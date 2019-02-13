Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Открытка и сумочка для конфет: как сделать подарки на День святого Валентина своими руками

Пошаговая инструкция с видео от ведущей Тамилы Чехович

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01

День святого Валентина уже на пороге. Обычно на этот праздник дарят сладости и бумажные открытки в форме сердец. Это прекрасный повод напомнить о своих чувствах или признаться в новых. Ведущая телеканала "Украина" Тамила Чехович показала прекрасные идеи для подарков на праздник любви

Чтобы сделать яркую валентинку своими руками, возьмите бумагу розового и красного цвета. Сделайте открытку с фигурными краями и приклейте к ней сердечки. Идеально, потому что сделано с любовью! Такая валентинка запомнится на всю жизнь.

Читайте также
Шоколадный пирог с красным вином и клубничным джемом: рецепт на День святого Валентина

Просто подарить конфеты – неинтересно, лучше сделать это в оригинальной упаковке. Например, в сумочке из фетра в виде сердца. Все очень просто – семь минут, и готово.

Вырежьте из фетра два сердечка. Склейте, оставив кармашек для конфет. Из ленты сделайте ручку. Вышло просто великолепно!

Теперь осталось наполнить сумочку конфетами. Положить в нее можно все, что угодно: сладости, цветы, подарки или ювелирные украшения. 

Напомним, ранее мы делились рецептами блюд для романтического ужина на День святого Валентина.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Тосты с корицей: идея романтического завтрака от Марты Стюарт Владимир Дантес поделился идеями бюджетных подарков на День святого Валентина Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина День святого Валентина: готовим шоколадное печенье к празднику
день святого валентина валентинки поделки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров
Реакция Собчак на драку Виторгана и Богомолова попала на видео
Реакция Собчак на драку Виторгана и Богомолова попала на видео
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод

Популярные статьи

Сегодня, 13:46Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт увлекся 21-летней актрисой

Сегодня, 11:03Fun

Илон Маск увидел российский чудо-автомобиль и заговорил по-русски: видео

Сегодня, 08:28Fun

Бедняк стал богачом и раздал миллионы в родной деревне

Сегодня, 08:02Fun

Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Вчера, 16:53Fun

Васильев день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 13:44Шоу-бизнес

Леся Никитюк рассталась с возлюбленным

Вчера, 10:55Техно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Вчера, 07:27Fun

Жених жестко поплатился за несостоявшийся секс с официанткой на свадьбе

11 февраляТехно

В Украине рухнули цены на iPhone

11 февраляШоу-бизнес

На "Голос країни 9" пришла девушка-двойник Тины Кароль

11 февраляFun

11 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

11 февраляFun

Пес прибежал в больницу и вывел хозяина из комы

11 февраляFun

Будет ли выходной на 8 марта в Украине

11 февраляШоу-бизнес

Стало известно имя ребенка Регины Тодоренко и Влада Топалова

11 февраляFun

Найденное 33 года назад кольцо обеспечило женщину на всю жизнь

11 февраляТехно

Холодных зим на Земле больше не будет – ученые

Новости партнеров

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
В сети показали, как Тина Кароль выглядит без макияжа (фото)
В сети показали, как Тина Кароль выглядит без макияжа (фото)
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода