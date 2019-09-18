Осенний салат с грушей, сельдереем, сыром и орехами

Необычный салат с грушей и голубым сыром

Салат с грушей и сельдереем Фото: Pixabay

Этот необычный итальянский салат прекрасно впишется в любое праздничное меню. Насыщенный вкус голубого сыра оттеняет сладость груши, а слегка пряная нотка сельдерея дарит блюду свежесть.

Смотрите видео, как сделать полезную заправку для салата:

Заправляется салат с грушей и сыром смесью меда и яблочного уксуса, а подается на листьях латука.

Грушевый салат с сельдереем и сыром

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

4 стебля сельдерея

2 груши "Бартлетт"

1/2 стакана жареных грецких орехов, измельченных

75 г голубого сыра

6 листьев латука

Для заправки:

2 ст.л меда

2 ст.л. яблочного уксуса

Соль – по вкусу

Свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Разрежьте стебли сельдерея вдоль пополам и переложите в миску с ледяной водой. Оставьте на 15 минут, просушите и нарежьте. Груши по желанию очистите. Удалите сердцевину, нарежьте кубиками или дольками. Выложите груши, сельдерей, орехи и кусочки голубого сыра на салатные листья. В миске смешайте яблочный уксус, мед, немного соли и перца. Уксус можно заменить столовой ложкой лимонного сока. Полейте салат с грушей заправкой и подавайте.

Чем полезен сельдерей для здоровья

Сельдерей – очень полезный овощ. Он содержит минимум калорий, поэтому просто незаменим для тех, кто на диете.

Этот продукт богат витаминами группы В, витаминами Е и К, провитамином А, калием, фосфором, кальцием, магнием, железом и цинком. Сельдерей обладает антисептическими и тонизирующими свойствами. Овощ очень полезен для сердца и сосудов, для нервной системы, иммунитета и пищеварительной системы.

Но сельдерей может быть противопоказан при беременности, а также при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. У некоторых людей он вызывает аллергию.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить коктейль для похудения с сельдереем. "Сегодня" также делились рецептом закуски из авокадо с тунцом и сельдереем.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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