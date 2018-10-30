Осенний салат из куриного филе, груши и сыра
Выбирайте для салата спелые груши с плотной мякотью
Зеленый салат с куриной грудкой, карамелизированной грушей и сыром горгонзола – это очень вкусно!
Салат из курицы, груши и сыра
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 1 груша
- 80-100 г зеленого салата
- горгонзола – по вкусу
- оливковое масло
- сливочное масло
- соль, черный перец
Рецепт приготовления:
- Грудку необходимо заранее отварить или запечь. Например, в фольге в духовке.
- Грушу, очищенную и нарезанную маленькими кусочками, немного карамелизируем, обжаривая в сковороде с небольшим количеством сливочного масла.
- На подушку из зеленого салата выкладываем куриную грудку, порезанную небольшими кусочками. Сверху кладем карамелизированную грушу и кусочки сыра.
- Приправляем солью и черным молотым перцем и сбрызгиваем оливковым маслом. Приятного аппетита!
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных блюд из груш и рассказывали, как приготовить осенний салат с грушей, орехами и клюквой.
Смотрите видео, как приготовить яблочно-грушевое вино:
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Источник: cookingtime.ru