Осенний салат из красной капусты с морковью и апельсинами
Витаминный салат с оригинальной йогуртовой заправкой
Если вы любите необычные сочетания, приготовьте салат из краснокочанной капусты с морковью, апельсинами и горчично-йогуртовой заправкой. Он не только порадует своим вкусом, но и поможет получить порцию витамина С.
Салат из красной капусты с апельсинами
Ингредиенты:
- 400 г краснокочанной капусты
- 1 небольшая морковь
- 3 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. оливкового масла
- 3 апельсина
- 150 г натурального йогурта
- 1 ч.л. неострой горчицы
- 20 г поджаренных и нарезанных грецких орехов
- соль, перец
Рецепт приготовления:
- Капусту помыть и тонко нашинковать. Затем отправить в пароварку и готовить 15 минут, чтобы капуста стала мягкой. Заправить половиной лимонного сока и оливковым маслом. Посолить, поперчить и дать остыть. По желанию поставить в холодильник.
- Апельсины очистить от кожуры и пленок и тонко порезать, выделившийся сок сохранить.
- Очищенную морковь измельчить на терке для моркови по-корейски.
- Смешать йогурт, горчицу, лимонный и апельсиновый соки. Посолить и поперчить по вкусу.
- Капусту перемешать с морковью и апельсинами. Полить заправкой и посыпать орешками. По желанию украсить зеленью.
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Источник: "Сегодня"