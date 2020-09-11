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Осенний салат из баклажанов с помидорами: рецепт от Юлии Высоцкой

11 сентября, 16:50

Такой салат вполне может стать полноценным осенним ужином

Из баклажанов можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Юлия Высоцкая поделилась рецептом салата из баклажанов с помидорами и красным луком. Его особенность заключается в большом количестве специй, чеснока и пряных трав.

Осенний салат из баклажанов с помидорами

Теплый салат из баклажанов
Теплый салат из баклажанов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 96 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 1 помидор
  • 1/2 шт. крупной красной луковицы
  • Небольшой пучок базилика
  • Небольшой пучок мяты
  • Небольшой пучок тархуна
  • 2 ст.л. оливкового масла Extra Virgin
  • 2 ст. л. уксуса
  • Щепотка сумаха

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Для заправки:

  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст.л. оливкового масла Extra Virgin
  • 1 щепотка морской соли

Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле:

Способ приготовления:

  1. Баклажан нарезать толстыми кружками, выложить в миску, влить 2 ст. ложки оливкового масла и все перемешать.
  2. Разогреть сковороду-гриль, выложить кружки баклажана и обжаривать по 3–4 минуты с каждой стороны.
  3. Помидор нарезать крупными дольками.
  4. Лук почистить и нарезать крупными дольками.
  5. Залить лук уксусом и дать ему слегка замариноваться, затем уксус слить.
  6. Приготовить заправку: чеснок почистить и растереть в ступке вместе с солью в пюре, затем влить оставшееся оливковое масло и еще раз все растереть.

Как собрать салат

Выложить на блюдо дольки помидоров, сверху разложить замаринованный лук, посыпать сверху листьями тархуна, мяты и базилика, порвав их руками. Обжаренные теплые баклажаны нарезать полосками и выложить сверху на салат, посыпать сумахом и полить чесночной заправкой.

Напомним, ранее мы делились рецептом кебаба с баклажанами в духовке, а также писали, как приготовить салат из баклажанов с фетой.

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Источник: Сегодня
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