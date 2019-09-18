Осенний салат с грушей, сельдереем, сыром и орехами
Необычный салат с грушей и голубым сыром
Этот необычный итальянский салат прекрасно впишется в любое праздничное меню. Насыщенный вкус голубого сыра оттеняет сладость груши, а слегка пряная нотка сельдерея дарит блюду свежесть.
Смотрите видео, как сделать полезную заправку для салата:
Заправляется салат с грушей и сыром смесью меда и яблочного уксуса, а подается на листьях латука.
Грушевый салат с сельдереем и сыром
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 4 стебля сельдерея
- 2 груши "Бартлетт"
- 1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных
- 75 г голубого сыра
- 6 листьев латука
Для заправки:
- 2 ст.л меда
- 2 ст.л. яблочного уксуса
- Соль – по вкусу
- Свежемолотый черный перец – по вкусу
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Способ приготовления:
- Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте.
- Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками.
- Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья.
- В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока.
- Полейте салат с грушей заправкой и подавайте.
Чем полезен сельдерей для здоровья
Сельдерей – очень полезный овощ. Он содержит минимум калорий, поэтому просто незаменим для тех, кто на диете.
Этот продукт богат витаминами группы В, витаминами Е и К, провитамином А, калием, фосфором, кальцием, магнием, железом и цинком. Сельдерей обладает антисептическими и тонизирующими свойствами. Овощ очень полезен для сердца и сосудов, для нервной системы, иммунитета и пищеварительной системы.
Но сельдерей может быть противопоказан при беременности, а также при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. У некоторых людей он вызывает аллергию.
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