Оригинальный летний салат из куриного филе, клубники и сыра

Готовим вкусный и необычный салат из клубники

Рецепты десертов с клубникой наверняка всем известны. А вот знаете ли вы, что с этой ягодой можно сделать необычный салат с добавлением запеченного куриного филе и сыра камамбер? Такое блюдо легко готовится, но приятно удивит своим вкусом. Это идеальный вариант для праздничного летнего ужина на свежем воздухе.

Салат с клубникой, грудкой и сыром

Салат с клубникой, курицей и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

273 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5-6 ягод клубники

1 пучок руколы

1 куриное филе

100 г бри или камамбера

Горсть кедровых орехов

Соль, перец – по вкусу

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

1/2 ст.л. винного уксуса

Немного бальзамического соуса

Соль, молотая смесь перцев – по вкусу

Смотрите видео, как сделать клубничную пиццетту:

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, натереть солью и молотым перцем, оставить на 15 минут. Запекать филе с двух сторон на гриле до золотистого цвета. Камамбер или бри готовить на гриле в течение 2-3 минут. Клубнику и салат помыть и обсушить. Клубнику нарезать тонкими ломтиками, руколу порвать руками. На руколу с клубникой выложить кусочки курицы и камамбера, посыпать кедровыми орешками. Смешать оливковое масло, винный уксус, соль, перец и полить салат. Сбрызнуть бальзамическим соусом.

Полезный совет

Кедровые орехи можно предварительно подсушить на сковороде.

Напомим, ранее мы делились рецептом утиного филе с клубничным соусом. Сегодня.Lifestyle также писали, что приготовить из кислой клубники.

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