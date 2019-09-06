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Осенний салат из свеклы, апельсинов и сыра

Вкусный и полезный салат с добавлением грецких орехов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:05
Салат из свеклы с апельсинами
Салат из свеклы с апельсинами
Фото: Unsplash

Салаты из свеклы просто готовятся, но получаются очень вкусными и полезными. Свекла отлично сочетается с самыми разными продуктами. Для приготовления салатов ее обычно используют в отварном или запеченном виде.

Смотрите видео, как сделать вкусный соус для салата:

В качестве заправки будет достаточно французского соуса винегрет или небольшого количества растительного или оливкового масла.

Свекольный салат с апельсином и сыром

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 2 отварных или запеченных свеклы
  • 1 вкусный апельсин
  • 50 г листьев салата
  • 100 г козьего сыра, брынзы или феты
  • Горсть поджаренных грецких орехов

Для заправки:

  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. горчица
  • 1 ч.л. соуса бальзамик
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Щепотка черного перца

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Способ приготовления:

  1. Апельсин очистить и нарезать на сегменты без кожицы. Удалить косточки.
  2. Отварную свеклу остудить, очистить и нарезать дольками или кубиками.
  3. На блюдо выложить салат микс, нарезанные свеклу и апельсины.
  4. Распределить сверху козий сыр.
  5. Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, масло оливковое и бальзический крем, выжать сок из остатков апельсина, перемешать.
  6. Полить заправкой салат, посыпать молотым черным перцем. Украсить грецкими орехами.

Как филировать апельсин правильно

  • Помойте фрукт, затем отрежьте верхушку и основание. Нужно срезать столько, чтобы мякоть едва показалась.
  • Положите фрукт на разделочную доску и аккуратно срежьте кожуру острым ножом, стараясь захватывать как можно меньше мякоти. Срезать шкурку удобнее всего тонкими сегментами.
  • После того, как вы удалили всю твердую кожуру, срежьте любые остатки, которые остались на мякоти. Разрежьте на сегменты.
  • Чтобы сохранить сок, держите фрукт над миской. Аккуратно вырежьте мякоть между мембранами у каждой дольки.
  • Выдавите сок из остатков фрукта в миску. Готово!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить диетические свекольные блинчики. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы, сельди и апельсинов.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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