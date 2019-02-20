Овощное рагу по-средиземноморски с фрикадельками

Рецепт от известного диетолога Светланы Фус

Рагу с фрикадельками Фото: Depositphotos

Диетолог Светлана Фус знает точно: полезная еда может быть вкусной. В своем Instagram она поделилась рецептом потрясающего овощного рагу с мясными шариками.

Овощное рагу по-средиземноморски с фрикадельками

Ингредиенты:

Фарш говяжий – 200 г

Рис нешлифованный – 50 г

Лук репчатый – 50 г

Морковь – 100 г

Репа – 50 г

Кабачок – 100 г

Перец сладкий – 100 г

Фасоль стручковая – 100 г

Укроп – по вкусу

Сметана 20%- 30 г

Соль – по вкусу

Масло оливковое – 2 ст.л.

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Рецепт приготовления:

Отварить рис до готовности. Добавить к мясному фаршу, туда же добавить измельченную луковицу, посолить, слегка поперчить и хорошо вымесить руками. Скатать маленькие фрикадельки (с перепелиное яйцо). Можно сделать фрикаделек побольше и заморозить их – они в дальнейшем очень выручат вас в приготовлении блюд. Морковь и репу нарезать кубиками и слегка потушить на масле. Накрыть крышкой и на минимальном огне довести почти до готовности. Нарезать красный сладкий перец, кабачок и стручковую фасоль. Можно брать замороженные овощи, если нет свежих. В сковородку с морковью и репой поместить нарезанный перец, кабачок и фасоль, положить фрикадельки. И залить это все сметаной, добавить соль по вкусу. Готовить под крышкой около 10-15 минут. Овощи должны приготовиться, но не развариться. Да и фрикаделькам этого времени достаточно. Никаких специй в рецепте нет, потому что смысл этого рагу в его молочной нежности, и не стоит забивать ее агрессивными специями. Готовое рагу подавать в глубоких тарелках или бульонницах, посыпав укропом.

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