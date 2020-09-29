Осенний десерт: тонкие блинчики с яблоками и корицей

Рецепт вкусных блинов с ароматной яблочной начинкой

Блинчики с яблоками – популярный и простой в приготовлении десерт. Это нежное блюдо отлично подходит для осеннего завтрака или традиционного чаепития. Благодаря добавлению корицы и лимонной цедры яблочная начинка получается невероятно ароматной.

Блины с яблоками и корицей

Блины с яблочной начинкой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

120 г муки

250 мл молока

100 мл воды

120 г сахара

2 яйца

1 ст.л. растительного масла

Щепотка соли

6 средних яблок

2 ст.л. сливочного масла

1 ст.л. лимонной цедры

1/2 ст.л. молотой корицы

1 стакан сметаны

3 ст.л. сахарной пудры

1 1/2 ст.л. лимонного сока

Способ приготовления:

Для теста: предварительно просеянную муку, 50 г сахара, щепотку соли, растительное масло, молоко и воду смешать в глубокой емкости. Чтобы тесто получилось однородным, перемешать его с помощью венчика или миксера. Сковороду поставить на средний огонь. Когда посуда достаточно разогреется, ее дно смазать растительным маслом. Половником перемешать тесто. Зачерпнуть его в количестве, необходимом для получения тонкого блинчика. Вылив тесто на разогретую сковороду, плавно наклонять во все стороны, чтобы тесто равномерно растеклось по всей поверхности. Затем сковороду снова поставить на плиту. Блины обжарить с обеих сторон до получения румяного цвета. Переворачивать блинчики лучше всего деревянной или силиконовой лопаткой. Если в блинное тесто добавлено немного растительного масла, смазывать сковородку перед выпечкой каждого блина необязательно. Зато необходимо перемешивать тесто перед приготовлением очередного блина, так как мука быстро оседает на дно, и тесто становится неравномерным. Для начинки: яблоки промыть и очистить от кожицы. Каждый плод разрезать пополам и удалить сердцевину с косточками. Нарезать яблоки тонкими ломтиками. Кусочки яблок переложить в миску и посыпать корицей. Ингредиенты перемешать и оставить яблоки пропитываться ароматом приправы. В сковороде растопить сливочное масло на слабом огне. Когда масло станет жидким, в него всыпать 70 г сахарного песка и добавить лимонный сок и цедру. Смесь продолжить нагревать, постоянно помешивая, до получения мягкой карамели насыщенного янтарного оттенка. В готовую карамель переложить нарезанные яблоки и обжаривать их, перемешивая, до тех пор, пока кусочки не станут мягкими и не покроются карамелью со всех сторон. После этого сковородку снять с огня. Сметану взбить с сахарной пудрой до получения однородной массы. Каждый блинчик выложить на разделочной доске, а на его середину поместить немного яблочной начинки и 1 ч. ложку сметанного крема. Десерт свернуть в виде классического конвертика.

Как подавать блины

Можно подавать блинчики с яблоками холодными или разогрев в микроволновой печи.

Смотрите видео, как выбрать вкусные яблоки:

Напомним, ранее мы делились рецептом крамбла с яблоками, а также рассказывали, как приготовить яблочное варенье дольками.

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