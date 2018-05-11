Оригинальный рецепт для завтрака: тонкие грушевые блинчики

Вы можете подавать их с начинкой или как самостоятельное блюдо

Грушевые блинчики Фото: pixabay.com

Пюре сочной и сладкой груши добавляется прямо в тесто, придавая блинам интересную фруктовую нотку. Алкоголь испаряется во время выпечки, поэтому такие блины могут есть дети.

Грушевые блины

Ингредиенты:

1 большая спелая груша (весом около 300 г)

3 яйца

350 мл молока

230 г муки

мелко натертая цедра 1 лимона

щепотка соли

3 ст.л. сахара

1 ст.л. рома или коньяка

2 ст.л. растопленного сливочного масла

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Рецепт приготовления:

Яйца положить в блендер, слегка взбить. Грушу очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками. Добавить к яйцам вместе с коньяком и сахаром, взбить. Вылить в миску. Добавить соль, цедру и растопленное сливочное масло, перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку, тщательно вымешивая. Добавить порциями молоко, хорошо перемешать. Оставить тесто на полчаса. Разогреть сковороду, по желанию смазать ее маслом. Выпекать блины с двух сторон до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата с грушей, уткой и свеклой. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить диетические оладьи со шпинатом.

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