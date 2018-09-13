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Осенний салат из краснокочанной капусты с яблоками и грецкими орехами

Вкусный и полезный салат для укрепления иммунитета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:13
Салат из капусты Фото: pixabay.com
Салат из капусты Фото: pixabay.com

Сейчас осень, а, значит – самое время максимально использовать сезонные продукты. Мы расскажем, как приготовить витаминный салат из краснокочанной капусты, апельсинов, яблок и грецких орехов. 

Салат из капусты, яблок, апельсинов и орехов

Ингредиенты:

  • 200-300 г краснокочанной капусты
  • 1 маленькое кисло-сладкое яблоко
  • 1/2 апельсина
  • горсть очищенных грецких орехов
  • сок четвертинки лимона
  • 2-3 ст.л. оливкового масла
  • соль, пряности – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Краснокочанную капусту помыть и тонко нашинковать. Посолить, сбрызнуть лимонным соком. Помять руками и оставить на 15 минут.
  2. Тем временем помыть яблоко, очистить его от сердцевины и семян. Произвольно нарезать и cбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
  3. Грецкие орехи крупно порубить ножом. 
  4. Апельсин почистить и разобрать на дольки; удалить белые пленки и косточки. Нарезать мякоть небольшими кусочками.
  5. В миске перемешать капусту, яблоко, апельсин и орехи. Полить оливковым маслом, приправить по вкусу и подавать к столу.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить салат из молодой капусты, редиса и огурцов.

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Источник: "Сегодня"
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