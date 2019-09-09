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Осенний салат с инжиром, орехами, голубым сыром и пармской ветчиной

Великолепный салат со спелым инжиром украсит праздничный стол

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Салат с инжиром
Салат с инжиром
Фото: Depositphotos

Сезон инжира начинается летом и длится до середины осени. Этот фрукт бывает зеленого, фиолетового и желтого цветов. Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино.

Смотрите видео, как законсервировать инжир с дыней:

Так как свежий инжир обладает мягким и нейтральным сладким вкусом, он отлично дополняет насыщенные сыры и выдержанные окорока (прошутто, серано).

Салат из инжира с прошутто и сыром

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • Свежий инжир – 5 шт.
  • Руккола или салатный микс – 1 пучок
  • Голубой сыр или свежий козий сыр – 100-150 г
  • Пармская ветчина, прошутто или хамон – 75 г
  • Орехи – горсть
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Мед – 2 ч.л.
  • Лимонный сок – 1-2 ч.л.
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Инжир помыть и разрезать на 4-8 частей.
  2. Рукколу крупно нарезать или порвать руками.
  3. Ветчину слегка поджарить на сковороде без жира, чтобы она дала аромат.
  4. Орехи подсушить в духовке или на сковороде.
  5. Смешать оливковое масло, мед, лимонный сок и соль для заправки.
  6. Выложить на тарелку рукколу, ветчину, орехи, инжир, нарезанный сыр, заправить и перемешать.
  7. Подавать салат с инжиром сразу же после приготовления.

Чем полезен инжир

Это известный источник витаминов и микроэлементов. В частности, в нем с достаточном количестве содержатся витамины группы В, А, С, К, Е и бета-каротин, а также минеральные вещества – калий, кальций, магний, фосфор и железо, благодаря чему мы получаем все необходимые компоненты для нормальной работы организма и крепкого иммунитета.

Напомним, ранее мы делились рецептом аппетитной закуски из инжира от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как приготовить мясной рулет с инжиром и грецкими орехами

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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