Осенний салат из красной капусты с морковью и апельсинами

Витаминный салат с оригинальной йогуртовой заправкой

Салат из капусты и апельсинов Фото: depositphotos.com

Если вы любите необычные сочетания, приготовьте салат из краснокочанной капусты с морковью, апельсинами и горчично-йогуртовой заправкой. Он не только порадует своим вкусом, но и поможет получить порцию витамина С.

Салат из красной капусты с апельсинами

Ингредиенты:

400 г краснокочанной капусты

1 небольшая морковь

3 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. оливкового масла

3 апельсина

150 г натурального йогурта

1 ч.л. неострой горчицы

20 г поджаренных и нарезанных грецких орехов

соль, перец

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Рецепт приготовления:

Капусту помыть и тонко нашинковать. Затем отправить в пароварку и готовить 15 минут, чтобы капуста стала мягкой. Заправить половиной лимонного сока и оливковым маслом. Посолить, поперчить и дать остыть. По желанию поставить в холодильник. Апельсины очистить от кожуры и пленок и тонко порезать, выделившийся сок сохранить. Очищенную морковь измельчить на терке для моркови по-корейски. Смешать йогурт, горчицу, лимонный и апельсиновый соки. Посолить и поперчить по вкусу. Капусту перемешать с морковью и апельсинами. Полить заправкой и посыпать орешками. По желанию украсить зеленью.

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