Осенний салат с хурмой, орехами и финиками
Вы можете добавить немного феты, козьего или голубого сыра
Если вы устали от тяжелых салатов с майонезом, приготовьте полезный зеленый салат с хурмой, орехами, финиками и ароматной заправкой.
Салат из хурмы, зелени и орехов
Ингредиенты:
- 1/4 стакана грецких орехов
- 1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот
- 3 столовые ложки красного винного уксуса
- соль
- 3 столовые ложки оливкового масла
- свежемолотый черный перец
- 170 г салата фризе, измельченного руками
- 170 г салат радиккьо, нарезанного
- 2 хурмы Фуйю, очищенные, разрезанные пополам и тонко нарезанные
- 2 мягких финика без косточки, мелко нарезанных
- горсть льняных семечек
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 180 С. Выложить грецкие орехи на противень и готовить до появления аромата, около 5-8 минут. Дать остыть полностью, затем нарезать.
- В небольшой миске смешать лук-шалот, уксус и щепотку соли. Дать постоять 5 минут. Добавить оливковое масло. Приправить солью и перцем по вкусу.
- В большой миске смешать салат фризе, радиккио, хурму, финики и грецкие орехи. Добавить заправку и перемешать.
- Посыпать салат льняными семечками и подавать.
Напомним, ранее мы рассказывали, кому нельзя есть хурму. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусного кекса с хурмой и сушеной клюквой.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: "Сегодня"