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Овсяная каша с яблоками и корицей: рецепт от Гордона Рамзи

Готовим вкусный и полезный осенний завтрак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:46
Гордон Рамзи
Гордон Рамзи
Фото: Pinterest

Гордон Рамзи – знаменитый британский шеф-повар, рестораны которого удостоены 16-ти звезд Мишлен. Наибольшую популярность ему принесли многочисленные передачи на ТВ. Самая известная — "Адская кухня".

Смотрите видео, почему Гордон Рамзи начал терять подписчиков:

Овсянка с яблоками и корицей по рецепту Гордона Рамзи – вкусный и полезный завтрак, приготовить который может буквально каждый. Вы можете заменить коровье молоко на соевое, рисовое или овсяное, или, для очень диетической версии, просто сделайте кашу на воде.

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Овсянка с яблоками и пряностями

Фото: gordonramsay.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 г овсяных хлопьев
  • 4 мелко нарезанных финика
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • Щепотка тертого мускатного ореха
  • Щепотка молотого душистого перца
  • 2 нарезанных яблока
  • 400 мл молока плюс для подачи
  • Морская соль

Способ приготовления:

  1. В среднюю кастрюлю с толстым дном отправьте овсяные хлопья, финики, специи и 3/4 нарезанных яблок. Посолите, влейте молоко и 400 мл горячей воды.
  2. Поставьте на огонь. Нагревайте, помешивая, пока каша не начнет кипеть.
  3. Варите на умеренном огне в течение 15-20 минут, регулярно помешивая, до кремообразной консистенции. Кусочки яблок должны размягчиться, а жидкость впитаться.
  4. Подавайте овсянку вместе с кусочками свежих яблок. Поставьте рядом кувшин с дополнительной порцией молока.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить рисовую кашу на молоке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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