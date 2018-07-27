Освежающий летний напиток: как приготовить арбузную сангрию

Сангрия из розового вина с арбузом, малиной, персиком и лаймом

Сангрия с арбузом Фото: Vibrant Food

Сангрия – это традиционный испанский напиток. Как правило, сангрия готовится из красного вина с добавлением яблок и апельсинов. Но если вы возьмете розовое вино и добавите арбуз, персик и малину, вкус напитка получится более свежим и тонким.

Сангрия из арбуза с малиной и персиками

Ингредиенты:

750 мл холодного розового вина

3 столовые ложки ликера Triple Sec или Grand Marnier

3 столовые ложки жидкого меда

1 чашка малины (желательно смеси красной и белой)

1/2 чашки нарезанного арбуза

1/2 персика, тонко нарезанного

5-6 тонких ломтиков лайма

лед

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Рецепт приготовления:

В большой кувшин налить вино, ликер и мед. Добавить малину, арбуз, персик и лайм; осторожно перемешать. Охладить в течение 3-4 часов. Подавать сангрию вместе со льдом.

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