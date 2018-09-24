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Осеняя выпечка: вертута с тыквой, изюмом и орехами

Вы можете добавить в начинку немного молотой корицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:03
Тыквенная вертута Фото: depositphotos.com
Тыквенная вертута Фото: depositphotos.com

Вертута – рулет из вытяжного теста, популярный в молдавской кухне. Сегодня мы расскажем, как приготовить осеннюю вертуту с ароматной начинкой из тыквы, изюма и орехов.

Вертута с тыквенной начинкой

Ингредиенты:

Для теста:

  • 150 мл молока
  • 1 желток
  • 25 г сливочного масла
  • 300 г муки
  • 0,5 ч.л. сахара
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 800 г очищенной тыквы
  • 80 г изюма
  • 80 г миндальных лепестков или молотых грецких орехов
  • 2 ст.л. рома или коньяка
  • 3 ст.л. коричневого сахара

Для смазывания и посыпки:

  • 20 г сливочного масла
  • 1 ст.л. сахара
  • 20 мл сливок
  • сахарная пудра
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Рецепт приготовления:

  1. Отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, затем соединить их и замесить эластичное тесто. Накрыть полотенцем и дать постоять, пока готовится начинка.
  2. Тыкву натереть на мелкой терке, изюм хорошо промыть и залить алкоголем.
  3. Отдохнувшее тесто раскатать скалкой в прямоугольник, а затем растянуть руками в большой тонкий пласт. Это удобно делать на большом чистом полотенце. Толстые края срезать.
  4. Равномерно выложить на тесто отжатую от лишней жидкости тыкву. Сверху посыпать изюмом и полить алкоголем, в котором он замачивался. Посыпать орехами.
  5. Свернуть тесто в рулет, затем скрутить его в "улитку". Осторожно переложить вертуту на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Сверху ножницами сделать надрезы для выхода пара. Хорошо смазать растопленным маслом и посыпать сахаром.
  7. Выпекать при 170 градусах около 1 часа. Через 30 минут от начала выпечки смазать вертуту сливками.
  8. Готовую вертуту остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ханум с бараниной и тыквой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом низкокалорийного тыквенного пирога.

Смотрите видео, как приготовить кексы с изюмом и орешками:

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Источник: "Сегодня"
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