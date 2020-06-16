Овощное ризотто с помидорами и базиликом: рецепт дня

Рецепт итальянского ризотто с томатами

Ризотто с овощами – вкусное итальянское блюдо, которое не отнимет много времени и сил. Мы предлагаем сделать его с помидорами, базиликом, белым вином и пармезаном.

Для приготовления ризотто лучше всего подходят итальянские сорта риса: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.

Овощное ризотто

Ризотто с помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

117 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 репчатый лук

4 средних помидора

1/2 стакана листиков зеленого базилика

1 1/5 л куриного бульона

150 мл белого вина

2 ст.л. оливкового масла

400 г риса арборио

Пармезан

Соль, перец

Способ приготовления:

Разогрейте в сотейнике с высокими бортиками масло и обжарьте лук 5-7 минут – до мягкости. Добавьте в кастрюлю рис и хорошо перемешайте, чтобы все зернышки пропитались маслом. Готовьте на среднем огне 2-3 минуты. Влейте вино, перемешайте и готовьте еще 2 минуты. Добавляйте горячий бульон небольшими порциями по мере набухания риса, готовьте еще 20 минут. Томаты ошпарьте, снимите кожицу, нарежьте. Добавьте к ризотто за 3-4 минуты до готовности риса.

Как подавать ризотто

Снимите ризотто с огня, оставьте на 2 минуты, затем добавьте по вкусу специи, резаный базилик и тертый сыр. Подавайте на стол, украсив тонкой стружкой пармезана.

Смотрите видео, как приготовить ризотто с зеленым горошком:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с лисичками. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом ризотто от Гордона Рамзи.

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