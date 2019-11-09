Оригинальный коктейль для осенней вечеринки: клюквенная "Маргарита"
Знакомый всем напиток с яркой осенней ноткой
Если вы любите популярный коктейль "Маргарита", приготовьте его осенний вариант – с клюквенным соком, текилой, апельсиновым ликером и лаймовым фрешем.
Смотрите видео, как приготовить ликер из смородины:
Вы можете подавать напиток со льдом или без – все зависит от ваших предпочтений.
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Клюквенная "Маргарита"
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 чашки серебряной текилы
- 1 1/3 чашки клюквенного сока
- 1 чашка апельсинового ликера, такого как Куантро или Гранд Марнье
- 2/3 стакана свежевыжатого сока лайма
- лед
Способ приготовления:
- Соедините серебряную текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер, сок лайма и лед в большом кувшине и перемешайте.
- Перелейте коктейль в стаканы или процедите в бокалы для "Маргариты" (без льда).
- Подавайте напиток сразу же после приготовления.
История коктейля "Маргарита"
Как появился напиток на самом деле, сказать сложно. Первая история рассказывает о Дэнни Негрете, управляющем отеля Crespo Hotel в Пуэбло, который угостил свою подругу Маргариту текилой, смешанной с лимонным соком и Куантро.
Второй вариант возникновения "Маргариты" — история мексиканского бармена Карлос Харрера. Однажды к нему в бар пришла молодая актриса, которая поразила его своей красотой, и мужчина придумал для нее особенный коктейль.
И третья легенда рассказывает о техасской аристократке Маргарите Сеймз. Однажды она устроила прием на своей вилле в Акапулько, где гостям подавали напитки на основе текилы собственного производства Маргариты. Среди гостей был владелец сети отелей Hilton, который более чем оценил коктейль по достоинству и решил подавать его в барах своих отелей.
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Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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