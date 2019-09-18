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Осенний салат с грушей, сельдереем, сыром и орехами

Необычный салат с грушей и голубым сыром

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Салат с грушей и сельдереем
Салат с грушей и сельдереем
Фото: Pixabay

Этот необычный итальянский салат прекрасно впишется в любое праздничное меню. Насыщенный вкус голубого сыра оттеняет сладость груши, а слегка пряная нотка сельдерея дарит блюду свежесть.

Смотрите видео, как сделать полезную заправку для салата:

Заправляется салат с грушей и сыром смесью меда и яблочного уксуса, а подается на листьях латука.

Грушевый салат с сельдереем и сыром

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 4 стебля сельдерея
  • 2 груши "Бартлетт"
  • 1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных
  • 75 г голубого сыра
  • 6 листьев латука

Для заправки:

  • 2 ст.л меда
  • 2 ст.л. яблочного уксуса
  • Соль – по вкусу
  • Свежемолотый черный перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте.
  2. Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками.
  3. Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья.
  4. В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока.
  5. Полейте салат с грушей заправкой и подавайте.

Чем полезен сельдерей для здоровья

Сельдерей – очень полезный овощ. Он содержит минимум калорий, поэтому просто незаменим для тех, кто на диете.

Этот продукт богат витаминами группы В, витаминами Е и К, провитамином А, калием, фосфором, кальцием, магнием, железом и цинком. Сельдерей обладает антисептическими и тонизирующими свойствами. Овощ очень полезен для сердца и сосудов, для нервной системы, иммунитета и пищеварительной системы.

Но сельдерей может быть противопоказан при беременности, а также при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. У некоторых людей он вызывает аллергию.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль для похудения с сельдереем. "Сегодня" также делились рецептом закуски из авокадо с тунцом и сельдереем.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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