Осенняя выпечка: рецепт простых кексов с клюквой

Готовим сметанные кексы с ягодами по рецепту известного фуд-блогера Ирины Чадеевой

В этих ароматных домашних кексах с клюквой нет ни капли масла. Они получаются очень вкусными, мягкими и содержат мало калорий.

Клюкву для начинки можно использовать как свежую, так и замороженную. Из указанного количества ингредиентов получится восемь средних кексов.

Клюквенные кексы на сметане

Сметанные кексы с клюквой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

286 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 яйцо + 1 желток

75 г сахара

100 г сметаны

125 г муки

1/4 ч.л. чайной ложки соды

100 г (1 чашка) клюквы

Способ приготовления:

Яйцо и желток взбить с сахаром в пышную белую массу. Добавить сметану и перемешать. Всыпать муку, соду и размешать. Добавить клюкву, перемешать. Разложить тесто по смазанным и посыпанным мукой формочкам, выпекать 15-20 минут при 200 ºС. Готовые кексы вынуть на решетку, по желанию смазать маслом. Можно окунуть в сахарную пудру с ванилью.

Полезный совет

Чтобы ягоды равномернее распределились в тесте, обваляйте их в муке.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

Напомним, ранее мы делились рецептом имбирного чая с клюквой, а также рассказывали, как сделать сырные шарики с клюквой.

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