Оригинальный рецепт для завтрака: тонкие грушевые блинчики
Вы можете подавать их с начинкой или как самостоятельное блюдо
Пюре сочной и сладкой груши добавляется прямо в тесто, придавая блинам интересную фруктовую нотку. Алкоголь испаряется во время выпечки, поэтому такие блины могут есть дети.
Грушевые блины
Ингредиенты:
- 1 большая спелая груша (весом около 300 г)
- 3 яйца
- 350 мл молока
- 230 г муки
- мелко натертая цедра 1 лимона
- щепотка соли
- 3 ст.л. сахара
- 1 ст.л. рома или коньяка
- 2 ст.л. растопленного сливочного масла
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Рецепт приготовления:
- Яйца положить в блендер, слегка взбить.
- Грушу очистить от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками.
- Добавить к яйцам вместе с коньяком и сахаром, взбить. Вылить в миску. Добавить соль, цедру и растопленное сливочное масло, перемешать.
- Постепенно всыпать просеянную муку, тщательно вымешивая. Добавить порциями молоко, хорошо перемешать. Оставить тесто на полчаса.
- Разогреть сковороду, по желанию смазать ее маслом. Выпекать блины с двух сторон до золотистого цвета.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата с грушей, уткой и свеклой. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить диетические оладьи со шпинатом.
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Источник: "Сегодня"