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Осенний салат с хурмой, орехами и финиками

Вы можете добавить немного феты, козьего или голубого сыра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Салат из хурмы Фото: depositphotos.com
Салат из хурмы Фото: depositphotos.com

Если вы устали от тяжелых салатов с майонезом, приготовьте полезный зеленый салат с хурмой, орехами, финиками и ароматной заправкой. 

Салат из хурмы, зелени и орехов

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана грецких орехов
  • 1 столовая ложка мелко нарезанного лука-шалот
  • 3 столовые ложки красного винного уксуса
  • соль
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • свежемолотый черный перец
  • 170 г салата фризе, измельченного руками
  • 170 г салат радиккьо, нарезанного
  • 2 хурмы Фуйю, очищенные, разрезанные пополам и тонко нарезанные
  • 2 мягких финика без косточки, мелко нарезанных
  • горсть льняных семечек
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 С. Выложить грецкие орехи на противень и готовить до появления аромата, около 5-8 минут. Дать остыть полностью, затем нарезать.
  2. В небольшой миске смешать лук-шалот, уксус и щепотку соли. Дать постоять 5 минут. Добавить оливковое масло. Приправить солью и перцем по вкусу.
  3. В большой миске смешать салат фризе, радиккио, хурму, финики и грецкие орехи. Добавить заправку и перемешать. 
  4. Посыпать салат льняными семечками и подавать.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому нельзя есть хурму. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусного кекса с хурмой и сушеной клюквой.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: "Сегодня"
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