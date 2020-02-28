Оригинальный рецепт начинки для блинов от Григория Германа
Готовим блинчики с икрой, яйцом и сыром
Масленичная неделя продолжается! Кроме привычных блинов с грибами красной рыбой, в этому году нужно обязательно приготовить блины с красной икрой. Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман предлагает необычный вариант – с добавлением вареных яиц, сметаны и мягкого сыра.
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Икра с яйцом – это совершенно фантастическое сочетание. Сливочный сыр придаст приятный вкус, а сметана – немного кислинки. Все это будет отлично гармонизировать со сладкими блинчиками и соленой икрой.
Начинка для блинов несладкая
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Тонкие блины на молоке
- Вареные яйца
- Зелень
- Моцарелла или сливочный сыр
- Сметана или майонез
- Красная икра
Способ приготовления:
- Возьмите готовые тонкие блинчики.
- Соедините в миске мелко натертые яйца, сыр, зелень и заправьте сметаной или майонезом.
- Щедро намажьте блины полученной смесью. Сверните в плотные рулеты и нарежьте как роллы.
- Поставьте блинные роллы на тарелку, украсьте красной икрой.
- Подавайте закуску сразу после приготовления.
На заметку
Блинные роллы можно скрепить стеблями зеленого лука.
Напомним, ранее мы делились лучшими идеями несладких начинок для блинов.
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