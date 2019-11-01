Овсяная каша с яблоками и корицей: рецепт от Гордона Рамзи

Готовим вкусный и полезный осенний завтрак

Гордон Рамзи Фото: Pinterest

Гордон Рамзи – знаменитый британский шеф-повар, рестораны которого удостоены 16-ти звезд Мишлен. Наибольшую популярность ему принесли многочисленные передачи на ТВ. Самая известная — "Адская кухня".

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Овсянка с яблоками и корицей по рецепту Гордона Рамзи – вкусный и полезный завтрак, приготовить который может буквально каждый. Вы можете заменить коровье молоко на соевое, рисовое или овсяное, или, для очень диетической версии, просто сделайте кашу на воде.

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Овсянка с яблоками и пряностями

Фото: gordonramsay.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г овсяных хлопьев

4 мелко нарезанных финика

1/2 чайной ложки молотой корицы

Щепотка тертого мускатного ореха

Щепотка молотого душистого перца

2 нарезанных яблока

400 мл молока плюс для подачи

Морская соль

Способ приготовления:

В среднюю кастрюлю с толстым дном отправьте овсяные хлопья, финики, специи и 3/4 нарезанных яблок. Посолите, влейте молоко и 400 мл горячей воды. Поставьте на огонь. Нагревайте, помешивая, пока каша не начнет кипеть. Варите на умеренном огне в течение 15-20 минут, регулярно помешивая, до кремообразной консистенции. Кусочки яблок должны размягчиться, а жидкость впитаться. Подавайте овсянку вместе с кусочками свежих яблок. Поставьте рядом кувшин с дополнительной порцией молока.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить рисовую кашу на молоке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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