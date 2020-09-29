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Осенний десерт: тонкие блинчики с яблоками и корицей

Сегодня, 18:03

Рецепт вкусных блинов с ароматной яблочной начинкой

Блинчики с яблоками – популярный и простой в приготовлении десерт. Это нежное блюдо отлично подходит для осеннего завтрака или традиционного чаепития. Благодаря добавлению корицы и лимонной цедры яблочная начинка получается невероятно ароматной.

Блины с яблоками и корицей

Блины с яблочной начинкой
Блины с яблочной начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 120 г муки
  • 250 мл молока
  • 100 мл воды
  • 120 г сахара
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. растительного масла
  • Щепотка соли
  • 6 средних яблок
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 1 ст.л. лимонной цедры
  • 1/2 ст.л. молотой корицы
  • 1 стакан сметаны
  • 3 ст.л. сахарной пудры
  • 1 1/2 ст.л. лимонного сока

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Способ приготовления:

  1. Для теста: предварительно просеянную муку, 50 г сахара, щепотку соли, растительное масло, молоко и воду смешать в глубокой емкости.
  2. Чтобы тесто получилось однородным, перемешать его с помощью венчика или миксера.
  3. Сковороду поставить на средний огонь. Когда посуда достаточно разогреется, ее дно смазать растительным маслом. Половником перемешать тесто. Зачерпнуть его в количестве, необходимом для получения тонкого блинчика. Вылив тесто на разогретую сковороду, плавно наклонять во все стороны, чтобы тесто равномерно растеклось по всей поверхности.
  4. Затем сковороду снова поставить на плиту. Блины обжарить с обеих сторон до получения румяного цвета.
  5. Переворачивать блинчики лучше всего деревянной или силиконовой лопаткой. Если в блинное тесто добавлено немного растительного масла, смазывать сковородку перед выпечкой каждого блина необязательно. Зато необходимо перемешивать тесто перед приготовлением очередного блина, так как мука быстро оседает на дно, и тесто становится неравномерным.
  6. Для начинки: яблоки промыть и очистить от кожицы. Каждый плод разрезать пополам и удалить сердцевину с косточками. Нарезать яблоки тонкими ломтиками. Кусочки яблок переложить в миску и посыпать корицей. Ингредиенты перемешать и оставить яблоки пропитываться ароматом приправы.
  7. В сковороде растопить сливочное масло на слабом огне. Когда масло станет жидким, в него всыпать 70 г сахарного песка и добавить лимонный сок и цедру. Смесь продолжить нагревать, постоянно помешивая, до получения мягкой карамели насыщенного янтарного оттенка. В готовую карамель переложить нарезанные яблоки и обжаривать их, перемешивая, до тех пор, пока кусочки не станут мягкими и не покроются карамелью со всех сторон. После этого сковородку снять с огня.
  8. Сметану взбить с сахарной пудрой до получения однородной массы.
  9. Каждый блинчик выложить на разделочной доске, а на его середину поместить немного яблочной начинки и 1 ч. ложку сметанного крема. Десерт свернуть в виде классического конвертика.

Как подавать блины

Можно подавать блинчики с яблоками холодными или разогрев в микроволновой печи.

Смотрите видео, как выбрать вкусные яблоки:

Напомним, ранее мы делились рецептом крамбла с яблоками, а также рассказывали, как приготовить яблочное варенье дольками.

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Источник: domashniy.ru
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