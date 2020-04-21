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Что приготовить из черствой паски: лучшие идеи

Как дать зачерствелой паске "вторую жизнь"

Ирина Павлина
Сегодня, 13:13

Пасха закончилась, а паски на столе остались, у кого-то даже не одна. В этому году некоторые хозяйки так старались, что не знают, куда девать свои творения.

Чтобы паска была свежей больше недели, должна быть особенная рецептура: много цукатов, изюма, много сливочного масла. На дрожжах куличи быстро высыхают, а на творожной массе долго остаются мягкими.

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Но если так случилось, что ваша паска быстро зачерствела, не спешите ее выбрасывать. Существует много способов подарить ей вторую жизнь, например, сделать сухари. А если грызть не хочется, можно размягчить: взять паску и стакан горячей воды и поместить в микроволновку. Несколько минут – и ваша паска как новенькая.

Или еще один, не менее действенный способ: срежьте верхушку, залейте мякиш смесью коньяка и сахара, оберните и поставьте в духовку на 10 минут.

У поваров тоже есть особенные, но простые рецепты. Например, шеф Алик Бадретдинов делает из паски сладкую "картошку", и всего за 5 минут. Можно размочить ее в любом молоке, сформировать шарики и запанировать в какао, кокосовой стружке или сладкой посыпке, которая осталась после праздника

А кондитер Татьяна Панькова поделилась рецептом пудинга из пасок, на приготовление которого вы потратите не больше 5 минут, ну и еще немного времени на запекание. Разбейте 4 больших яйца, слегка взбейте. Влейте по 500 мл молока и сливок. Снова перемешайте, добавьте 150 г коричневого сахара и 1 пакетик ванильного.

Пудинг из черствой паски
Пудинг из черствой паски
Фото: Depositphotos

Форму смажьте маслом. Возьмите сухую, нарезанную паску, и опустите ее по ломтику в яичную смесь. Плотно выложите в форму и пропитайте дополнительно жидкостью слои из куличей. Посыпьте просеянной сахарной пудрой для хрустящей корочки и поставьте на 40 минут в духовке.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить хлебный пудинг с бананом и изюмом. Сегодня.Lifestyle также рассказывали о лучших способах использовать вчерашний хлеб.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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Источник: Сегодня
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