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Осенний салат с утиной грудкой и пряными сливами

Сегодня, 19:14

Этот теплый салат может стать полноценным ужином

Хрустящие листья салата, пряные кисло-сладкие сливы и нежное утиное филе в сочетании с медово-горчичной заправкой – такое блюдо никого не оставит равнодушным.

Вы можете использовать в салате груши или нектарины вместо слив, и не варить их, а запечь на гриле. А утиный жир сохранить для приготовления жареного картофеля – так он получится очень вкусным, ароматным и хрустящим.

Салат из утки со сливой

Салат с грушей и уткой
Салат с грушей и уткой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 287 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для салата:

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Соль и перец
  • 1/2 чайной ложки сушеного кориандра
  • 2 хорошие утиные грудки
  • 4 столовые ложки жидкого меда
  • 1 средний пакет салатного микса

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Для пряных слив:

  • 4 спелых сливы
  • 2/3 стакана красного вина
  • 4 гвоздики, 3 стручка кардамона, 1/2 палочки корицы
  • 1 столовая ложка сахара

Для заправки:

  • Мед
  • Горчица
  • Лимонный сок/бальзамический уксус
  • Оливковое масло

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:

Способ приготовления:

  1. Разрежьте каждую сливу примерно на шесть частей, удалив косточки. Добавьте в небольшую кастрюлю сливы, вино, специи и сахар. Оставьте на медленном огне минимум на 10 минут. Достаньте сливы и отложите, оставив жидкость выпариваться.
  2. Тем временем сделайте насечки на утиных грудках, надрезав кожу с интервалом в 1 см. Приправьте солью, перцем и кориандром.
  3. Предварительно нагрейте духовку до 180 °C, а затем на плите разогрейте сковороду с оливковым маслом.
  4. Обжаривайте утиные грудки шкуркой вниз в течение 3-4 минут или до золотистого цвета. Переверните грудку, слейте жир из сковороды и поместите в духовку, сбрызните медом и готовьте еще 5-7 минут в духовке. Накройте их фольгой. Грудки будут оставаться розовыми внутри.
  5. Тем временем приготовьте салат, добавьте сливы. Затем нарежьте утку тонкими ломтиками, добавьте в салат. Заправьте смесью меда, горчицы, лимонного сока/бальзамического уксуса и оливкового масла.

Полезный совет

В салат можно добавить одно спелое авокадо и зерна половины граната.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить маринованные сливы, а также делились рецептом чешских кнедликов со сливовой начинкой.

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Источник: Сегодня
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