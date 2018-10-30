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Осенний салат из куриного филе, груши и сыра

Выбирайте для салата спелые груши с плотной мякотью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Салат с курицей, грушей и сыром Фото: depositphotos.com
Салат с курицей, грушей и сыром Фото: depositphotos.com

Зеленый салат с куриной грудкой, карамелизированной грушей и сыром горгонзола – это очень вкусно!

Салат из курицы, груши и сыра

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 1 груша
  • 80-100 г зеленого салата
  • горгонзола – по вкусу
  • оливковое масло
  • сливочное масло
  • соль, черный перец
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Рецепт приготовления:

  1. Грудку необходимо заранее отварить или запечь. Например, в фольге в духовке.
  2. Грушу, очищенную и нарезанную маленькими кусочками, немного карамелизируем, обжаривая в сковороде с небольшим количеством сливочного масла.
  3. На подушку из зеленого салата выкладываем куриную грудку, порезанную небольшими кусочками. Сверху кладем карамелизированную грушу и кусочки сыра. 
  4. Приправляем солью и черным молотым перцем и сбрызгиваем оливковым маслом. Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных блюд из груш и рассказывали, как приготовить осенний салат с грушей, орехами и клюквой.

Смотрите видео, как приготовить яблочно-грушевое вино:

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Источник: cookingtime.ru
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