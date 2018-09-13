Осенний салат из краснокочанной капусты с яблоками и грецкими орехами
Вкусный и полезный салат для укрепления иммунитета
Сейчас осень, а, значит – самое время максимально использовать сезонные продукты. Мы расскажем, как приготовить витаминный салат из краснокочанной капусты, апельсинов, яблок и грецких орехов.
Салат из капусты, яблок, апельсинов и орехов
Ингредиенты:
- 200-300 г краснокочанной капусты
- 1 маленькое кисло-сладкое яблоко
- 1/2 апельсина
- горсть очищенных грецких орехов
- сок четвертинки лимона
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- соль, пряности – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Краснокочанную капусту помыть и тонко нашинковать. Посолить, сбрызнуть лимонным соком. Помять руками и оставить на 15 минут.
- Тем временем помыть яблоко, очистить его от сердцевины и семян. Произвольно нарезать и cбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
- Грецкие орехи крупно порубить ножом.
- Апельсин почистить и разобрать на дольки; удалить белые пленки и косточки. Нарезать мякоть небольшими кусочками.
- В миске перемешать капусту, яблоко, апельсин и орехи. Полить оливковым маслом, приправить по вкусу и подавать к столу.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из молодой капусты, редиса и огурцов.
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Источник: "Сегодня"