Осенний салат из авокадо, ежевики и зерен граната

Рецепт оригинального салата из авокадо

Салат из авокадо Фото: Depositphotos

Хотите приготовить необычный салат из авокадо? Тогда возьмите на заметку наш рецепт.

Смотрите видео, как приготовить американский Кобб салат:

Салат из авокадо, зелени, ягод, орехов и помидоров черри получается очень вкусным и полезным. Он поможет получить порцию витаминов, микроэлементов и клетчатки.

Салат из авокадо с ягодами и помидорами черри

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 пакет салатного микса

100 г помидоров черри

100 г ежевики

1 авокадо

1 гранат

Горсть орехов пекан или грецких

Для заправки:

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1/2 ст.л. меда

Морская соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Приготовить заправку. Смешать все ингредиенты в блендере или миске венчиком. Зелень залить холодной водой и оставить на полчаса. Затем помыть и обсушить. Ежевику и помидоры черри помыть. Томаты разрезать пополам. Орехи по желанию подсушить на сковороде. Достать зерна из граната. Авокадо очистить от кожуры и косточки, нарезать мякоть ломтиками. Выложить на тарелку салатную зелень. Сверху разложить помидоры, орехи и ягоды. Украсить ломтиками авокадо и зернами граната. Полить салат заправкой и сразу же подавать.

Что делать, если вы купили недозрелый авокадо

Если вы ошиблись и купили недозрелые плоды, вполне возможно довести их до кондиции самостоятельно. Заверните каждый авокадо по отдельности в бумагу и положите в сухое темное место при комнатной температуре. Через три-шесть дней, в зависимости от изначальной стадии спелости, плоды будут готовы к употреблению.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат из авокадо, курицы и винограда. "Сегодня" также делились рецептом салата из авокадо с апельсинами и перцем.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.