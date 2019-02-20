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Овощное рагу по-средиземноморски с фрикадельками

Рецепт от известного диетолога Светланы Фус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:43
Рагу с фрикадельками
Рагу с фрикадельками
Фото: Depositphotos

Диетолог Светлана Фус знает точно: полезная еда может быть вкусной. В своем Instagram она поделилась рецептом потрясающего овощного рагу с мясными шариками.

Овощное рагу по-средиземноморски с фрикадельками

Ингредиенты:

  • Фарш говяжий – 200 г
  • Рис нешлифованный – 50 г
  • Лук репчатый – 50 г
  • Морковь – 100 г
  • Репа – 50 г
  • Кабачок – 100 г
  • Перец сладкий – 100 г
  • Фасоль стручковая – 100 г
  • Укроп – по вкусу
  • Сметана 20%- 30 г
  • Соль – по вкусу
  • Масло оливковое – 2 ст.л.

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Рецепт приготовления:

  1. Отварить рис до готовности. Добавить к мясному фаршу, туда же добавить измельченную луковицу, посолить, слегка поперчить и хорошо вымесить руками.
  2. Скатать маленькие фрикадельки (с перепелиное яйцо). Можно сделать фрикаделек побольше и заморозить их – они в дальнейшем очень выручат вас в приготовлении блюд.
  3. Морковь и репу нарезать кубиками и слегка потушить на масле. Накрыть крышкой и на минимальном огне довести почти до готовности.
  4. Нарезать красный сладкий перец, кабачок и стручковую фасоль. Можно брать замороженные овощи, если нет свежих.
  5. В сковородку с морковью и репой поместить нарезанный перец, кабачок и фасоль, положить фрикадельки. И залить это все сметаной, добавить соль по вкусу. Готовить под крышкой около 10-15 минут. Овощи должны приготовиться, но не развариться. Да и фрикаделькам этого времени достаточно.
  6. Никаких специй в рецепте нет, потому что смысл этого рагу в его молочной нежности, и не стоит забивать ее агрессивными специями.
  7. Готовое рагу подавать в глубоких тарелках или бульонницах, посыпав укропом.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить мясные шарики по рецепту Марты Стюарт. Мы также рассказывали, как приготовить постные спагетти с помидорами и маслинами.

Смотрите видео, как надолго сохранить овощи свежими:

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Источник: Сегодня
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