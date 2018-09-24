Осеняя выпечка: вертута с тыквой, изюмом и орехами

Вы можете добавить в начинку немного молотой корицы

Тыквенная вертута Фото: depositphotos.com

Вертута – рулет из вытяжного теста, популярный в молдавской кухне. Сегодня мы расскажем, как приготовить осеннюю вертуту с ароматной начинкой из тыквы, изюма и орехов.

Вертута с тыквенной начинкой

Ингредиенты:

Для теста:

150 мл молока

1 желток

25 г сливочного масла

300 г муки

0,5 ч.л. сахара

щепотка соли

Для начинки:

800 г очищенной тыквы

80 г изюма

80 г миндальных лепестков или молотых грецких орехов

2 ст.л. рома или коньяка

3 ст.л. коричневого сахара

Для смазывания и посыпки:

20 г сливочного масла

1 ст.л. сахара

20 мл сливок

сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

Отдельно смешать сухие и жидкие ингредиенты, затем соединить их и замесить эластичное тесто. Накрыть полотенцем и дать постоять, пока готовится начинка. Тыкву натереть на мелкой терке, изюм хорошо промыть и залить алкоголем. Отдохнувшее тесто раскатать скалкой в прямоугольник, а затем растянуть руками в большой тонкий пласт. Это удобно делать на большом чистом полотенце. Толстые края срезать. Равномерно выложить на тесто отжатую от лишней жидкости тыкву. Сверху посыпать изюмом и полить алкоголем, в котором он замачивался. Посыпать орехами. Свернуть тесто в рулет, затем скрутить его в "улитку". Осторожно переложить вертуту на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху ножницами сделать надрезы для выхода пара. Хорошо смазать растопленным маслом и посыпать сахаром. Выпекать при 170 градусах около 1 часа. Через 30 минут от начала выпечки смазать вертуту сливками. Готовую вертуту остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

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