Осенний салат с инжиром, орехами, голубым сыром и пармской ветчиной
Великолепный салат со спелым инжиром украсит праздничный стол
Сезон инжира начинается летом и длится до середины осени. Этот фрукт бывает зеленого, фиолетового и желтого цветов. Из плодов инжира варят варенье, джем, с ними готовят мясо, салаты, из них делают вино.
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Так как свежий инжир обладает мягким и нейтральным сладким вкусом, он отлично дополняет насыщенные сыры и выдержанные окорока (прошутто, серано).
Салат из инжира с прошутто и сыром
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- Свежий инжир – 5 шт.
- Руккола или салатный микс – 1 пучок
- Голубой сыр или свежий козий сыр – 100-150 г
- Пармская ветчина, прошутто или хамон – 75 г
- Орехи – горсть
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Мед – 2 ч.л.
- Лимонный сок – 1-2 ч.л.
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Инжир помыть и разрезать на 4-8 частей.
- Рукколу крупно нарезать или порвать руками.
- Ветчину слегка поджарить на сковороде без жира, чтобы она дала аромат.
- Орехи подсушить в духовке или на сковороде.
- Смешать оливковое масло, мед, лимонный сок и соль для заправки.
- Выложить на тарелку рукколу, ветчину, орехи, инжир, нарезанный сыр, заправить и перемешать.
- Подавать салат с инжиром сразу же после приготовления.
Чем полезен инжир
Это известный источник витаминов и микроэлементов. В частности, в нем с достаточном количестве содержатся витамины группы В, А, С, К, Е и бета-каротин, а также минеральные вещества – калий, кальций, магний, фосфор и железо, благодаря чему мы получаем все необходимые компоненты для нормальной работы организма и крепкого иммунитета.
Напомним, ранее мы делились рецептом аппетитной закуски из инжира от Татьяны Литвиновой. "Сегодня" также писали, как приготовить мясной рулет с инжиром и грецкими орехами.
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