Осенний салат из баклажанов с помидорами: рецепт от Юлии Высоцкой
Такой салат вполне может стать полноценным осенним ужином
Из баклажанов можно приготовить много вкусных и полезных блюд. Юлия Высоцкая поделилась рецептом салата из баклажанов с помидорами и красным луком. Его особенность заключается в большом количестве специй, чеснока и пряных трав.
Осенний салат из баклажанов с помидорами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 96 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 1 помидор
- 1/2 шт. крупной красной луковицы
- Небольшой пучок базилика
- Небольшой пучок мяты
- Небольшой пучок тархуна
- 2 ст.л. оливкового масла Extra Virgin
- 2 ст. л. уксуса
- Щепотка сумаха
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Для заправки:
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст.л. оливкового масла Extra Virgin
- 1 щепотка морской соли
Смотрите видео, как приготовить баклажаны на гриле:
Способ приготовления:
- Баклажан нарезать толстыми кружками, выложить в миску, влить 2 ст. ложки оливкового масла и все перемешать.
- Разогреть сковороду-гриль, выложить кружки баклажана и обжаривать по 3–4 минуты с каждой стороны.
- Помидор нарезать крупными дольками.
- Лук почистить и нарезать крупными дольками.
- Залить лук уксусом и дать ему слегка замариноваться, затем уксус слить.
- Приготовить заправку: чеснок почистить и растереть в ступке вместе с солью в пюре, затем влить оставшееся оливковое масло и еще раз все растереть.
Как собрать салат
Выложить на блюдо дольки помидоров, сверху разложить замаринованный лук, посыпать сверху листьями тархуна, мяты и базилика, порвав их руками. Обжаренные теплые баклажаны нарезать полосками и выложить сверху на салат, посыпать сумахом и полить чесночной заправкой.
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