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Оригинальный летний салат из куриного филе, клубники и сыра

Сегодня, 15:23

Готовим вкусный и необычный салат из клубники

Рецепты десертов с клубникой наверняка всем известны. А вот знаете ли вы, что с этой ягодой можно сделать необычный салат с добавлением запеченного куриного филе и сыра камамбер? Такое блюдо легко готовится, но приятно удивит своим вкусом. Это идеальный вариант для праздничного летнего ужина на свежем воздухе.

Салат с клубникой, грудкой и сыром

Салат с клубникой, курицей и сыром
Салат с клубникой, курицей и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 273 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5-6 ягод клубники
  • 1 пучок руколы
  • 1 куриное филе
  • 100 г бри или камамбера
  • Горсть кедровых орехов
  • Соль, перец – по вкусу

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Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1/2 ст.л. винного уксуса
  • Немного бальзамического соуса
  • Соль, молотая смесь перцев – по вкусу

Смотрите видео, как сделать клубничную пиццетту:

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть, натереть солью и молотым перцем, оставить на 15 минут.
  2. Запекать филе с двух сторон на гриле до золотистого цвета.
  3. Камамбер или бри готовить на гриле в течение 2-3 минут.
  4. Клубнику и салат помыть и обсушить.
  5. Клубнику нарезать тонкими ломтиками, руколу порвать руками.
  6. На руколу с клубникой выложить кусочки курицы и камамбера, посыпать кедровыми орешками.
  7. Смешать оливковое масло, винный уксус, соль, перец и полить салат. Сбрызнуть бальзамическим соусом.

Полезный совет

Кедровые орехи можно предварительно подсушить на сковороде.

Напомим, ранее мы делились рецептом утиного филе с клубничным соусом. Сегодня.Lifestyle также писали, что приготовить из кислой клубники.

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Источник: Сегодня
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