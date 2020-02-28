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Оригинальный рецепт начинки для блинов от Григория Германа

Готовим блинчики с икрой, яйцом и сыром

Ирина Павлина
Сегодня, 14:10

Масленичная неделя продолжается! Кроме привычных блинов с грибами красной рыбой, в этому году нужно обязательно приготовить блины с красной икрой. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман предлагает необычный вариант – с добавлением вареных яиц, сметаны и мягкого сыра.

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Икра с яйцом – это совершенно фантастическое сочетание. Сливочный сыр придаст приятный вкус, а сметана – немного кислинки. Все это будет отлично гармонизировать со сладкими блинчиками и соленой икрой.

Начинка для блинов несладкая

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Возьмите готовые тонкие блинчики.
  2. Соедините в миске мелко натертые яйца, сыр, зелень и заправьте сметаной или майонезом.
  3. Щедро намажьте блины полученной смесью. Сверните в плотные рулеты и нарежьте как роллы.
  4. Поставьте блинные роллы на тарелку, украсьте красной икрой.
  5. Подавайте закуску сразу после приготовления.

На заметку

Блинные роллы можно скрепить стеблями зеленого лука.

Напомним, ранее мы делились лучшими идеями несладких начинок для блинов.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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блины Масленица начинка Григорий Герман
Источник: Сегодня
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