Открытка и сумочка для конфет: как сделать подарки на День святого Валентина своими руками

Пошаговая инструкция с видео от ведущей Тамилы Чехович

День святого Валентина уже на пороге. Обычно на этот праздник дарят сладости и бумажные открытки в форме сердец. Это прекрасный повод напомнить о своих чувствах или признаться в новых. Ведущая телеканала "Украина" Тамила Чехович показала прекрасные идеи для подарков на праздник любви.

Чтобы сделать яркую валентинку своими руками, возьмите бумагу розового и красного цвета. Сделайте открытку с фигурными краями и приклейте к ней сердечки. Идеально, потому что сделано с любовью! Такая валентинка запомнится на всю жизнь.

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Просто подарить конфеты – неинтересно, лучше сделать это в оригинальной упаковке. Например, в сумочке из фетра в виде сердца. Все очень просто – семь минут, и готово.

Вырежьте из фетра два сердечка. Склейте, оставив кармашек для конфет. Из ленты сделайте ручку. Вышло просто великолепно!

Теперь осталось наполнить сумочку конфетами. Положить в нее можно все, что угодно: сладости, цветы, подарки или ювелирные украшения.

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд для романтического ужина на День святого Валентина.

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