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Осенняя выпечка: рецепт простых кексов с клюквой

Сегодня, 19:53

Готовим сметанные кексы с ягодами по рецепту известного фуд-блогера Ирины Чадеевой

В этих ароматных домашних кексах с клюквой нет ни капли масла. Они получаются очень вкусными, мягкими и содержат мало калорий.

Клюкву для начинки можно использовать как свежую, так и замороженную. Из указанного количества ингредиентов получится восемь средних кексов.

Клюквенные кексы на сметане

Сметанные кексы с клюквой
Сметанные кексы с клюквой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 286 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 яйцо + 1 желток
  • 75 г сахара
  • 100 г сметаны
  • 125 г муки
  • 1/4 ч.л. чайной ложки соды
  • 100 г (1 чашка) клюквы

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Способ приготовления:

  1. Яйцо и желток взбить с сахаром в пышную белую массу.
  2. Добавить сметану и перемешать.
  3. Всыпать муку, соду и размешать.
  4. Добавить клюкву, перемешать.
  5. Разложить тесто по смазанным и посыпанным мукой формочкам, выпекать 15-20 минут при 200 ºС.
  6. Готовые кексы вынуть на решетку, по желанию смазать маслом. Можно окунуть в сахарную пудру с ванилью.

Полезный совет

Чтобы ягоды равномернее распределились в тесте, обваляйте их в муке.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

Напомним, ранее мы делились рецептом имбирного чая с клюквой, а также рассказывали, как сделать сырные шарики с клюквой.

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Источник: Сегодня
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