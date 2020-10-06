Осенняя выпечка: рецепт простых кексов с клюквой
Готовим сметанные кексы с ягодами по рецепту известного фуд-блогера Ирины Чадеевой
В этих ароматных домашних кексах с клюквой нет ни капли масла. Они получаются очень вкусными, мягкими и содержат мало калорий.
Клюкву для начинки можно использовать как свежую, так и замороженную. Из указанного количества ингредиентов получится восемь средних кексов.
Клюквенные кексы на сметане
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 286 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 яйцо + 1 желток
- 75 г сахара
- 100 г сметаны
- 125 г муки
- 1/4 ч.л. чайной ложки соды
- 100 г (1 чашка) клюквы
Способ приготовления:
- Яйцо и желток взбить с сахаром в пышную белую массу.
- Добавить сметану и перемешать.
- Всыпать муку, соду и размешать.
- Добавить клюкву, перемешать.
- Разложить тесто по смазанным и посыпанным мукой формочкам, выпекать 15-20 минут при 200 ºС.
- Готовые кексы вынуть на решетку, по желанию смазать маслом. Можно окунуть в сахарную пудру с ванилью.
Полезный совет
Чтобы ягоды равномернее распределились в тесте, обваляйте их в муке.
Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:
Напомним, ранее мы делились рецептом имбирного чая с клюквой, а также рассказывали, как сделать сырные шарики с клюквой.
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