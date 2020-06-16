Оригинальный летний салат из куриного филе, клубники и сыра
Готовим вкусный и необычный салат из клубники
Рецепты десертов с клубникой наверняка всем известны. А вот знаете ли вы, что с этой ягодой можно сделать необычный салат с добавлением запеченного куриного филе и сыра камамбер? Такое блюдо легко готовится, но приятно удивит своим вкусом. Это идеальный вариант для праздничного летнего ужина на свежем воздухе.
Салат с клубникой, грудкой и сыром
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 273 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5-6 ягод клубники
- 1 пучок руколы
- 1 куриное филе
- 100 г бри или камамбера
- Горсть кедровых орехов
- Соль, перец – по вкусу
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1/2 ст.л. винного уксуса
- Немного бальзамического соуса
- Соль, молотая смесь перцев – по вкусу
Смотрите видео, как сделать клубничную пиццетту:
Способ приготовления:
- Куриное филе помыть, натереть солью и молотым перцем, оставить на 15 минут.
- Запекать филе с двух сторон на гриле до золотистого цвета.
- Камамбер или бри готовить на гриле в течение 2-3 минут.
- Клубнику и салат помыть и обсушить.
- Клубнику нарезать тонкими ломтиками, руколу порвать руками.
- На руколу с клубникой выложить кусочки курицы и камамбера, посыпать кедровыми орешками.
- Смешать оливковое масло, винный уксус, соль, перец и полить салат. Сбрызнуть бальзамическим соусом.
Полезный совет
Кедровые орехи можно предварительно подсушить на сковороде.
Напомим, ранее мы делились рецептом утиного филе с клубничным соусом. Сегодня.Lifestyle также писали, что приготовить из кислой клубники.
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