Овощное рагу по-средиземноморски с фрикадельками
Рецепт от известного диетолога Светланы Фус
Диетолог Светлана Фус знает точно: полезная еда может быть вкусной. В своем Instagram она поделилась рецептом потрясающего овощного рагу с мясными шариками.
Овощное рагу по-средиземноморски с фрикадельками
Ингредиенты:
- Фарш говяжий – 200 г
- Рис нешлифованный – 50 г
- Лук репчатый – 50 г
- Морковь – 100 г
- Репа – 50 г
- Кабачок – 100 г
- Перец сладкий – 100 г
- Фасоль стручковая – 100 г
- Укроп – по вкусу
- Сметана 20%- 30 г
- Соль – по вкусу
- Масло оливковое – 2 ст.л.
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Рецепт приготовления:
- Отварить рис до готовности. Добавить к мясному фаршу, туда же добавить измельченную луковицу, посолить, слегка поперчить и хорошо вымесить руками.
- Скатать маленькие фрикадельки (с перепелиное яйцо). Можно сделать фрикаделек побольше и заморозить их – они в дальнейшем очень выручат вас в приготовлении блюд.
- Морковь и репу нарезать кубиками и слегка потушить на масле. Накрыть крышкой и на минимальном огне довести почти до готовности.
- Нарезать красный сладкий перец, кабачок и стручковую фасоль. Можно брать замороженные овощи, если нет свежих.
- В сковородку с морковью и репой поместить нарезанный перец, кабачок и фасоль, положить фрикадельки. И залить это все сметаной, добавить соль по вкусу. Готовить под крышкой около 10-15 минут. Овощи должны приготовиться, но не развариться. Да и фрикаделькам этого времени достаточно.
- Никаких специй в рецепте нет, потому что смысл этого рагу в его молочной нежности, и не стоит забивать ее агрессивными специями.
- Готовое рагу подавать в глубоких тарелках или бульонницах, посыпав укропом.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить мясные шарики по рецепту Марты Стюарт. Мы также рассказывали, как приготовить постные спагетти с помидорами и маслинами.
Смотрите видео, как надолго сохранить овощи свежими:
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Источник: Сегодня