Осенний салат из свеклы, апельсинов и сыра
Вкусный и полезный салат с добавлением грецких орехов
Салаты из свеклы просто готовятся, но получаются очень вкусными и полезными. Свекла отлично сочетается с самыми разными продуктами. Для приготовления салатов ее обычно используют в отварном или запеченном виде.
Смотрите видео, как сделать вкусный соус для салата:
В качестве заправки будет достаточно французского соуса винегрет или небольшого количества растительного или оливкового масла.
Свекольный салат с апельсином и сыром
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 2 отварных или запеченных свеклы
- 1 вкусный апельсин
- 50 г листьев салата
- 100 г козьего сыра, брынзы или феты
- Горсть поджаренных грецких орехов
Для заправки:
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. горчица
- 1 ч.л. соуса бальзамик
- 2 ст.л. оливкового масла
- Щепотка черного перца
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Способ приготовления:
- Апельсин очистить и нарезать на сегменты без кожицы. Удалить косточки.
- Отварную свеклу остудить, очистить и нарезать дольками или кубиками.
- На блюдо выложить салат микс, нарезанные свеклу и апельсины.
- Распределить сверху козий сыр.
- Приготовить заправку: смешать мед, горчицу, масло оливковое и бальзический крем, выжать сок из остатков апельсина, перемешать.
- Полить заправкой салат, посыпать молотым черным перцем. Украсить грецкими орехами.
Как филировать апельсин правильно
- Помойте фрукт, затем отрежьте верхушку и основание. Нужно срезать столько, чтобы мякоть едва показалась.
- Положите фрукт на разделочную доску и аккуратно срежьте кожуру острым ножом, стараясь захватывать как можно меньше мякоти. Срезать шкурку удобнее всего тонкими сегментами.
- После того, как вы удалили всю твердую кожуру, срежьте любые остатки, которые остались на мякоти. Разрежьте на сегменты.
- Чтобы сохранить сок, держите фрукт над миской. Аккуратно вырежьте мякоть между мембранами у каждой дольки.
- Выдавите сок из остатков фрукта в миску. Готово!
Напомним, ранее мы писали, как приготовить диетические свекольные блинчики. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы, сельди и апельсинов.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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