Оригинальный коктейль для осенней вечеринки: клюквенная "Маргарита"

Знакомый всем напиток с яркой осенней ноткой

Коктейль "Маргарита" с клюквой Фото: Pixabay

Если вы любите популярный коктейль "Маргарита", приготовьте его осенний вариант – с клюквенным соком, текилой, апельсиновым ликером и лаймовым фрешем.

Смотрите видео, как приготовить ликер из смородины:

Вы можете подавать напиток со льдом или без – все зависит от ваших предпочтений.

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Клюквенная "Маргарита"

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 чашки серебряной текилы

1 1/3 чашки клюквенного сока

1 чашка апельсинового ликера, такого как Куантро или Гранд Марнье

2/3 стакана свежевыжатого сока лайма

лед

Способ приготовления:

Соедините серебряную текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер, сок лайма и лед в большом кувшине и перемешайте. Перелейте коктейль в стаканы или процедите в бокалы для "Маргариты" (без льда). Подавайте напиток сразу же после приготовления.

История коктейля "Маргарита"

Как появился напиток на самом деле, сказать сложно. Первая история рассказывает о Дэнни Негрете, управляющем отеля Crespo Hotel в Пуэбло, который угостил свою подругу Маргариту текилой, смешанной с лимонным соком и Куантро.

Второй вариант возникновения "Маргариты" — история мексиканского бармена Карлос Харрера. Однажды к нему в бар пришла молодая актриса, которая поразила его своей красотой, и мужчина придумал для нее особенный коктейль.

И третья легенда рассказывает о техасской аристократке Маргарите Сеймз. Однажды она устроила прием на своей вилле в Акапулько, где гостям подавали напитки на основе текилы собственного производства Маргариты. Среди гостей был владелец сети отелей Hilton, который более чем оценил коктейль по достоинству и решил подавать его в барах своих отелей.

Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего цитрусового коктейля с водкой. "Сегодня" также писали, как приготовить итальянский ликер лимончелло.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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