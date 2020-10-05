Осенний рацион: как правильно питаться с наступлением холодов

Узнайте, какие витамины нужны организму человека осенью

Осенью украинцы укрепляют иммунитет фруктами и овощами. Никаких аптечных препаратов, только натуральные продукты.

В холодное время наш организм особенно нуждается в витаминах, говорят диетологи. В первую очередь, следует обратить внимание на жиры и жирорастворимые витамины.

Какие витамины нужны осенью

Осенью следует употреблять жирорастворимые витамины Фото: freepik.com

Витамин А укрепляет иммунитет, улучшает зрение и общий тонус организма. Он есть в жирных сортах рыбы, яичных желтках, молоке, помидорах и моркови.

Витамины группы B стабилизируют работу нервной системы, улучшают работу мозга и помогают бороться с вирусами. Они есть в злаковых и бобовых.

Витамин С – главный помощник иммунитета. Его много в цитрусовых, квашеной капусте, тыкве и зелени.

Витамин D. Летом мы получаем его из солнечных лучей, но с приходом осени этого недостаточно. Поэтому нужно употреблять яйца, молочные продукты, рыбу и рыбий жир.

Витамин Е тоже будет полезным. Он укрепляет волосы, ногти, улучшает состояние кожи. Содержится в растительном масле, например, оливковом, и в орехах.

Все эти витамины можно получить из пищевых добавок в капсулах, но перед приемом обязательно посоветуйтесь со своим доктором.

Как правильно питаться осенью

Осеннее меню должно быть разнообразным Фото: freepik.com

Употребление овощей и фруктов должно быть разнообразным, считают специалисты. Только тогда они дадут пользу вашему организму. И не бойтесь немного располнеть: небольшой набор массы тела – явление совершенно нормальное для осенне-зимнего периода, уверяют специалисты.

А если лишние килограммы вам очень мешают, не истощайте организм диетами – это только навредит. Желательно иметь полезные перекусы: яблоки, нежирный творог, орехи, банан или йогурт. Такой рацион не вызовет у вас желания съесть что-нибудь лишнее между основными приемами пищи. Ведь когда между трапезами большая пауза, появляется желание переесть.

Обратите внимание на то, какие продукты вы комбинируете. Например, нельзя одновременно есть мясо и молочные продукты. И не забывайте высыпаться и тепло одеваться.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, как нужно завтракать осенью, а также делились идеями необычных гастрономических сочетаний.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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