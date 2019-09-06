Осенний салат из свеклы, апельсинов и сыра

Вкусный и полезный салат с добавлением грецких орехов

Салат из свеклы с апельсинами Фото: Unsplash

Салаты из свеклы просто готовятся, но получаются очень вкусными и полезными. Свекла отлично сочетается с самыми разными продуктами. Для приготовления салатов ее обычно используют в отварном или запеченном виде.

Смотрите видео, как сделать вкусный соус для салата:

В качестве заправки будет достаточно французского соуса винегрет или небольшого количества растительного или оливкового масла.

Свекольный салат с апельсином и сыром

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

2 отварных или запеченных свеклы

1 вкусный апельсин

50 г листьев салата

100 г козьего сыра, брынзы или феты

Горсть поджаренных грецких орехов

Для заправки:

1 ч.л. меда

1 ч.л. горчица

1 ч.л. соуса бальзамик

2 ст.л. оливкового масла

Щепотка черного перца

Способ приготовления:

Апельсин очистить и нарезать на сегменты без кожицы. Удалить косточки. Отварную свеклу остудить, очистить и нарезать дольками или кубиками. На блюдо выложить салат микс, нарезанные свеклу и апельсины. Распределить сверху козий сыр. Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, масло оливковое и бальзический крем, выжать сок из остатков апельсина, перемешать. Полить заправкой салат, посыпать молотым черным перцем. Украсить грецкими орехами.

Как филировать апельсин правильно

Помойте фрукт, затем отрежьте верхушку и основание. Нужно срезать столько, чтобы мякоть едва показалась.

Положите фрукт на разделочную доску и аккуратно срежьте кожуру острым ножом, стараясь захватывать как можно меньше мякоти. Срезать шкурку удобнее всего тонкими сегментами.

После того, как вы удалили всю твердую кожуру, срежьте любые остатки, которые остались на мякоти. Разрежьте на сегменты.

Чтобы сохранить сок, держите фрукт над миской. Аккуратно вырежьте мякоть между мембранами у каждой дольки.

Выдавите сок из остатков фрукта в миску. Готово!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить диетические свекольные блинчики. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы, сельди и апельсинов.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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