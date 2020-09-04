Осенний салат с утиной грудкой и пряными сливами
Этот теплый салат может стать полноценным ужином
Хрустящие листья салата, пряные кисло-сладкие сливы и нежное утиное филе в сочетании с медово-горчичной заправкой – такое блюдо никого не оставит равнодушным.
Вы можете использовать в салате груши или нектарины вместо слив, и не варить их, а запечь на гриле. А утиный жир сохранить для приготовления жареного картофеля – так он получится очень вкусным, ароматным и хрустящим.
Салат из утки со сливой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 287 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для салата:
- 1 столовая ложка оливкового масла
- Соль и перец
- 1/2 чайной ложки сушеного кориандра
- 2 хорошие утиные грудки
- 4 столовые ложки жидкого меда
- 1 средний пакет салатного микса
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Для пряных слив:
- 4 спелых сливы
- 2/3 стакана красного вина
- 4 гвоздики, 3 стручка кардамона, 1/2 палочки корицы
- 1 столовая ложка сахара
Для заправки:
- Мед
- Горчица
- Лимонный сок/бальзамический уксус
- Оливковое масло
Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:
Способ приготовления:
- Разрежьте каждую сливу примерно на шесть частей, удалив косточки. Добавьте в небольшую кастрюлю сливы, вино, специи и сахар. Оставьте на медленном огне минимум на 10 минут. Достаньте сливы и отложите, оставив жидкость выпариваться.
- Тем временем сделайте насечки на утиных грудках, надрезав кожу с интервалом в 1 см. Приправьте солью, перцем и кориандром.
- Предварительно нагрейте духовку до 180 °C, а затем на плите разогрейте сковороду с оливковым маслом.
- Обжаривайте утиные грудки шкуркой вниз в течение 3-4 минут или до золотистого цвета. Переверните грудку, слейте жир из сковороды и поместите в духовку, сбрызните медом и готовьте еще 5-7 минут в духовке. Накройте их фольгой. Грудки будут оставаться розовыми внутри.
- Тем временем приготовьте салат, добавьте сливы. Затем нарежьте утку тонкими ломтиками, добавьте в салат. Заправьте смесью меда, горчицы, лимонного сока/бальзамического уксуса и оливкового масла.
Полезный совет
В салат можно добавить одно спелое авокадо и зерна половины граната.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить маринованные сливы, а также делились рецептом чешских кнедликов со сливовой начинкой.
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