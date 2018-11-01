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Осенний салат из красной капусты с морковью и апельсинами

Витаминный салат с оригинальной йогуртовой заправкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Салат из капусты и апельсинов Фото: depositphotos.com
Салат из капусты и апельсинов Фото: depositphotos.com

Если вы любите необычные сочетания, приготовьте салат из краснокочанной капусты с морковью, апельсинами и горчично-йогуртовой заправкой. Он не только порадует своим вкусом, но и поможет получить порцию витамина С.

Салат из красной капусты с апельсинами

Ингредиенты:

  • 400 г краснокочанной капусты
  • 1 небольшая морковь
  • 3 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 3 апельсина
  • 150 г натурального йогурта
  • 1 ч.л. неострой горчицы 
  • 20 г поджаренных и нарезанных грецких орехов
  • соль, перец
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Рецепт приготовления:

  1. Капусту помыть и тонко нашинковать. Затем отправить в пароварку и готовить 15 минут, чтобы капуста стала мягкой. Заправить половиной лимонного сока и оливковым маслом. Посолить, поперчить и дать остыть. По желанию поставить в холодильник.
  2. Апельсины очистить от кожуры и пленок и тонко порезать, выделившийся сок сохранить.
  3. Очищенную морковь измельчить на терке для моркови по-корейски.
  4. Смешать йогурт, горчицу, лимонный и апельсиновый соки. Посолить и поперчить по вкусу. 
  5. Капусту перемешать с морковью и апельсинами. Полить заправкой и посыпать орешками. По желанию украсить зеленью.

Напомним, ранее мы рассказывали, как нарезать цитрусовые, не оставляя ни кожуры, ни белой кожицы, ни мембран. Сайт "Сегодня" также писал, как использовать лимонную цедру в кулинарии

Смотрите видео, как сделать фрукты не только вкусными, но и полезными:

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Источник: "Сегодня"
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