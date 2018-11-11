Осенний салат с хурмой, орехами и финиками

Вы можете добавить немного феты, козьего или голубого сыра

Салат из хурмы Фото: depositphotos.com

Если вы устали от тяжелых салатов с майонезом, приготовьте полезный зеленый салат с хурмой, орехами, финиками и ароматной заправкой.

Салат из хурмы, зелени и орехов

Ингредиенты:

1/4 стакана грецких орехов

1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот

3 столовые ложки красного винного уксуса

соль

3 столовые ложки оливкового масла

свежемолотый черный перец

170 г салата фризе, измельченного руками

170 г салат радиккьо, нарезанного

2 хурмы Фуйю, очищенные, разрезанные пополам и тонко нарезанные

2 мягких финика без косточки, мелко нарезанных

горсть льняных семечек

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Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 180 С. Выложить грецкие орехи на противень и готовить до появления аромата, около 5-8 минут. Дать остыть полностью, затем нарезать. В небольшой миске смешать лук-шалот, уксус и щепотку соли. Дать постоять 5 минут. Добавить оливковое масло. Приправить солью и перцем по вкусу. В большой миске смешать салат фризе, радиккио, хурму, финики и грецкие орехи. Добавить заправку и перемешать. Посыпать салат льняными семечками и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому нельзя есть хурму. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусного кекса с хурмой и сушеной клюквой.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: