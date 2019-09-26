Осенний салат из авокадо, ежевики и зерен граната
Рецепт оригинального салата из авокадо
Хотите приготовить необычный салат из авокадо? Тогда возьмите на заметку наш рецепт.
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Салат из авокадо, зелени, ягод, орехов и помидоров черри получается очень вкусным и полезным. Он поможет получить порцию витаминов, микроэлементов и клетчатки.
Салат из авокадо с ягодами и помидорами черри
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 пакет салатного микса
- 100 г помидоров черри
- 100 г ежевики
- 1 авокадо
- 1 гранат
- Горсть орехов пекан или грецких
Для заправки:
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1/2 ст.л. меда
- Морская соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
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Способ приготовления:
- Приготовить заправку. Смешать все ингредиенты в блендере или миске венчиком.
- Зелень залить холодной водой и оставить на полчаса. Затем помыть и обсушить.
- Ежевику и помидоры черри помыть. Томаты разрезать пополам.
- Орехи по желанию подсушить на сковороде.
- Достать зерна из граната.
- Авокадо очистить от кожуры и косточки, нарезать мякоть ломтиками.
- Выложить на тарелку салатную зелень. Сверху разложить помидоры, орехи и ягоды.
- Украсить ломтиками авокадо и зернами граната.
- Полить салат заправкой и сразу же подавать.
Что делать, если вы купили недозрелый авокадо
Если вы ошиблись и купили недозрелые плоды, вполне возможно довести их до кондиции самостоятельно. Заверните каждый авокадо по отдельности в бумагу и положите в сухое темное место при комнатной температуре. Через три-шесть дней, в зависимости от изначальной стадии спелости, плоды будут готовы к употреблению.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо, курицы и винограда. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с апельсинами и перцем.
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