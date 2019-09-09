Осенний салат с инжиром, орехами, голубым сыром и пармской ветчиной

Великолепный салат со спелым инжиром украсит праздничный стол

Салат с инжиром Фото: Depositphotos

Сезон инжира начинается летом и длится до середины осени. Этот фрукт бывает зеленого, фиолетового и желтого цветов. Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино.

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Так как свежий инжир обладает мягким и нейтральным сладким вкусом, он отлично дополняет насыщенные сыры и выдержанные окорока (прошутто, серано).

Салат из инжира с прошутто и сыром

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

Свежий инжир – 5 шт.

Руккола или салатный микс – 1 пучок

Голубой сыр или свежий козий сыр – 100-150 г

Пармская ветчина, прошутто или хамон – 75 г

Орехи – горсть

Оливковое масло – 3 ст.л.

Мед – 2 ч.л.

Лимонный сок – 1-2 ч.л.

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Инжир помыть и разрезать на 4-8 частей. Рукколу крупно нарезать или порвать руками. Ветчину слегка поджарить на сковороде без жира, чтобы она дала аромат. Орехи подсушить в духовке или на сковороде. Смешать оливковое масло, мед, лимонный сок и соль для заправки. Выложить на тарелку рукколу, ветчину, орехи, инжир, нарезанный сыр, заправить и перемешать. Подавать салат с инжиром сразу же после приготовления.

Чем полезен инжир

Это известный источник витаминов и микроэлементов. В частности, в нем с достаточном количестве содержатся витамины группы В, А, С, К, Е и бета-каротин, а также минеральные вещества – калий, кальций, магний, фосфор и железо, благодаря чему мы получаем все необходимые компоненты для нормальной работы организма и крепкого иммунитета.

Напомним, ранее мы делились рецептом аппетитной закуски из инжира от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как приготовить мясной рулет с инжиром и грецкими орехами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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