Юлии Высоцкой

Необычные блины на Масленицу 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:23

В 2020 году Масленица будет длиться с 24 февраля по 1 марта. В православной церкви считается, что смысл этого праздника – в примирении с ближними, в прощении накопившихся обид. Тем самым мы готовимся к Великому посту, когда посвящаем время своей душе, добрым делам, хорошим отношениям с близкими.

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В течение семи дней Масленицы пекутся блины и подаются с различными начинками. Мы предлагаем вам несколько необычных рецептов блинов от Юлии Высоцкой – гречневые с семгой, бисквитные с медом и орехам и тонкие, с яблочным припеком.

Бисквитные блины с медово-ореховой начинкой

Блины с медом и орехами
Блины с медом и орехами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 4 яйца
  • 1/3 стакана сахара
  • 3/4 стакана молока
  • 1/3 стакана воды минеральной газированной
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 щепотка морской соли

Для начинки:

  • 100 г фундука
  • 100 г жидкого меда
  • 25 мл рома

Способ приготовления:

  1. Муку просеять.
  2. Белки отделить от желтков. Желтки взбить с сахаром, солью и молоком.
  3. Не переставая взбивать, всыпать небольшими порциями муку, в конце добавить минеральную воду.
  4. Белки взбить в крепкую пену, ввести в тесто и испечь на растительном масле блины — они должны получаться толще, чем традиционные масленичные блинчики.
  5. Орехи подсушить в духовке, очистить от шелухи и порубить ножом.
  6. Мед подогреть, добавить в него алкоголь и орехи.
  7. Смазать блины начинкой, свернуть треугольным конвертом.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Гречневые блины с семгой

Блины с красной рыбой
Блины с красной рыбой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 г гречневой муки
  • 100 г сметаны
  • 1 яйцо
  • 4–5 ст. ложек растительного масла
  • 1/4 ч. ложки сухих дрожжей
  • Щепотка сахара
  • Щепотка морской соли

Для начинки:

  • 200 г семги
  • Горсть нарезанной зелени укропа
  • Сок 1/2 лимона
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 10–15 горошин красного перца

Способ приготовления:

  1. Развести дрожжи в 175 мл теплой воды.
  2. Просеять муку с солью и сахаром. Добавить яйцо и воду с дрожжами.
  3. Сделать тесто и оставить на 30 минут.
  4. Испечь блины на разогретой сковороде.
  5. Смешать оливковое масло, лимонный сок, укроп и красный перец.
  6. Замариновать в полученной смеси кусочки семги. Оставить на 10 минут.
  7. Подавать гречневые блины с семгой и сметаной.

Блины с яблочным припеком

Блины с яблочным припеком
Блины с яблочным припеком
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 1 яблоко
  • 1 лимон
  • 100 г сметаны
  • 4 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. сахара

Для теста:

  • 100 г муки
  • 2 яйца
  • 1/3 стакана молока
  • 1 щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Из лимона выжать сок.
  2. Яблоко, удалив сердцевину, нарезать как можно тоньше, сбрызнуть лимонным соком, присыпать сахаром и оставить на полчаса.
  3. Приготовить тесто: муку перемешать с солью, добавить яйца, 1/2 стакана воды и молоко и замесить тесто. Оставить на полчаса.
  4. Разогреть в сковороде немного растительного масла и пожарить блинчики таким образом: влить небольшое количество теста так, чтобы блинчик получился тонким и положить на него три-четыре дольки яблока.
  5. Сверху полить тестом и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета.
  6. Подавать блинчики со сметаной или взбитыми сливками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить разноцветные блинчики.

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Источник: Сегодня
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