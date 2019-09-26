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Осенний салат из авокадо, ежевики и зерен граната

Рецепт оригинального салата из авокадо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46
Салат из авокадо
Салат из авокадо
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить необычный салат из авокадо? Тогда возьмите на заметку наш рецепт.

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Салат из авокадо, зелени, ягод, орехов и помидоров черри получается очень вкусным и полезным. Он поможет получить порцию витаминов, микроэлементов и клетчатки.

Салат из авокадо с ягодами и помидорами черри

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 пакет салатного микса
  • 100 г помидоров черри
  • 100 г ежевики
  • 1 авокадо
  • 1 гранат
  • Горсть орехов пекан или грецких

Для заправки:

  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1/2 ст.л. меда
  • Морская соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Приготовить заправку. Смешать все ингредиенты в блендере или миске венчиком.
  2. Зелень залить холодной водой и оставить на полчаса. Затем помыть и обсушить.
  3. Ежевику и помидоры черри помыть. Томаты разрезать пополам.
  4. Орехи по желанию подсушить на сковороде.
  5. Достать зерна из граната.
  6. Авокадо очистить от кожуры и косточки, нарезать мякоть ломтиками.
  7. Выложить на тарелку салатную зелень. Сверху разложить помидоры, орехи и ягоды.
  8. Украсить ломтиками авокадо и зернами граната.
  9. Полить салат заправкой и сразу же подавать.

Что делать, если вы купили недозрелый авокадо

Если вы ошиблись и купили недозрелые плоды, вполне возможно довести их до кондиции самостоятельно. Заверните каждый авокадо по отдельности в бумагу и положите в сухое темное место при комнатной температуре. Через три-шесть дней, в зависимости от изначальной стадии спелости, плоды будут готовы к употреблению.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо, курицы и винограда. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с апельсинами и перцем.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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