Овощное ризотто с помидорами и базиликом: рецепт дня
Рецепт итальянского ризотто с томатами
Ризотто с овощами – вкусное итальянское блюдо, которое не отнимет много времени и сил. Мы предлагаем сделать его с помидорами, базиликом, белым вином и пармезаном.
Для приготовления ризотто лучше всего подходят итальянские сорта риса: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.
Овощное ризотто
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 117 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 репчатый лук
- 4 средних помидора
- 1/2 стакана листиков зеленого базилика
- 1 1/5 л куриного бульона
- 150 мл белого вина
- 2 ст.л. оливкового масла
- 400 г риса арборио
- Пармезан
- Соль, перец
Читайте также:Ризотто с белыми грибами и шпинатом: рецепт дня
Способ приготовления:
- Разогрейте в сотейнике с высокими бортиками масло и обжарьте лук 5-7 минут – до мягкости.
- Добавьте в кастрюлю рис и хорошо перемешайте, чтобы все зернышки пропитались маслом. Готовьте на среднем огне 2-3 минуты.
- Влейте вино, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Добавляйте горячий бульон небольшими порциями по мере набухания риса, готовьте еще 20 минут.
- Томаты ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте. Добавьте к ризотто за 3-4 минуты до готовности риса.
Как подавать ризотто
Снимите ризотто с огня, оставьте на 2 минуты, затем добавьте по вкусу специи, резаный базилик и тертый сыр. Подавайте на стол, украсив тонкой стружкой пармезана.
Смотрите видео, как приготовить ризотто с зеленым горошком:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с лисичками. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом ризотто от Гордона Рамзи.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное