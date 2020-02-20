Оригинальные блины на Масленицу: три рецепта от Юлии Высоцкой

Необычные блины на Масленицу 2020

В 2020 году Масленица будет длиться с 24 февраля по 1 марта. В православной церкви считается, что смысл этого праздника – в примирении с ближними, в прощении накопившихся обид. Тем самым мы готовимся к Великому посту, когда посвящаем время своей душе, добрым делам, хорошим отношениям с близкими.

В течение семи дней Масленицы пекутся блины и подаются с различными начинками. Мы предлагаем вам несколько необычных рецептов блинов от Юлии Высоцкой – гречневые с семгой, бисквитные с медом и орехам и тонкие, с яблочным припеком.

Бисквитные блины с медово-ореховой начинкой

Блины с медом и орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

1 стакан муки

4 яйца

1/3 стакана сахара

3/4 стакана молока

1/3 стакана воды минеральной газированной

3 ст. л. растительного масла

1 щепотка морской соли

Для начинки:

100 г фундука

100 г жидкого меда

25 мл рома

Способ приготовления:

Муку просеять. Белки отделить от желтков. Желтки взбить с сахаром, солью и молоком. Не переставая взбивать, всыпать небольшими порциями муку, в конце добавить минеральную воду. Белки взбить в крепкую пену, ввести в тесто и испечь на растительном масле блины — они должны получаться толще, чем традиционные масленичные блинчики. Орехи подсушить в духовке, очистить от шелухи и порубить ножом. Мед подогреть, добавить в него алкоголь и орехи. Смазать блины начинкой, свернуть треугольным конвертом.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Гречневые блины с семгой

Блины с красной рыбой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 г гречневой муки

100 г сметаны

1 яйцо

4–5 ст. ложек растительного масла

1/4 ч. ложки сухих дрожжей

Щепотка сахара

Щепотка морской соли

Для начинки:

200 г семги

Горсть нарезанной зелени укропа

Сок 1/2 лимона

2 ст. ложки оливкового масла

10–15 горошин красного перца

Способ приготовления:

Развести дрожжи в 175 мл теплой воды. Просеять муку с солью и сахаром. Добавить яйцо и воду с дрожжами. Сделать тесто и оставить на 30 минут. Испечь блины на разогретой сковороде. Смешать оливковое масло, лимонный сок, укроп и красный перец. Замариновать в полученной смеси кусочки семги. Оставить на 10 минут. Подавать гречневые блины с семгой и сметаной.

Блины с яблочным припеком

Блины с яблочным припеком Фото: Pixabay

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Для начинки:

1 яблоко

1 лимон

100 г сметаны

4 ст. л. растительного масла

1 ст. л. сахара

Для теста:

100 г муки

2 яйца

1/3 стакана молока

1 щепотка соли

Способ приготовления:

Из лимона выжать сок. Яблоко, удалив сердцевину, нарезать как можно тоньше, сбрызнуть лимонным соком, присыпать сахаром и оставить на полчаса. Приготовить тесто: муку перемешать с солью, добавить яйца, 1/2 стакана воды и молоко и замесить тесто. Оставить на полчаса. Разогреть в сковороде немного растительного масла и пожарить блинчики таким образом: влить небольшое количество теста так, чтобы блинчик получился тонким и положить на него три-четыре дольки яблока. Сверху полить тестом и обжарить с обеих сторон до золотистого цвета. Подавать блинчики со сметаной или взбитыми сливками.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить разноцветные блинчики.

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